Это финансовая катастрофа, – Шабунин об отмене наказания за незаконное обогащение

Отмена статьи за незаконное обогащение может вызвать финансовую катастрофу, поскольку наказание за коррупцию было требованием всех ключевых кредиторов Украины: и МВФ, и Мирового Банка, и США, и ЕС. Поэтому этим решением власть умудрилась плюнуть в лицо всем им одновременно.

И это при том, что в мае Украина должна отдать 1 миллиард долларов предыдущих заимствований, рассказал в своем видеоблоге "Право на гідність" автор и председатель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

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"Далеко не факт, что хоть кто-то из кредиторов даст деньги нашим шулерам. А значит появляется реальная угроза дефолта и обесценивания гривны. Как вы понимаете, беднее станем мы с вами, а не политики", – ответил Шабунин.

По его словам, убив наказание за незаконное обогащение, политики подарили себе индульгенцию за счет обеднения украинцев.

Политическую ответственность за такое безобразное решение Конституционного суда несут: Президент Украины, ибо он назначил треть судей, и парламентская коалиция, которая назначила еще треть. Так, КС на две трети назначенный политиками, подарил этим политикам возможность спокойно наслаждаться украденными у нас деньгами,

– отметил автор видеоблога.

Шабунин заявил, что Порошенко обманывает, убеждая, что все нормально и ничего не случилось.

"Мол, он подаст в Раду законопроект, которым восстанавливаются наказания за незаконное обогащение, депутаты за него проголосуют и все будет как и раньше. Это откровенная, циничная ложь. Даже если законопроект проголосуют, то, во-первых, все нынешние дела будут закрыты и восстановить их будет невозможно", – добавил глава "Центра противодействия коррупции".

Видео полного выпуска видеоблога "Право на достоинство" за 6 марта 2018 года