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      Как будут монетизировать субсидии в 2019 году

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      Новый механизм монетизации субсидии в 2019 году
      Новый механизм монетизации субсидии в 2019 году / surmasite.wordpress.com

      В 2019 году субсидии монетизируют. Соответствующий проект постановления разработало Министерство социальной политики.

      Об этом рассказал глава Директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Виталий Музыченко, сообщает Liga.net.

      "Мы не меняем процедуру назначения субсидий. Получателю нужно подать заявление в орган социальной защиты населения и дать разрешение на обработку персональных данных банком. Затем происходит электронный обмен информацией между органом социальной защиты, Минсоцполитики, банком и предприятием, которое предоставляет услуги", – отметил он .

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      В заявлении говорится, что каждый получатель субсидий будет иметь открытый счет в банке (скорее всего – в "Ощадбанке"), куда будут зачислять деньги. С этого счета средства будут списываться для предоставления субсидий. Если субсидиант потратил меньше денег, предусмотренных нормами, то остальные отправят на его личный счет.

      "Субсидиант сможет пользоваться этими средствами по своему усмотрению, при условии если не будет долгов", – пояснил Музыченко.

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      Монетизация субсидий будет происходить в три этапа:

      1. от 1 января 2019 года состоится монетизация для домохозяйств, которые обратятся за субсидиями с новым пакетом документов (около 100-150 тысяч домохозяйств)
      2. от 1 мая 2019 года – монетизация для домохозяйств, которым субсидия назначена на неотапливаемый период 2019 год;
      3. от 1 октября 2019 года – полный переход на монетизацию.

      Что такое субсидия?Это безналичная финансовая помощь домохозяйству, предоставляемая за счет государственного бюджета для погашения расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг.

      Теги: Субсидии Министерство социальной политики коммунальные услуги
      Источник: 24 Канал
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