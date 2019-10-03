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      Это будут огромные потери: нардеп рассказал о рисках новых налоговых изменений

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      Добыча железной руды
      Добыча железной руды / obozrevatel.com

      Принятие законопроекта №1210, который повышает плату за добычу железной руды, грозит стране не просто остановкой роста экономики и ВВП, но и уничтожением всей горнодобывающей промышленности.

      Как рассказал OBOZREVATEL внефракционный депутат Дмитрий Шпенов, повышение ренты на добычу железной руды критикуют все известные международные организации. По его словам, Украина может стать страной с самой высокой рентой.

      "Это популистический подход по данному законопроекту. Все международные организации, как, например, PricewaterhouseCoopers, сделали заключение, что у нас будут самые дорогие рентные платежи в мире по всем горно-добывающим компаниям. Себестоимость нашей добычи никак не сравнится, например, с рудой, которая добывается в Австралии. Укрметаллургпром и Федерация металлургов Украины также выступили категорически против", – сказал Шпенов.

      Он отметил, что остановка даже одного ГОКа грозит невероятными потерями украинской экономики. Более того, может остановится весь Кривой Рог, который, фактически, существует благодаря горнодобывающей отрасли.

      "Это не просто потеря конкурентноспособности нашей страны с экспортной позиции. С тех населенных пунктов, где находятся горно-добывающие предприятии просто люди разъедутся. Их не останется на территории Украины. Например, в Кривбасе и так очень тяжелая ситуация по поводу рабочих мест, а так будет вообще катастрофа. Огромный город превратится в населенный пункт, потому что без ГОКов не существует таких городов, как Кривой Рог. Это город горняков и металургов. Это катастрофа, этого нельзя допустить", – отметил Шпенов.

      Он добавил, что от повышения ставок пострадает не только горнодобывающая отрасль, но и вся экономика страны.

      "Ни о каком росте экономики, который прогнозирует премьер-министр, не может быть и речи. Если закроют два-три ГОКа – это будет катастрофа", – подытожил нардеп.

      Как сообщалось, законопроектом №1210, предлагается не только повысить рентную плату за добычу железной руды с 8% до 10%, но и увеличить нижний порог рентабельности железорудного сырья с 14-25% до двойной учетной ставки НБУ – сегодня это 33%. Также предлагается в качестве базы для налогообложения брать стоимость товарной продукции (в т.ч. концентрата, агломерата, окатышей) с содержанием Fe62-67% вместо стоимости добытой руды с содержанием Fe16-30%.

      Как сообщалось ранее, международная аудиторская компания PWC провела исследование согласно которому, изменения в Налоговый кодекс, заложенные в законопроекте №1210, сделают рентные платежи в соотношении к коммерческой прибыли предприятий почти в 10 раз больше, чем в России, а также станут выше чем в Австралии, Бразилии и Китае.

      blog_ava
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      Теги: Налоги Налоговый кодекс
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