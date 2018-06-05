Энтомолог объяснил причины нашествия бабочек в Киеве

На улицах Киева появилась невиданная количество бабочек, преимущественно вида солнцевик красно-рыжий.

Об этом пишет "Громадське".

Как пояснил энтомолог, профессор, доктор биологических наук Валерий Корнеев, гусеница солнцевика питается на лиственных деревьях, преимущественно на ивах и тополях.

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Прошлый год был для этого вида особенно благоприятный. Весна в этом году была "моментальной", то же и бабочки, что дожили до весны в тайниках, отложили яйца практически одновременно, в первый же благоприятный день,

– добавил он.

Следовательно, все гусеницы быстро развились за май и окуклились также почти в то же время.

"Куколка развивалась чуть больше недели, пока внутри нее сформировались крылышки и ножки, и только ночью прошел хороший дождь, все куколки лопнули, и утром сегодня дружно вышли имаго, то есть взрослые бабочки", – пояснил Корнеев.

По его словам, бабочки будут летать до зимы, а потом спрячутся на чердаки, в листья и дупла до весны.

Бабочки в Киеве: