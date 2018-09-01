Как изменились украинские школы в столице и в селах благодаря реформе образования: фото, видео

Без оценок, без ручек, за одноместными партами, с конструкторами Lego и интерактивными играми – вот так в соответствии с концепцией "Новой украинской школы" должно выглядеть теперь обучение первоклашек. А их в этом году почти 450 тысяч. Однако во все ли школы доехали конструкторы и готовы ли учителя с ними работать?

Учителя школы, что на столичном Печерске, демонстрируют, в какие игры можно играть на сенсорном полу. Его только что установили для первоклассников, которые будут обучаться по программе новой украинской школы.

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92 ребенка уже третьего сентября сядут за новенькие одноместные парты, которые регулируются под рост. А еще дети каждое утро будут собираться на вот этом коврике на урок "Я исследую мир".



Сенсорный пол

Обновленный класс

У учителя Кристины красной ручки не будет, только зеленая. Ее ученики будут писать карандашами и постепенно перейдут на обычную ручку. Почти на всех уроках будут использовать конструктор. Класс поделили на семь зон. Есть и патриотический уголок, и зона новостей – с глобусом с подсветкой. А еще – две черепашки, пока безымянные. Имена будут выбирать ученики. Рядом – игрушечные, которых можно будет брать домой.

Мягкий уголок

А это уже Черниговщина. Опорная школа в селе Хоробичи. Здесь обучается 98 учеников. В нее автобус подвозит детей из шести сел. Через несколько дней порог переступят 10 первоклассников. Заглядываем в класс: как и в Киеве, здесь есть новые одноместные парты, техника, что нужна для работы учителя, и конструкторы. Пользоваться всем этим педагога с тридцатилетним стажем учили на курсах. Еще и зачеты сдавала.



Парты в школе в селе Хоробичи

Одноместная парта

Из Хоробичей едем в одну из самых отдаленных школ – в село Ильмивку. Дороги – яма на яме. Отсюда до Беларуси – три километра. В школе-девятилетке обучаются 28 детей. В первый класс в этом году придут шестеро деток. На новеньких партах обозначены первые буквы имен учеников, которые за ними будут сидеть, ведь малыши уже приходили, и под рост каждого установили парту. А пока педагог осваивается с новехонькой техникой.

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Больше всего нареканий у здешних педагогов на мобильную и интернет-связь. Белорусская ловит лучше. А еще нет учебников. "Может какие-то фотографии, может картинки, может мультфильмы. Интернет у нас никакой, интернет-покрытия нет. Но будем вставлять флешку. Будем что-то придумывать", – прокомментировала изменения учительница младших классов Ильмивской ООШ I-II ст. Инна Лопатко.



Школа в селе Ильмивка

Парты в сельской школе

"В настоящее время проблема, которая касается новой украинской школы, – это обеспечение учебниками первого класса, но мы услышали комментарий министра образования, которая пообещала, что учебники поступят в ближайшее время, так что мы на это и надеемся", – отметила директор Ильмивской ООШ I-II ступеней Наталья Григоренко.

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К тому же не все школы в Украине успели обеспечить партами. Хотя на парты, мебель и конструкторы правительство выделило более одного миллиарда гривен. Министр образования говорит: виновата местная власть, которая не спешила использовать средства.

Хотя мы отправили деньги на места, часть субвенции – еще 7 месяцев назад, а часть – 4 месяца назад, были областные советы, которые медлили и только недавно распределили средства,

– подчеркнула министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Виктор Середа занимался закупками для сел Городнянского района. Говорит, что и коврики, и глобусы осенью докупят.

"Мы начали работу для нового учебного года с мая. В течение сентября-октября нам поступит остаток субвенции, и мы будем улучшать эту базу", – сказал начальник отдела образования, молодежи и спорта Гродненского района Виктор Середа.

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А в Одесской области, пока тендеры затягивают, родители собственноручно распилили старые двухместные парты, чтобы превратить их в одноместные.

Новые парты в Одесской области

Новые парты ждут ученики Николаевщины и Кропивницкого. Родители кропивницких первоклассников вышли на площадь перед горсоветом, требуя установить контроль за тендерами по закупке парт и материалов для новой украинской школы.