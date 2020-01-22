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      Электроэнергия стремительно дорожает зимой после ограничения импорта – "Интерпайп"

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      Украинская промышленная компания "Интерпайп" заявляет о резком росте цен на электроэнергию на рынке на сутки вперед (РДН) после ограничения импорта в зимний период.

      Об этом сообщает "Энергореформа".

      Как сообщается в пресс-релизе компании во вторник, ранее за счет импорта (хотя его объем не превышал нескольких процентов) на новом рынке электроэнергии появилась конкуренция среди поставщиков. После стремительного роста в июле-августе, цены на РДН снизились до справедливого уровня. Кроме того, украинские поставщики были лишены возможности необоснованно завышать цены, поскольку потребители имели возможность выбора поставщика.

      Однако с середины декабря НЭК "Укрэнерго" начала постепенное ограничение импорта электроэнергии, в итоге снизив его до нуля. В результате за первые 10 дней января 2020 года средневзвешенная цена на РДН увеличилась на 33% по сравнению с аналогичным периодом декабря и на 11% по сравнению с декабрем в целом.

      При этом за первые 20 дней января, по оперативным данным, рост средневзвешенной цены на РДН составил 25%. Более того, ситуацию усугубляет увеличение тарифов на транспортировку электроэнергии с 1 января 2020 года на 33%.

      Как сообщала Энергореформа, Минэкоэнерго просит НКРЭКУ рассмотреть возможность временно ограничить доступную пропускную способность межгосударственных сечений между Украиной и странами, не являющимися членами Энергетического сообщества.

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      Теги: Электроэнергия Энергетика Тарифы
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