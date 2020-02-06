Как экономить воду в быту: несколько полезных советов

Тарифы ЖКХ снова подняли, в этот раз на воду. Чтобы сократить свои расходы и сэкономить деньги – воспользуйтесь простыми советами от 24 канала.

Большинство украинцев не выключают кран, когда чистят зубы, или открывают кран на полную мощность пока моют посуду. Это все способствует большим расходам.

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Вашему вниманию несколько простых советов, которые помогут сэкономить:

Стиральную и посудомоечную машины нужно загружать по максимуму. По возможности, используйте для стирки режим без дополнительного полоскания.

Во время мытья посуды "вручную", пользуйтесь небольшим напором воды.

Очень проблематично для экономии воды – это старая сантехника. Нужно заменить краны и слив в бачке унитаза, если они пропускают воду. Сейчас можно приобрести сантехнику, которая будет помогать экономить воду и деньги.

На все краны нужно поставить рассеиватели-аэраторы. Струя будет смывать не хуже, но при этом расходуется меньше воды.

Користуйтеся заглушкою для раковини. Це дозволить добитися значної економії води при чищенні зубів та голінні.

Замість прийняття ванни обмежитися душем. Витрати під час купання зменшаться приблизно в 3 рази.

В бачок унитаза можно положить одну или две пластиковые бутылки с водой. Это поможет уменьшить объем бачка и расхода воды на смыв.

Как экономить воду в быту: смотрите видео