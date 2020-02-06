Как экономить воду в быту: несколько полезных советов
Тарифы ЖКХ снова подняли, в этот раз на воду. Чтобы сократить свои расходы и сэкономить деньги – воспользуйтесь простыми советами от 24 канала.
Большинство украинцев не выключают кран, когда чистят зубы, или открывают кран на полную мощность пока моют посуду. Это все способствует большим расходам.
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Вашему вниманию несколько простых советов, которые помогут сэкономить:
- Стиральную и посудомоечную машины нужно загружать по максимуму. По возможности, используйте для стирки режим без дополнительного полоскания.
- Во время мытья посуды "вручную", пользуйтесь небольшим напором воды.
- Очень проблематично для экономии воды – это старая сантехника. Нужно заменить краны и слив в бачке унитаза, если они пропускают воду. Сейчас можно приобрести сантехнику, которая будет помогать экономить воду и деньги.
- На все краны нужно поставить рассеиватели-аэраторы. Струя будет смывать не хуже, но при этом расходуется меньше воды.
- Користуйтеся заглушкою для раковини. Це дозволить добитися значної економії води при чищенні зубів та голінні.
- Замість прийняття ванни обмежитися душем. Витрати під час купання зменшаться приблизно в 3 рази.
- В бачок унитаза можно положить одну или две пластиковые бутылки с водой. Это поможет уменьшить объем бачка и расхода воды на смыв.
Как экономить воду в быту: смотрите видео
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