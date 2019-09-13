Это не путь для Украины: Кучма заявил, что Зеленский не согласует особый статус Донбасса

Владимир Зеленский не пойдет на предоставление Донбассу особого статуса и проведение выборов на оккупированной части Донбасса. В этом убежден представитель Украины в Трехсторонней контактной группе и второй президент Украины Леонид Кучма.

Кучма сказал, что так называемая формула Штайнмайера во время встречи лидеров стран-участниц переговоров в нормандском формате "не будет утверждена – я уверен". Произошло это в кулуарах форума YES 2019 в пятницу, 13 сентября, пишет Интефакс-Украина.

К слову, Кучма не имеет оптимизма по поводу встречи в нормандском формате

"Нужно снова садиться за стол и определять, что для Украины приемлемо, а что нет", – подчеркнул Кучма. В то же время он выразил убеждение, что Президент Украины Владимир Зеленский не согласится, чтобы "идти сегодня на выборы сразу, на особый статус".

Особый статус с теми полномочиями, которые ставятся сегодня, – что практически у нас Украина не унитарное государство, а какая-то или конфедерация, или федерация, еще и с предложением изменить Конституцию, – извините, это не путь для Украины,

– заявил Леонид Кучма.

Представитель Украины в ТКГ отметил, что амнистия пророссийских боевиков в том формате, в котором ее предлагают, неприемлема: "Массовой амнистии не может быть. Амнистию должен пройти каждый человек. И амнистии не должны подлежать те люди, на руках которых кровь".

Почему говорят сейчас об особом статусе Донбасса и амнистии?В России хотят идти на переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе по так называемой формуле Штайнмайера. Это алгоритм, предложенный немецким экс-министром Франком-Вальтером Штайнмайером. Он говорил еще в 2015 году, что решить сложную ситуацию на Донбассе можно параллельным выполнением сторонами конфликта политических пунктов и вопросов безопасности.



А среди них: запуск закона о выборах, разведение войск, проведение выборов, признание их со стороны ОБСЕ, предоставление Донбассу особого статуса, и только после этого – возвращение Украине контроля над границей.