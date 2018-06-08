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К политике до сих пор причастны бывшие воры, – Мухарский

71 Читати новину українською
Антин Мухарский
Антин Мухарский / 24 канал

Культурный деятель Антин Мухарский считает, что к политике до сих пор причастны люди с хищными привычками – рвать и подавлять. То есть, по его словам, мошенники и воры до сих пор широко представлены во власти.

Об этом говорится в интервью для сайта 24 канала: Антин Мухарский: украинцам надо не впадать в эйфорию и не отчаиваться

"Я не хочу всех поголовно называть жлобами и дебилами, потому что среди политиков есть вменяемые и нормальные люди, которые, к сожалению, не так активно и агрессивно выступают в публичной среде. Но мое общение с людьми, принадлежащими к политикуму, было отрицательным. Сохраняется тенденция 90-х годов: к политике все еще причастны бывшие воры, люди с хищными привычками – рвать и подавлять. Эта пена мошенников и воров до сих пор широко представлена во власти", – сказал артист.

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Он также добавил, что люди, которые идут в политику, должны опускать свой интеллектуальный уровень. Потому что являются отражением своего избирателей.

"Понимаете, политик – отражение своего избирателя. А если избиратель – дебил с таким интеллектуальным уровнем, который позволяет брать гречку, соответственно и политики, представляя их интересы, также становятся деградантами", – считает Мухарский.

Теги: Новости Украины Новости политики
Источник: 24 канал
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