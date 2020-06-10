В Кагарлыке исчез 24-летний молодой человек: полиция нашла его тело
В ночь на 7 июня в Кагарлыке 24-летний местный житель поехал на мотоцикле в неизвестном направлении и пропал. Его родные обратились в полицию. Искали парня всем районом. А 10 июня его тело нашли в кустах. Основная версия полиции – ДТП.
Искали всем районом
После обращения следователи открыли уголовное производство и сразу начали поиски молодого человека, сообщает пресс-служба полиции.
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Поиски были масштабными, заявил исполняющий обязанности начальника Кагарлицкого отделения полиции Дмитрий Литвин.
К ним привлекли весь личный состав районной полиции, все мобильные полицейские наряды, бойцов Нацгвардии и полка "Миротворец", общественность, неравнодушных из района,
– отметил Литвин.
С помощью камер видеонаблюдения полицейские определили направление, в котором двигался мотоциклист. Потом начали подробно осматривать все дороги.
Печальное завершение поисков
Тело молодого человека нашли на обочине, в кустах. Он был примерно в 30 километрах от того места, где его зафиксировали камеры. Кроме того, обнаружили мотоцикл с характерными для ДТП повреждениями.
По предварительной информации, молодой человек погиб в результате дорожной аварии. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства и причины страшной трагедии.
Литвин о поисках пропавшего: смотрите видео