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Как будет выглядеть капсула Hyperloop внутри: появились фото

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Интерьер в капсуле Hyperloop
Интерьер в капсуле Hyperloop / nbcnews.com

Во время выставки в Дубае компания Virgin Hyperloop вместе с Дорожно-транспортным ведомством Дубая представили полномасштабную функциональную модель капсулы Hyperloop One.

Об этом пишет NBC News.

Дизайн для капсулы разработала компания BMW.

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Virgin Hyperloop One – это один из трех независимых проектов скоростной транспортной системы, который ведется параллельно с SpaceX и НТТ. Запуск первого сообщения запланировано на 2020 год в Дубае.

Именно Virgin сейчас является лидером в гонке по строительству Hyperloop. В компании обещают совместить два мегаполиса Саудовской Аравии скоростной магистралью. Скорость капсулы в тоннеле должна достигать 386 км / ч. Во время выставки представили интерьер капсулы Virgin Hyperloop One. Это первый полномасштабный прототип капсулы, который был показан широкой публике.

Hyperloop

Капсула Hyperloop

"С дизайном Virgin Hyperloop One мы хотели создать новое визуальное выражение для нового способа общественного транспорта", – заявил шеф-дизайнер Designworks LA Йоханнес Лампела.

Капсула оборудована кожаными креслами с регулировкой, подогревом и охлаждением, сенсорными экранами, подсветкой со сменными цветами и регулировкой яркости.

Hyperloop

Капсула Hyperloop всередине 

Что такое Hyperloop? Это вакуумный поезд¸ который движется в тоннеле. Тестовую площадку для Hyperloop разместят и в Украине. По словам украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна, Hyperloop в Украине возможно запустить уже 2019 году.

Hyperloop

Первый запуск Hyperloop должен состояться в 2020 году

Теги: Техно ОАЭ Hyperloop Искусственный интеллект
Источник: 24 Канал
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