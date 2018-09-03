"Как Дамоклов меч": посол назвал вопрос, в котором у Украины и Германии есть разногласия

Посол Украины в Германии Андрей Мельник пояснил, какой вопрос является самым большим вызовом для украинско-немецких отношений.

По словам дипломата, реализация российским монополистом "Газпромом" проекта "Северный поток-2" является ключевым вопросом, относительно которого существует реальное расхождение в видении двух стран.

Читайте также: "Северный поток-2" влияет на Европу и Украину: жесткое заявление США

Об этом он рассказал в интервью "Громадскому".

К сожалению, проект "Северного потока-2" — это самый большой вызов в наших двусторонних отношениях. Это ключевой вопрос, относительно которого существует реальное расхождение во взглядах,

– отметил Андрей Мельник.

Посол подчеркнул, что позиция Украины относительно реализации "Северного потока-2" заключается в том, чтобы предотвратить строительство газопровода, который может нанести значительные экономические убытки.

"На протяжении последних четырех месяцев ведутся переговоры, как сделать так, чтобы Украина оставалась транзитером и не проиграла финансово. "Северный поток" ("Северный поток-2", – ред.) висит над нами как Дамоклов меч, и надо воспользоваться полученным окном возможностей. То есть обеспечить помощь немецких и европейских партнеров", – отметил дипломат.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель пояснила, что Германия из-за потребности в газе поддерживает строительство газопровода "Северный поток-2", и поэтому не может отказаться от сотрудничества с Российской Федерацией в области нефти и голубого топлива.

Что такое "Северный поток-2" ?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.