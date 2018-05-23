Как будет выглядеть капсула Hyperloop внутри: появились фото

Во время выставки в Дубае компания Virgin Hyperloop вместе с Дорожно-транспортным ведомством Дубая представили полномасштабную функциональную модель капсулы Hyperloop One.

Об этом пишет NBC News.

Дизайн для капсулы разработала компания BMW.

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Virgin Hyperloop One – это один из трех независимых проектов скоростной транспортной системы, который ведется параллельно с SpaceX и НТТ. Запуск первого сообщения запланировано на 2020 год в Дубае.

Именно Virgin сейчас является лидером в гонке по строительству Hyperloop. В компании обещают совместить два мегаполиса Саудовской Аравии скоростной магистралью. Скорость капсулы в тоннеле должна достигать 386 км / ч. Во время выставки представили интерьер капсулы Virgin Hyperloop One. Это первый полномасштабный прототип капсулы, который был показан широкой публике.

Капсула Hyperloop

"С дизайном Virgin Hyperloop One мы хотели создать новое визуальное выражение для нового способа общественного транспорта", – заявил шеф-дизайнер Designworks LA Йоханнес Лампела.

Капсула оборудована кожаными креслами с регулировкой, подогревом и охлаждением, сенсорными экранами, подсветкой со сменными цветами и регулировкой яркости.

Капсула Hyperloop всередине

Что такое Hyperloop? Это вакуумный поезд¸ который движется в тоннеле. Тестовую площадку для Hyperloop разместят и в Украине. По словам украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна, Hyperloop в Украине возможно запустить уже 2019 году.

Первый запуск Hyperloop должен состояться в 2020 году