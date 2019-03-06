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      Это финансовая катастрофа, – Шабунин об отмене наказания за незаконное обогащение

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      Это финансовая катастрофа, – Шабунин об отмене наказания за незаконное обогащение
      Это финансовая катастрофа, – Шабунин об отмене наказания за незаконное обогащение / ibilingua.com

      Отмена статьи за незаконное обогащение может вызвать финансовую катастрофу, поскольку наказание за коррупцию было требованием всех ключевых кредиторов Украины: и МВФ, и Мирового Банка, и США, и ЕС. Поэтому этим решением власть умудрилась плюнуть в лицо всем им одновременно.

      И это при том, что в мае Украина должна отдать 1 миллиард долларов предыдущих заимствований, рассказал в своем видеоблоге "Право на гідність" автор и председатель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

      Читайте также: Отмена статьи о незаконном обогащении: против кого из чиновников уже закрыли дело

      "Далеко не факт, что хоть кто-то из кредиторов даст деньги нашим шулерам. А значит появляется реальная угроза дефолта и обесценивания гривны. Как вы понимаете, беднее станем мы с вами, а не политики", – ответил Шабунин.

      По его словам, убив наказание за незаконное обогащение, политики подарили себе индульгенцию за счет обеднения украинцев.

      Политическую ответственность за такое безобразное решение Конституционного суда несут: Президент Украины, ибо он назначил треть судей, и парламентская коалиция, которая назначила еще треть. Так, КС на две трети назначенный политиками, подарил этим политикам возможность спокойно наслаждаться украденными у нас деньгами,
      – отметил автор видеоблога.

      Шабунин заявил, что Порошенко обманывает, убеждая, что все нормально и ничего не случилось.

      "Мол, он подаст в Раду законопроект, которым восстанавливаются наказания за незаконное обогащение, депутаты за него проголосуют и все будет как и раньше. Это откровенная, циничная ложь. Даже если законопроект проголосуют, то, во-первых, все нынешние дела будут закрыты и восстановить их будет невозможно", – добавил глава "Центра противодействия коррупции".

      Видео полного выпуска видеоблога "Право на достоинство" за 6 марта 2018 года

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Транш МВФ Финансы Коррупция Законодательство Виталий Шабунин Видеоблоги
      Источник: 24 канал
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