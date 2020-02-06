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      Как экономить воду в быту: несколько полезных советов

      50 Читати новину українською
      Как экономить воду / 24tv.ua

      Тарифы ЖКХ снова подняли, в этот раз на воду. Чтобы сократить свои расходы и сэкономить деньги – воспользуйтесь простыми советами от 24 канала.

      Большинство украинцев не выключают кран, когда чистят зубы, или открывают кран на полную мощность пока моют посуду. Это все способствует большим расходам.

      Читайте также: В Украине выросли тарифы на воду

      Вашему вниманию несколько простых советов, которые помогут сэкономить:

      • Стиральную и посудомоечную машины нужно загружать по максимуму. По возможности, используйте для стирки режим без дополнительного полоскания.
      • Во время мытья посуды "вручную", пользуйтесь небольшим напором воды.
      • Очень проблематично для экономии воды – это старая сантехника. Нужно заменить краны и слив в бачке унитаза, если они пропускают воду. Сейчас можно приобрести сантехнику, которая будет помогать экономить воду и деньги.
      • На все краны нужно поставить рассеиватели-аэраторы. Струя будет смывать не хуже, но при этом расходуется меньше воды.

      через GIFER

      • Користуйтеся заглушкою для раковини. Це дозволить добитися значної економії води при чищенні зубів та голінні.
      • Замість прийняття ванни обмежитися душем. Витрати під час купання зменшаться приблизно в 3 рази.

      через GIFER

      • В бачок унитаза можно положить одну или две пластиковые бутылки с водой. Это поможет уменьшить объем бачка и расхода воды на смыв. 

      Как экономить воду в быту: смотрите видео

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Деньги Водоснабжение Тарифы Цены Коммунальные услуги
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