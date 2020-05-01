Как депутаты и бизнесмены отдыхают в дорогих гостиницах во время карантина: расследование

Строгий карантин в Украине действует уже более полутора месяцев. Подавляющее большинство заведений, кафе, салонов красоты, ресторанов соблюдают правила и закрыли свои двери. Рядовые граждане не имели возможности воспользоваться их услугами, сдерживали социальные контакты и замедлили распространение вируса. Но есть много заведений, которые не приостановили работу.

О развлечениях известных бизнесменов и политиков во время карантина узнавали журналисты-расследователи программы "Схемы: коррупция в деталях".

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Как отель в центре Киева может отказать близкому другу министра внутренних дел Арсена Авакова провести встречу, если ему "очень надо"? Или как закрыть дверь ресторана, если его посещает народный депутат – товарищ мэра столицы Виталия Кличко? За время карантина немало таких случаев попало в объектив камеры журналистов. "Схемы" узнали, кто эти люди, в какие заведения им открыт доступ и какие вопросы они могут решать при сплошных ограничениях для других.

Карантинное время в пятизвездочном отеле

8 апреля 2020 года правительство в связи с пандемией COVID-19 ужесточило правила карантина по всей стране. В частности, запретило людям передвигаться группой более 2 и находиться в общественных местах без маски или респиратора. В этот же день, примерно в 18:00, съемочная группа "Схем" обратила внимание на автомобили премиум класса, припаркованные у пятизвездочного отеля Hyatt в центре столицы.



Отель Hyatt в Киеве / Фото radiosvoboda

У входа в него дежурили охранники. Впоследствии журналисты заметили, что на парковке отеля появилось авто, из которого вышел народный депутат и член парламентского комитета по вопросам бюджета Валерий Лунченко. Охранник завел мужчин в гостиницу.



Валерий Лунченко / Фото radiosvoboda

А накануне приезда депутата оттуда вышел неизвестный мужчина и уехал на машине, которая, по данным журналистов, зарегистрирована на харьковского бизнесмена Юрия Киреева.



На автомобиле харьковского бизнесмена Юрия Киреева ехал неизвестный мужчина / Фото radiosvoboda

Позже к выходу из отеля подогнали Mercedes, который прикрывало авто охраны. И уже через несколько секунд журналисты увидели бывшего народного депутата, друга и бизнес-партнера министра внутренних дел Арсена Авакова Игоря Котвицкого.



Игорь Котвицкий / Фото radiosvoboda

Позже его кортеж покинул парковку. Вслед за ним поехало и авто, на котором приехал депутат Лунченко.

Автомобили направились в правительственный квартал и у Кабмина, повернули к Sanahunt – одному из самых дорогих бутиков столицы. На парковке они не остановились, а заехали прямо на территорию закрытого двора заведения.

Впоследствии к журналистам вышел один из охранников заведения с вопросом: "С какой целью вы стоите?". А на встречный вопрос журналистов, открыт ли Sanahunt, он ответил отрицательно. В то же время "Схемы" тогда заметили, что света в магазине не было. Однако на сайте бутика указано, что там же расположен и ресторан.



К журналистам подошел один из охранников / Фото radiosvoboda

Впоследствии, примерно в 22:00, журналисты зафиксировали, как ворота заведения открылись и с его закрытой территории сначала выехало авто, которым пользуется народный депутат Лунченко.

Авто съемочной группы сразу же заблокировала Toyota Camry – однако "Схемам" все же удалось заметить, как территорию заведения с выключенными фарами и против движения транспорта покинуло авто бывшего народного депутата, друга и бизнес-партнера министра внутренних дел Арсена Авакова Игоря Котвицкого.



Журналистам удалось зафиксировать машины / Фото radiosvoboda

Журналисты решили поинтересоваться у пассажиров Toyota Camry, кто они и для чего блокировали машину съемочной группы – и узнали в одном из пассажиров того же мужчину, который ранее вышел с территории заведения перед выездом посетителей.

Получается, что Котвицкий и Лунченко в разгар карантина посещали сначала гостиницу, а потом заведение, которое должно быть закрытым, – и таким образом могли нарушать карантинные нормы.

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Бронирование стола в Sanahunt Lounge

"Схемы" попытались забронировать стол в вышеупомянутом ресторане Sanahunt Lounge – но там по телефону ответили, что заведение работает только "на вынос". Редакция также обратилась к Sanahunt за официальным комментарием.

Там не предоставили своих объяснений в эфир, но впоследствии разместили сообщение на сайте, где отметили:

Помещение ресторана Sanahunt Lounge и помещение магазина Sanahunt Luxury Department Store закрыты с 17 марта 2020 года для приема посетителей в соответствии с требованиями законодательства,

– написали на сайте.

И добавили, что эти учреждения "осуществляют торговую деятельность исключительно с использованием адресной доставки заказов", которая также предусматривает "возможность получения заказа потребителями по месту нахождения" Sanahunt.



Sanahunt Lounge / Фото sanahunt.com

В то же время, там отметили, что "не могут ни опровергнуть, ни подтвердить факт и цели пребывания на придомовой территории здания по адресу ул. Грушевского, 8/16 лиц, указанных в журналистском обращении. Кроме того, поскольку народные депутаты Украины являются субъектами властных полномочий, мы не являемся должным распорядителем информации, их касающейся, в значении Закона Украины "О доступе к публичной информации".

Кроме того, журналисты позвонили и в пятизвездочный отель Hyatt, из которого, как они раньше зафиксировали, выходил ряд людей – с вопросом, можно ли устроить там встречу. В отеле такую ​​возможность отрицают:

– Можно ли встречу провести в вашем отеле?

– Нет, к сожалению, у нас все закрыто. Встречи не проводятся в отеле.

– То есть, ни лоби, ни какие-то комнаты для встреч, конференц-зал?

– Нет, все закрыто. Все конференц-залы также перекрыты. Даже для гостей.

Однако отметили, что гости отеля, проживающие в нем длительное время, могут приглашать к себе посетителя – но одного и при условии предварительного уведомления.

– Мы фиксировали в течение многих дней – 8, 14, 22 апреля – как бизнесмен Игорь Котвицкий постоянно посещает ваш отель. И туда приезжают также депутаты и различные бизнесмены.

– Вся информация о наших гостях конфиденциальная: мы никаких имен и фамилий не можем озвучивать, кто у нас останавливается или не останавливается. Единственное, что я могу ответить, что никаких бизнес-мероприятий у нас нет в отеле. И находятся здесь только те гости, которые проживают здесь уже долгий период времени. Возможность у нас отдыхать и вообще остановиться в гостинице – есть, если это гость наш постоянный, который, мы точно знаем, что нигде не находился за границей последние две недели.

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– Если человек приезжает к кому-то на встречу в гостиничном номере, например, этого человека пропустят?

– Если этот человек нам заранее сообщил о том, что у него будет гость, сказал фамилию и имя, то мы проверяем температуру на входе обязательно и пропускаем этого гостя. Это не должно быть больше одного гостя.

– Больше 1 не может? Если 2 – это уже нарушение?

– Да. Да.

– Мы фиксировали, как два человека приезжали.

– Я не могу вам сказать такой информации.

Можно ли считать действия этих лиц нарушениями

Примечательно, что в постановлении Кабинета министров "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" запрещается, в частности, и "работа субъектов хозяйствования, которая предусматривает прием посетителей, в том числе заведений общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.) (...), кроме осуществления деятельности заведений размещения, в которых проживают медицинские работники и лица в обсервации".



В Украине – суровый карантин / Фото Укринформ

А в распоряжении Киевской городской государственной администрации "О мерах по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации регионального уровня" также указано, что "до отдельного распоряжения максимально ограничивается работа гостиниц, хостелов, комнат отдыха".

Во время карантина эти нормы должны выполняться, и их выполнение должны контролировать – рассказал начальник Главного управления Держпродспоживслужбы в Киеве Олег Рубан.

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"Приостановить – решение в условиях карантина – это обязательно. Полиция будет контролировать. В случае, если они работают, накладываются штрафные санкции в виде сначала 17 тысяч гривен. А дальше, если уже не выполняется решение, применяется 325 статья Уголовного кодекса", – сказал Рубан.

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