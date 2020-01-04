Это был постапокалипсис: впечатляющий рассказ "киборга" о боях за Донецкий аэропорт

Пять лет назад после 242 дней обороны украинские войска вышли из Донецкого аэропорта. Ветеран 90-го отдельного аэромобильного батальона Сергей Голяка – один из последних, кто смог выйти оттуда живым. Как это было и, самое главное, ради чего – он рассказал в эксклюзивном интервью 24 каналу.

90 батальон сформировали во время третьей волны мобилизации, которая была в августе 2014 года, Фактически, кроме кадровых офицеров, которых поставили командовать этим подразделением, почти все остальные были мобилизованы.

Даже большинство офицеров управления были мобилизованы. Из кадровых офицеров были только комбат и начальник штаба позже.

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В результате этих ребят бросили в Донецкий аэропорт заменять уже опытных десантников, которые на этот момент кто прошел миротворческие миссии, кто – бои за Славянск, Краматорск. Это батальон с самой трагичной судьбой, которая мне известна. Как и 122, а сейчас 80 аэромобильный батальон – их бросали сразу в самую горячую точку на войне. Хотел бы, чтобы вы рассказали немного о себе. Чем вы занимались? Как оказались на войне?

Как и большинство украинцев в 2014, возможно, еще в 2013 году – жил мирной жизнью. У меня была обычная работа, я работал на предприятии. Предприятие занимается производством строительных материалов, а я их успешно продаю.

То есть, менеджер по продажам Сергей получил повестку?

Да.

У вас есть военное образование? Вы в армии до этого служили?

В армии я не служил. Закончил военную кафедру в Житомирском военном институте имени Королева. Специализация – управление десантными подразделениями. У нас были классные преподаватели.

То есть вы все же немного понимали все?

Да. Кое-что отложилось. Хотя тогда на самом деле военная кафедра…

Ну большинство шли на военную кафедру, чтобы не забрали в армию потом, в частности я.

Аналогично. Я тоже не думал, что когда-то буду в Вооруженных силах.



Сергей Голяка до войны работал на предприятии по производству стройматериалов / Фото 24 канала

И тут вам приходит повестка. Причем как раз... Иловайска еще не было. Уже было Зеленополье, было начало рейда, когда мы начали освобождать города, были бои за Славянск и Краматорск. Уже та сторона применяла артиллерию. Не было желания сказать: "Извините, у меня плоскостопие, я не буду".

Мужчины так не делают.

Я знаю много мужчин, по крайней мере по половому признаку, которые так сделали.

Ну, это их выбор. У меня была другая позиция. На тот момент я в какой-то мере был волонтером, хоть и не столь развернуто, как вы. У меня много друзей уехали во время первой волны мобилизации. В 2014 году очень сложная ситуация была, мягко говоря. В ВСУ почти ничего не было. Запасных запчастей не было. Иногда искали какие-то там медные патрубки на автомобили, чтобы заменить, чтобы они ехали.

Война для вас не стала чем-то новым, вы уже к ней были причастны?

Абсолютно. Когда мы встретились на территории части, повестки не ждали из моего подразделения человека четыре, наверное, из ста.

Вы все были мобилизованы? Кто-то менеджер по продажам, кто-то комбайнер.

Кто-то учитель, кто-то частный предприниматель. Очень разные сферы.

И вы попадаете в так называемую "учебку"? Что это было? Как это выглядело?

Когда люди заходят мобилизованные в военную часть, первое, что спрашивают военные: "Чего они строем не идут, как-то не в ногу они маршируют".

Это не прикол?

Нет. Но это нужно, чтобы понимать, что такое военный организм, который уже давно вместе, он сплоченный, и тут такой цыганский табор заходит. Границы украинской уже нет частично, многие города захвачены сепаратистами. Часть уже освобождена, но идут постоянные бои. Любые перемещения военных колонн на территории Донецкой и Луганской области были под значительным риском. Постоянно были обстрелы, по сути, велась такая партизанская война.

На тот момент еще не было первого Минске и не было как таковой четкой линии разграничения. Были города, не совсем понятно чьи.

Абсолютно. 21 августа 2014 года мы зашли на территорию военной части. Через несколько дней после того, как всех мобилизованных собрали, произошла трагедия в Иловайске.

Что такое Иловайская трагедия?Это события на фронте в конце августа 2014 года. После того, как украинские войска пошли в наступление на Иловайск в Донецкой области, Россия отправила на Донбасс восемь батальонно-тактических групп кадровых российских военных (23-24 августа). Силы противника преобладали в 17 раз. Украинские бойцы оказались в кольце врага. Путин предложил нашим военным выйти без оружия по так называемым "зеленым коридорам". Утром 29 августа колонны украинцев начали выходить из Иловайска и были предательски расстреляны российскими военными. В этих боях погибло 366 украинских воинов, 429 – получили ранения, 300 – попали в плен.

Не захотелось "упасть на больничку"? Потому что это были наибольшие одномоментные потери. Это реально было очень страшно.

Не было. На момент, когда мы были в "учебке", мы еще тогда не понимали этого.

Мне кажется, это как прыжок с парашютом. Ты когда садишься в самолет, ты не понимаешь. А вот когда открывается люк, ты понимаешь, но уже поздно.

Возможно и так. Но люди были очень мотивированы. Все, которые пришли в 90 батальон.

Правда ли, что вам с самого начала говорили, что вы пойдете в Донецкий аэропорт, и вы знали, куда вы идете?

Я об этом узнал чуть позже, уже под конец "учебки". Мы понимали, куда нас готовят. Потому что основным направлением подготовки были бои в городах, населенных пунктах. Этим мы занимались утром до вечера, вечером до утра.

Когда вы в результате оказались в реальном городе Донецке, такая подготовка себя оправдала?

Вы же понимаете, солдата нужно готовить всю его жизнь, а у нас было всего два месяца. Однозначно, это было эффективно.

Что известно о боях за Донецкий аэропорт?Они продолжались с сентября 2014 года до 21 января 2015 года. Это стало одним из самых ожесточенных военных противостояний на востоке Украины. Бои развернулись между украинскими войсками и бойцами-добровольцами и силами пророссийских вооруженных группировок. 18-21 января 2015 года в результате подрыва терминала аэропорта погибли 58 защитников Украины. 21 января было принято решение отвести украинских бойцов из нового терминала, поскольку этот объект полностью разрушен и он был непригодным для обороны. Оборона терминалов аэропорта длилась 242 дня. Бои за Донецкий аэропорт стали символом несокрушимости и боевого духа украинского войска, а защитники терминалов получили прозвище "киборги".

"Учебки" бывали и такие, когда людей учили тому, что не нужно. В частности, это не один раз было с иностранными инструкторами, когда они учили тому, что на конкретно на этой войне является не очень эффективным.

Наша "учебка" была эффективной. У нас была возможность стрелять из всех видов оружия, которые есть на вооружении нашего батальона. И в один момент, когда мы получали очередную порцию боеприпасов, я говорю: "Да ребята, вы в батальоне выстрелили больше боеприпасов, чем вся бригада". За это спасибо командирам, что предоставили такую возможность. Когда человек свободно владеет оружием, он себя эффективно ведет в бою.



Сергей Голяка / Фото 24 канала

Каким образом там происходило притирка, какие у вас были упражнения, занятия?

Сначала нужно познакомиться со своим оружием, это автомат Калашникова, как у каждого военного. Уже позже люди занимались слаживанием, работой в подразделениях. Это обычная тактика, все эти процессы написаны в книжках. Их нужно читать иногда, и готовиться к этому. Такие реалии, что у нас многие занимались не тем, чем нужно.

Кто был в вашем взводе?

Это были люди в основном с высшим образованием, по сути, они были добровольцами. Они были высоко мотивированы защитить свою страну. Например, Алексей Бабинец – учитель физической культуры в одной из школ города Киева. После войны он продолжает обучать детей физической культуре.

Извините за такой вопрос, но сколько не вернулось из вашего взвода?

К сожалению, уже после войны некоторых не стало. Но с войны вернулись все живые из моего взвода.

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Это делает вам большую честь как командиру.

Я не считаю, что это сильная заслуга. Видимо, были сильные ангелы-хранители у всего подразделения.

Киборги из вашего взвода – это менеджер по продажам, учитель физкультуры. Был ли хоть один, кто служил в армии?

Были, почти все люди проходили срочную службу.

"Учебка" закончилась, а когда вам сказали, куда вы едете?

Где-то в конце октября была информация, что мы действительно выезжаем в направлении города Донецка. Возможно, мы тогда имели большие амбиции и ждали, что война закончится уже в этом году (2014 год – 24 канал). Многие думали, что нас готовят для того, чтобы освободить Донецк и Луганск.

То есть, вы где-то там мысленно смотрели гугл-карты Донецка и представляли, как будете штурмовать "Донбасс Арену"?

Видимо, так. Один из военнослужащих работал в Донецке до войны. И он сказал: "Я очень хорошо ориентируюсь, ребята, я проведу вас, куда нужно".



Метеобашня – символ Донецкого аэропорта

Вы в составе группы офицеров едете смотреть на рекогносцировку тех мест, куда вы будете заходить, сменяя уже опытных и профессиональных военных. Как это происходило, когда вы приехали и увидели реальную войну?

Когда ты впервые в жизни видишь обстрелы, сначала становится страшно. Потом к этому привыкаешь и начинаешь просто работать, не обращаешь внимания на все эти вещи. Мы тогда прибыли к нашим ребятам, которых должны были сменять, и они передали нам свои знания.

Мы приезжали уже на место, которое было в определенной степени подготовлено к защите. Нельзя сказать, что мы были брошены, как котята. Мы действительно знали, куда мы заезжаем, четко знали позиции наших подразделений и противника, и знали, что с ними делать.

Но на момент вашего захода уже был потерян старый терминал?

Да, в ночь перед закатом.

То, как вы представляли себе войну, что больше всего удивило?

Как описать войну двумя словами? О ней не могут говорить те люди, которые там не были, и они ее не поймут до конца. Когда мы прибыли в аэропорт города Донецка, это был постапокалипсис, мир после Третьей мировой. Просто серый скелет здания, в котором есть наши солдаты, и они еще продолжают бой с противником.

Донецкий аэропорт / Фото Сергея Лойко:

Возможно, я ожидал немножко более теплой встречи. Думал, что будет немножко легче. Но когда мы туда приехали, нужно было просто работать и выполнять наше задание. Не было времени о чем-то думать, мечтать.

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На войне живешь сегодняшним днем. Возможно, несколько труднее, потому что у обычного человека в жизни очень много проблем. На войне проблема только одна – как выполнить свою задачу, дожить до завтрашнего дня и как встретить завтра солнце.