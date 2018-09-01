16:49
1 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
26°C 12°C
  • воскресенье
    30°C 14°C
  • понедельник
    30°C 14°C
  • вторник
    29°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Медведев и фокус с исчезновением. Не пытайтесь покинуть Омск
Вєсті Кремля
21:28, 31 августа
Вести.UA. Белорусский Олег Ляшко. Враг Луценко – друг Порошенко
Вєсті.UA
20:50, 31 августа
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Как изменились украинские школы в столице и в селах благодаря реформе образования: фото, видео

46 Читати новину українською

Без оценок, без ручек, за одноместными партами, с конструкторами Lego и интерактивными играми – вот так в соответствии с концепцией "Новой украинской школы" должно выглядеть теперь обучение первоклашек. А их в этом году почти 450 тысяч. Однако во все ли школы доехали конструкторы и готовы ли учителя с ними работать?

Учителя школы, что на столичном Печерске, демонстрируют, в какие игры можно играть на сенсорном полу. Его только что установили для первоклассников, которые будут обучаться по программе новой украинской школы.

Читайте также: Как изменились украинские школы благодаря реформе образования: фото, видео

92 ребенка уже третьего сентября сядут за новенькие одноместные парты, которые регулируются под рост. А еще дети каждое утро будут собираться на вот этом коврике на урок "Я исследую мир".

освіта реформа
Сенсорный пол

Обновленный класс

У учителя Кристины красной ручки не будет, только зеленая. Ее ученики будут писать карандашами и постепенно перейдут на обычную ручку. Почти на всех уроках будут использовать конструктор. Класс поделили на семь зон. Есть и патриотический уголок, и зона новостей – с глобусом с подсветкой. А еще – две черепашки, пока безымянные. Имена будут выбирать ученики. Рядом – игрушечные, которых можно будет брать домой.

Мягкий уголок

А это уже Черниговщина. Опорная школа в селе Хоробичи. Здесь обучается 98 учеников. В нее автобус подвозит детей из шести сел. Через несколько дней порог переступят 10 первоклассников. Заглядываем в класс: как и в Киеве, здесь есть новые одноместные парты, техника, что нужна для работы учителя, и конструкторы. Пользоваться всем этим педагога с тридцатилетним стажем учили на курсах. Еще и зачеты сдавала.


Парты в школе в селе Хоробичи

Одноместная парта

Из Хоробичей едем в одну из самых отдаленных школ – в село Ильмивку. Дороги – яма на яме. Отсюда до Беларуси – три километра. В школе-девятилетке обучаются 28 детей. В первый класс в этом году придут шестеро деток. На новеньких партах обозначены первые буквы имен учеников, которые за ними будут сидеть, ведь малыши уже приходили, и под рост каждого установили парту. А пока педагог осваивается с новехонькой техникой.

Читайте также: Минздрав предлагает новые санитарные нормы для школы: что кардинально изменится для учеников

Больше всего нареканий у здешних педагогов на мобильную и интернет-связь. Белорусская ловит лучше. А еще нет учебников. "Может какие-то фотографии, может картинки, может мультфильмы. Интернет у нас никакой, интернет-покрытия нет. Но будем вставлять флешку. Будем что-то придумывать", – прокомментировала изменения учительница младших классов Ильмивской ООШ I-II ст. Инна Лопатко.


Школа в селе Ильмивка

Парты в сельской школе

"В настоящее время проблема, которая касается новой украинской школы, – это обеспечение учебниками первого класса, но мы услышали комментарий министра образования, которая пообещала, что учебники поступят в ближайшее время, так что мы на это и надеемся", – отметила директор Ильмивской ООШ I-II ступеней Наталья Григоренко.

Читайте также: Праздник 1 сентября: в Украине некоторые школьники начнут учебу без учебников

К тому же не все школы в Украине успели обеспечить партами. Хотя на парты, мебель и конструкторы правительство выделило более одного миллиарда гривен. Министр образования говорит: виновата местная власть, которая не спешила использовать средства.

Хотя мы отправили деньги на места, часть субвенции – еще 7 месяцев назад, а часть – 4 месяца назад, были областные советы, которые медлили и только недавно распределили средства,
– подчеркнула министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Виктор Середа занимался закупками для сел Городнянского района. Говорит, что и коврики, и глобусы осенью докупят.

"Мы начали работу для нового учебного года с мая. В течение сентября-октября нам поступит остаток субвенции, и мы будем улучшать эту базу", – сказал начальник отдела образования, молодежи и спорта Гродненского района Виктор Середа.

Читайте также: В МОН назвали, чем заменят табели для первоклассников

А в Одесской области, пока тендеры затягивают, родители собственноручно распилили старые двухместные парты, чтобы превратить их в одноместные.

Новые парты в Одесской области

Новые парты ждут ученики Николаевщины и Кропивницкого. Родители кропивницких первоклассников вышли на площадь перед горсоветом, требуя установить контроль за тендерами по закупке парт и материалов для новой украинской школы.

Теги: Новости Украины Реформа образования Министерство образования и науки Украины Образование Новости Киева
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Як підготувати квартиру до продажу в Києві: 3 кроки до вигідної угоди
сегодня, 16:03 Як підготувати квартиру до продажу в Києві: 3 кроки до вигідної угоди
Блог Медіа
Фейкова прозорість: чому недоброчесні судді легко долають усі перевірки
сегодня, 15:00 Фейкова прозорість: чому недоброчесні судді легко долають усі перевірки
Українська мова суттєво відрізняється від російської – докази
сегодня, 12:01 Українська мова суттєво відрізняється від російської – докази
Блог Соцмережі
Убийство Александра Захарченко: последние новости
сегодня, 10:45 Убийство Александра Захарченко: последние новости
Смерть Захарченка: подробиці та майбутнє "ДНР"
сегодня, 10:42 Смерть Захарченка: подробиці та майбутнє "ДНР"
Олексій Чибісов
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Последний день лета: 10 песен августа, которые стоит услышать
 31 августа , 11:00
Тема недели: Украина и Россия никак не могут поделить Азовское море
 14 августа 2011 , 19:16 15
Лига чемпионов, квалификация. "Селтик" сенсационно уступает, БАТЭ закономерно побеждает
 12 июля 2016 , 23:47
Как в России фанаты-расисты нецензурно оскорбляют натурализованного игрока сборной
 15 июля 2017 , 14:50
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук