Чья вина в банкротстве завода-производителя аппаратов ИВЛ "Буревестник": расследование

"Буревестник" – важное стратегическое предприятие, которое специализировалось в том числе и на производстве аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Но сейчас это – государственный завод-банкрот, который не работает уже более 10 лет.

Почему так произошло, кто в этом виноват и возможно ли в разгар эпидемии коронавируса возобновить здесь производство необходимых медицинских аппаратов – узнавали журналисты-расследователи программы "Схемы" от "Радио Свобода".

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В государственном концерне "Укроборонпром", на балансе которого находится "Буревестник", говорят – на заводе нашли не всю необходимую конструкторскую документацию. И уже даже начали по этому факту служебное расследование.

Куда же она делась? Не оказалась ли она в руках частных компаний? Анализ "Схем" обнаружил, что в Украине существует несколько отечественных производителей аппаратов ИВЛ, один из которых выпускает медицинское оборудование похожее на то, которое раньше производил "Буревестник". Как так случилось? И справится ли теперь уже частный сектор с государственным заказом, который значительно возрос в условиях эпидемии?

С самого начала карантина Украина начала готовиться к борьбе с коронавирусом от закупки тестов и масок – до профессионального медицинского оборудования, в частности аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).



С самого начала карантина Украина начала готовиться к борьбе с коронавирусом

Именно эти аппараты, говорят врачи, способные облегчить состояние больных с COVID-19 во время осложнений.

Еще в марте главный санитарный врач Виктор Ляшко отчитывался: украинские больницы укомплектованы 3,5 тысячами аппаратов ИВЛ.



В марте главный санитарный врач Виктор Ляшко отчитывался: украинские больницы укомплектованы 3,5 тысячами аппаратов ИВЛ.

Если посчитать, это получается примерно 1 аппарат на 12 тысяч украинцев.

"Согласно отчетам главных анестезиологов областей, которые ежегодно независимо от COVID подают мне как президенту ассоциации, там было 3800 аппаратов, – рассказывает президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров. – Но если взять аппараты, которые абсолютно морально устарели, низкого класса, и аппараты, нуждающиеся в ремонте – это около 3500. Но мы должны понимать, не все аппараты там высокого класса или среднего, среди 3500 также аппараты низкого класса".

Для сравнения в другой постсоветской стране – Эстонии – пропорция до начала эпидемии была другой: один аппарат на 4 тысячи человек.

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По состоянию на данный момент в Украине подтверждено более 4 тысяч случаев заражения вирусом, в Эстонии – вдвое меньше.

В то же время, рассказывает врач Руслан Олейник, который работает в отделении неотложной помощи госпиталя в городе Пярну, эстонское правительство распорядилось докупить еще около 200 аппаратов ИВЛ.

"На данный момент аппаратов искусственной вентиляции легких достаточно. По последним данным, которые опубликованы, в целом в эстонских больницах 333 аппарата ИВЛ. К аппаратам пока что подключено около 10-20 человек, соответственно, аппараты есть. Несмотря на это, Эстония заказала аппараты ИВЛ дополнительно", – отмечает он.



При этом, эстонское правительство распорядилось докупить еще около 200 аппаратов ИВЛ – рассказывает врач, работающий в отделении неотложной помощи госпиталя в городе Пярну

О трудностях заказа дорогостоящего и критически важного медицинского оборудования в условиях пандемии дает объяснение президент Ассоциации анестезиологов Сергей Дубров: "Во всех странах, как Европы, так и США – развитые страны, я имею в виду – существует острый дефицит оборудования. И в первую очередь – дорогостоящего оборудования, к которому относятся аппараты ИВЛ. Очередь на аппараты при заказе, при определенной предоплате, у абсолютно всех брендовых производителей минимально – от 3 до 6-7 месяцев в зависимости от модели аппарата. Некоторые производители делают квоты для государства, пересматривая их в зависимости от количества человек, заболевших COVID-19".

В Украине единственным государственным производителем аппаратов искусственной вентиляции легких – название которых "Бриз" – долгое время был завод "Буревестник".



В Украине единственным государственным производителем аппаратов искусственной вентиляции легких – название которых "Бриз" – долгое время был завод "Буревестник"



О нем заговорили с началом эпидемии коронавируса, как о необходимости производить оборудование в Украине

О нем заговорили с началом эпидемии коронавируса в контексте обсуждения необходимости производить оборудование в Украине, ведь это дешевле, чем покупать его за рубежом.

О нынешнем состоянии завода рассказывал во время одного из своих ежедневных брифингов мэр Киева Виталий Кличко: "Несколько недель эту тему обсуждали в публичных кругах, но в государственном концерне "Укроборонпром", на балансе которого находится завод "Буревестник", ответили, что сегодня на заводе нет электроэнергии, газа, воды, разрушены все цеха, в которых производили продукцию".

"Буревестник" не устоял

Съемочная группа "Схем" побывала на заводе и воочию увидела, что к коммуникациям сейчас "Буревестник" не подключен.

Съемочная группа "Схем" побывала на заводе и воочию увидела, что к коммуникациям сейчас "Буревестник" не подключен

"Это был завод, который действительно делал радиолокационную аппаратуру для подводных лодок. Кроме того, он изготавливал также медицинские аппараты, и это тоже известная история. Он изготавливал также вычислительную технику. "Он был таким, достаточно известным, еще тогда, в Советском Союзе", – рассказывает о производственном прошлом завода Мустафа Найем, заместитель гендиректора государственного концерна "Укроборонпром".

Мустафа Найем: "Он ("Буревестник"– ред.) был таким, достаточно известным, еще тогда, в Советском Союзе"

А вот изготавливать аппараты искусственной вентиляции легких на "Буревестнике" начали в 80-х.



А вот изготавливать аппараты искусственной вентиляции легких на "Буревестнике" начали в 80-х.

Впоследствии, после распада СССР и окончания "гонки вооружения", необходимость в специфическом оборудовании – в частности, радиолокационном – отпала, завод постепенно начал терять заказы, накапливая долги перед работниками.



После распада СССР завод постепенно начал терять заказы, накапливая долги перед работниками

Переломным для этой ситуации мог стать 2009 год, когда в мире началась эпидемия свиного гриппа. Тогдашнее правительство во главе с премьер-министром Юлией Тимошенко поручило изготовить несколько аппаратов ИВЛ для больных, у которых будут осложнения от этого заболевания и понадобится искусственная вентиляция легких.

Тогдашнее правительство во главе с премьер-министром Юлией Тимошенко поручил оизготовить несколько аппаратов ИВЛ для больных

Но рассчитаться с заводом правительству уже было не под силу, рассказывает Глеб Каневский – председатель экспертной организации StateWatch: "Правительство Тимошенко переоценило свои силы, оно-то в ручном режиме заставило завод обеспечить производство оборудования для больниц. Кстати, эти аппараты ИВЛ сегодня и составляют большинство медицинского имущества в больницах, которое сейчас подсчитывает Минздрав – что у нас есть для борьбы с пандемией коронавируса. Однако правительство уже не смогло обеспечить средств для того, чтобы рассчитаться с заводом".



Но рассчитаться с заводом правительству уже было не под силу, рассказывает Глеб Каневский – председатель экспертной организации StateWatch

Это и стало своеобразной точкой отсчета больших проблем завода – добавляет Мустафа Найем: "С того начались проблемы завода. И это нормальная украинская история: когда продукцию изготовили, раздали по больницам, а деньги не вернулись. Из того, что говорит завод – они изготовили где тысячу, тысячу с чем-то – 300 забрало государство, то есть заплатило, а другие 700 они раздали, где-то продали, в больницы".

В результате, взяв кредит, завод так и не смог за него рассчитаться и полностью прекратил производство оборудования, постепенно превращаясь в банкрота.

Как так произошло и кто виноват?

"В принципе, все бюджетные расходы осуществлялись из центра, непосредственно по разрешениям – то устным, или официальным – которые исходили от Юлии Тимошенко. Соответственно, если такой большой государственный заказ не был оплачен, то можно говорить о политической ответственности тогдашней премьера . Те производственные мощности, и конструкторская документация, те уникальные технологии, которые были на заводе, они фактически оказались – скажем метафорически – под открытым небом", – анализирует Глеб Каневский.



Глеб Каневский: "В принципе, все бюджетные расходы осуществлялись из центра,

непосредственно по разрешениям – то устным, или официальным – которые исходили от Юлии Тимошенко"

Тогдашний министр здравоохранения Василий Князевич в комментарии "Схемам" сказал, что не очень помнит события 2009 года:

Василий Князевич: Тогда, в 2009 году, также было понятно, что необходимо достаточное для страны количество аппаратов ИВЛ – и, в том числе, была хорошая идея наладить свое производство. Правда я уже не помню ... заказ мы сделали, но мы же в отставку ушли в 2010 году. Так как развивались события, я не могу сказать ничего ...

Журналист: Как так случилось, что с заводом никто не расплатился, хотя завод изготовил эти аппараты?

Василий Князевич: Мне трудно сказать, я не владею ситуацией.

Тогдашний министр здравоохранения Василий Князевич в комментарии "Схемам" сказал, что не очень помнит события 2009 года

"Схемы" спросили также и у экс-премьера Юлии Тимошенко, почему с заводом, который по данным "Укроборонпрома", изготовил 1 тысячу аппаратов искусственной вентиляции легких и влез в долги, государство так и не расплатилось? Впрочем, нынешний народный депутат и лидер "Батькивщины", к которому журналисты подошли после заседания в Верховной Раде, говорить о "Буревестнике" отказалась.

Журналист: Хотел вас спросить: в 2009 году ...

Юлия Тимошенко: Мы не договаривались об интервью.

Журналист: Чувствуете ли вы политическую ответственность за банкротство завода "Буревестник"?

Юлия Тимошенко: Оставьте меня с такими вопросами.



Юлия Тимошенко, к которой журналисты подошли после заседания в Верховной Раде, говорить о "Буревестник" отказалась

Позже "Схемы" направили пресс-службе Юлии Тимошенко запрос, там отметили, что им нужно время на изучение этого вопроса.

По состоянию на 16 апреля 2020 года, "Буревестник", утверждают на самом заводе, уже накопил больше 100 миллионов гривен долгов – по зарплате, кредитам и коммунальным услугам, из-за чего, собственно, и остался без света, тепла и воды.

Имущество госпредприятия – материальное и интеллектуальное – арестовано. А выпущенные им десять лет назад аппараты "Бриз" стоят в украинских больницах и часть их нуждается в ремонте.

Можно ли сегодня восстановить работу "Буревестника"

Этому мешает не только банкротство и отсутствие каких-либо производственных мощностей, но и частичная потеря конструкторской документации – утверждают в "Укроборонпроме", которому подчиняется завод.

Восстановлению работы "Буревестника" мешает в том числе и частичная потеря конструкторской документации – утверждают в "Укроборонпроме"

Даже если шансы запустить сам завод заново не слишком велики, на базе конструкторской документации, разработанной его инженерами, выпускать необходимые медицинские аппараты сейчас могли бы уже частные предприниматели. Впрочем, те предприниматели, которые уже согласились, говорят: имеющихся чертежей недостаточно.

"Ее недостаточно. Там что-то есть, но это не то, из чего можно собирать, изготавливать приборы, – рассказал журналистам президент СЕО Club Украина Сергей Гайдайчук. – Если эти документы все же найдутся, и мы увидим, что эти ИВЛы реально производить, я думаю, что мы подключимся снова, мы снова позовем членов клуба, объединим, соберем необходимый ресурс для того, чтобы запустить это производство".

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Куда же делась конструкторская документация?

"Схемы" начали поиск среди частных производителей – не занимается ли кто-то уже сейчас выпуском аппаратов, идентичных тем, которые производил ранее "Буревестник"? И среди нескольких фирм нашли одну, которая производит похоже оборудование – даже с полусохранившимся названием "Бриз Alveol".

"Схемы" среди нескольких фирм нашли одну, которая производит похоже оборудование – даже с полусохранившимся названием "Бриз Alveole"

Поиски утраченных чертежей, кто производит "Бриз Alveole"

Анализируя закупки аппаратов искусственной вентиляции легких больницами через Prozorro, "Схемы" натолкнулись на физическое лицо-предпринимателя Ольгу Лобовую. В соответствии с соглашениями, которые журналисты нашли в системе, она занимается ремонтом аппаратов "Бриз", которые ранее изготавливали на заводе "Буревестник".

Анализируя закупки аппаратов ИВЛ больницами через Prozorro, "Схемы" наткнулись на Ольгу Лобовую, которая занимается ремонтом аппаратов "Бриз"

Впрочем, как оказалось, Ольга Лобова отвечает не только за ремонт аппаратов. В марте она выиграла тендер и поставила Винницкой областной клинической больницы аппарат искусственной вентиляции легких "Бриз Alveole" – стоимостью 349 тысяч гривен.

В приложении к договору указано, что производителем продукции является фирма – "Научно-производственное предприятие "Кайли".



В приложении к договору указано, что производителем продукции является фирма – "Научно-производственное предприятие "Кайли"

"Схемы" позвонили Ольге Лобовой, чтобы расспросить об этих аппаратах и ​​их производителе.

"У нас есть отечественный производитель, я с ними сотрудничаю. У нас есть фирма ООО "ВНП "Кайли". На их базе мы осуществляем ремонт и я являюсь их официальным дилером по продажам. Когда тендер еще в стадии разработки, я с ними договариваюсь, что мы находим покупателей, и если они нуждаются, а сейчас все нуждаются, я беру на себя работу по доставке", – рассказала она журналистам.

На сайте компании "Кайли" действительно указано, что она производит аппараты ИВЛ – и демонстрируются два сертификата качества, полученные в августе 2019 года.



На сайте компании "Кайли" действительно указано, что она производит аппараты ИВЛ – и демонстрируются два сертификата качества, полученные в августе 2019 года

Поэтому "Схемы" поинтересовались у Ольги Лобовой – кто является разработчиком аппаратов? Непосредственно фирма "Кайли" или, возможно, это еще наработки "Буревестника"? Она ответила следующее: "Ну, они, по-моему, купили у них разработку. Дорабатывали ее, что-то там усовершенствовали".

Журнаилсты взяли интервью у Ольги Лобовой

Позже журналисты обнаружили, что "Кайли" не только через ФЛП, но и сама поставляет аппараты искусственной вентиляции легких. К примеру, 3 апреля фирма заключила договор на поставку двух "Бриз Alveole" для Коростенской больницы на Житомирщине. Стоимость одного составила 320 тысяч гривен. В целом компания почти за полгода поставила 8 таких аппаратов в различные украинские больницы.

Созданна же фирма "Кайли" – в мае 2019 года. Ее директор и единственный учредитель – Александр Дунайцев. Он руководил или владел рядом предприятий, в основном на Луганщине, специализирующихся на торговле древесиной, рудами, ремонте и обслуживании промышленных машин.

Создана же фирма "Кайли" – в мае 2019 года. Ее директор и единственный учредитель – Александр Дунайцев

Директор "Кайли" является учредителем еще одной компании, которая занималась медицинским оборудованием – "Восток Гипромаш". Ранее, до середины 2019 года, фирма поставляла такие же аппараты "Бриз Alveole" украинским больницам, пока на рынок не вышла уже упомянутая "Кайли".

Директор "Кайли" является учредителем еще одной компании, которая занималась медицинским оборудованием – "Восток Гипромаш"

Кто же в конце концов разрабатывал медицинский аппарат? Действительно ли компания "Кайли" приобрела конструкторскую документацию у "Буревестника"? "Схемы" поговорили об этом непосредственно с директором фирмы Александром Дунайцевим.

Александр Дунайцев: Аппарат покупаешь – вы же знаете, как делается? Отдается конструктору – и он так, с нуля. Потихоньку начали, сначала попытались один – около года ушло на один. И потом понемногу начали производить больше.

Журналист: А что за конструктор? Он разрабатывал для вас конструкторскую документацию ли?

Александр Дунайцев: Конечно, я проходил сертификацию, оформил авторские права, торговую марку – это все время, деньги и бюрократия.

Журналисты поговорили с Дунацевим

Журналист: Мы просто общались с вашим официальным дилером Ольгой Лобовой, она говорила о том, что вы якобы купили эту разработку у завода "Буревестник".

Александр Дунайцев: Без понятия. Ничего не покупали. А как бы я ее взял оттуда? Этот аппарат, скажем так, на 70% похож. Как как, внешне почти один в один с тем, который выпускал до 2008 года завод "Буревестник". Но там советские комплектующие были – мне заменили электрические платы на современные, потому что советские нигде не достанешь. Многое я там изменил.

Покупала ли какая-то компания, в том числе и "Кайли", у обанкротившегося "Буревестника" конструкторскую документацию аппаратов "Бриз", "Схемы" спросили и в "Укроборонпроме".

"Схемы" спросили и "Укроборонпром"

"На рынке есть частные компании, группы, которые производят аппараты, очень похожие на "Бриз" "Буревестника", – говорит заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем. – Те ли это аппараты, изготавливались ли они по той же документации? Вопрос в том, что все эти аппараты, которые есть на рынке – они сертифицированы. Это означает, что они передавали в соответствующие органы техническую документацию и эта техническая документация сейчас в законном русле признана государством. Как она оказалась у этих групп и компаний – это уже вопрос, который должны выяснить или правоохранительные органы, если будет инициировано такое расследование кем-то, или завод – кто мог ее вынести".

С одной стороны, частные производители, которые поставляют аппараты ИВЛ больницам "подстраховали" государственный завод, который сейчас не имеет ни мощностей, ни конструкторской документации для возобновления производства. Это точно – лучше чем ничего. Еще один плюс – их цена.

К примеру, аппараты швейцарской фирмы Hamilton, которые с начала эпидемии закупают украинские больницы, стоят до 1,5 миллиона гривен, в то время когда аппарат "Бриз Alveole" почти в 5 раз дешевле.



К примеру, аппараты швейцарской фирмы Hamilton, которые с начала эпидемии закупают украинские больницы, стоят около 1,5 миллиона гривен

С другой стороны возникает вопрос – насколько это качественные аппараты? И не могло бы количество изготовленного оборудования быть больше, если бы государственный завод имел полную техническую документацию для разработки ИВЛ и мог открыть эти документы другим компаниям?

Не могло ли количество изготовленного оборудования быть больше, если бы государственный завод имел полную техническую документацию для разработки ИВЛ и мог открыть эти документы другим компаниям?

"У меня сейчас, я могу сказать, более 70 заявок от людей, которые хотят ознакомиться – это структуры, это компании, это производства по всей стране. На самом деле, из того, что я от врачей слышал, есть две точки зрения относительно этого аппарата – одни говорят, что он очень плохой, другие говорят, что он очень надежный", – отмечает Мустафа Найем.

Мнение украинских врачей

А что думают об аппарате "Бриз Alveole" украинские врачи – которые сейчас оказались на передовой борьбы с пандемией коронавируса?

Так, врач-анестезиолог Каменец-Подольской городской больницы Андрей Ключенков делится, что к аппаратам "Бриз Alveole" медики обращаются не в первую очередь:

Андрей Ключенков: Если есть выбор, то конечно мы пользуемся аппаратами, которые там, немецкие, например, и так далее. Если ничего нет, то, конечно, мы пользуемся "Бриз".

Журналист: Если будет возможность доработать эти аппараты, то они могут использоваться?

Андрей Ключенков: Ну да, да, конечно.

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Более категорическую оценку аппаратам "Бриз Alveole" дает заведующий анестезиологическим отделением Гороховской центральной районной больницы Александр Якобчук: "Этот аппарат не годится для помощи больным с коронавирусом. Он не имеет тех режимов вентиляции, которые нужны этим больным".

Противоположное мнение высказывает во время общения с журналистами врач-анестезиолог Хмельницкой центральной районной больницы Юрий Рыбачук: "Бриз" – это надежный аппарат. Понятно, что есть новые и гораздо лучше, но учитывая реалии, даже "Бриз" было бы очень хорошо иметь. Вы сами видите, что в Европе делается".

А что планирует делать в этом направлении государство?

Есть ли у "Буревестника" будущее и что говорят нардепы

"Схемы" обратились к народным депутатам из оборонного комитета Верховной Рады – какие существуют перспективы изготовления аппаратов искусственной вентиляции легких государством, учитывая, что "Буревестник" – важное стратегическое предприятие?

Глава этого комитета Александр Завитневич заявил, что комитет поддержал инициативу по "спасению "Буревестника", если бы такая была – но отметил, что сейчас вопрос о заводе не поднимался.

Александр Завитневич: Если оно способно выпускать, имеет какие-то технологии, имеет какое-то оборудование и это нужно государству, а особенно – сектору безопасности и обороны, конечно, эти предприятия нужно вытаскивать. Или за уши или за волосы, но надо вытаскивать. Мы поддерживаем инициативу, но чтобы она только была.

Журналист: На повестке дня не стоит в оборонном комитете вопрос "Буревестника"?

Александр Завитневич: Нет.

Завитневич сказал, что вопрос "Буревестника" не стоит на повестке дня

13 марта на заседании комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации депутаты также рассматривали стратегические направления деятельности Министерства здравоохранения Украины на 2020 год. Возможно, среди них был вопрос, касающийся завода "Буревестник"?

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Однако председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий отметил в ответ на вопрос журналистов, что к ним на рассмотрение поступали вопросы от других производителей аппаратов ИВЛ – но не "Буревестника": "Я еще помню, когда санитаром работал на киевской "скорой", у нас как раз были ИВЛ именно этого завода. Но это было очень давно, 88-й год, мне кажется. На сегодняшний день к нам не поступали вопросы. К нам поступали вопросы от других производителей, а собственно от завода "Буревестник" – нет. Но если он поступит – и изучать будем, и поддеривать будем".



Глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий отметил, что к ним на рассмотрение поступали вопросы от других производителей аппаратов ИВЛ – но не от "Буревестника"

Однако пока власть размышляет над тем, существует ли возможность возобновить большое отечественное производство, участком завода начали интересоваться столичные застройщики. Об этом рассказывает председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.

"Есть уже предложения к концерну о том, чтобы вести какие-то общие инвестиционные проекты по застройках, на территориях завода. От завода осталось одна название, но земельный участок есть и он может приносить деньги. И поэтому, по моей информации, конечно, на таких заводах будут рассматривать в первую очередь проекты, которые принесут средства – это столица, это застройка", – отмечает он.

Пока выглядит все так, что в ближайшее время восстановить мощности завода не удастся. Может ли решением проблемы стать его приватизация?



Пока выглядит все так, что в ближайшее время восстановить мощности завода не удастся

Мустафа Найем предполагает, что ответ на этот вопрос скорее утвердительный: "Завод находится в очень трудном положении еще и ввиду того, что у него есть участок недостроя. Где они подписывали какое-то инвестсоглашение, не достроили этот дом, сейчас за счет этого участка город хочет забрать у них другой участок, на котором стоят промышленные объекты. Но с точки зрения, может ли этот завод быть производственным комплексом в будущем – я думаю, что, скорее, нет. Это решение и нашего правления, и завод, конечно, мы готовили для передачи Фонду госимущества".

В Фонде госимущества не исключают, что завод могут внести в перечень объектов на продажу.



В Фонде госимущества не исключают, что завод могут внести в перечень объектов на продажу

"Концерн "Укроборонпром" действительно предложил для приватизации ГП" Киевский государственный завод "Буревестник". Однако, согласно уставу концерна "Укроборонпром", решение об исключении предприятия из участников концерна должен принять Кабинет министров Украины. Только после этого Фонд государственного имущества Украины начнет процедуры по возможной приватизации завода", – отметили в пресс-служба Фонда.

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А о том, при каких обстоятельствах государственный завод потерял чертежи своих же разработок, действительно ли ими теперь пользуются частные фирмы, и если да – то насколько законно – очевидно должны разобраться правоохранители. Пока, по данным "Схем", этот вопрос исследуется в рамках внутренней проверки концерна "Укроборонпром", в состав которого и входит ныне заброшенный и обанкротившийся, в том числе из-за неэффективности предыдущего руководства государства, когда-то известный и мощный завод "Буревестник".