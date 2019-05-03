Как футбольные фанаты остановили "русскую весну"

Раньше футбольные болельщики разных клубов дрались друг с другом, а потом вместе, бок о бок, пошли защищать страну на фронте. Именно ультрас в 2014 году стал движущей силой в начале Майдана. Именно болельщики защитили Одессу, Харьков, Днепр и первыми вступили в неравный бой с сепаратистами в Донецке и Луганске.

После кровавого избиения студентов на Майдане 30 ноября ультрас со всей Украины решили, что надо действовать вместе, забыв о былой вражде.

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Фанат из Днепра Денис вспомнил, что тогда болельщики по всей Украине решили заключить перемирие. А инициаторами стали фанаты киевского "Динамо", которых впоследствии поддержали абсолютно все движения в Украине. Уже после Майдана, когда в Украину пришла так называемая "русская весна", именно фанаты первыми дали отпор сепаратистам. Впоследствии в Харькове заклятые враги – ультрас "Днепра" и "Металлиста" – вместе боролись против коллаборационистов.



Ультрас "Днепра" и "Металлиста"

2 мая 2014 года в Одессе сепаратисты пытались установить очередную "народную республику", однако не учли, что в этот день был футбольный матч между "Черноморцем" и "Металлистом". Когда фанаты узнали, что убито несколько проукраинских активистов, встали на защиту людей.

Одесские и харьковские болельщики оттеснили сепаратистов к Куликову полю и Дому профсоюзов. Потом в российских пропагандистских СМИ будут наперегонки кричать о сожжении людей украинскими нацистами. Но участники тех событий хорошо помнят, кто первым начал стрелять и убивать.

Лично мой друг Игорь Иванов погиб. Его убили вместе с Андреем Бирюковым. Они истекли кровью на Дерибасовской улице,

– сказал фанат "Черноморца" Анатолий.



Вследствие массовых столкновений погибли более полусотни человек

Несмотря на смерть и потери, футбольные фанаты тогда задушили сепаратизм в городе. Однако до сих пор не удалось определить обстоятельств гибели пророссийских активистов. Для фаната местного болельщика "Черноморца" Валерия 2 мая – это день освобождения Одессы, а не день траура, как это пытаются показать российские пропагандисты.

Все эти убийцы с Куликова поля, пошли убивать на Греческую площадь, они хотят, чтобы их считали жертвами. Хотя на самом деле мы спасли Одессу,

– отметил Валерий.

Футбольные фанаты стали действительно движущей силой в противостоянии с сепаратистами на Востоке и Юге Украины. И когда началась вооруженная российская агрессия, эти молодые ребята, не колеблясь, сменили файеры и дымовые шашки на автоматы.