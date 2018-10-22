Украина переходит на зимнее время в последнее воскресенье октября – в ночь на 28 октября. То есть в ночь с 27 на 28 октября стрелки часов надо будет вернуть на час назад. Чтобы изменение времени не принесло большого дискомфорта, нужно соблюдать определенные советы.

Переход на зимнее время означает то, что люди будут спать на час больше, для большинства людей это весомый плюс. По мнению экспертов, организм человека привыкнет к новому режиму в течение 2 недель.

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Нередко перевод часов два раза в год (осенью – на час назад, весной – на час вперед) приводит к тому, что большинство людей страдают от нарушений сна, имеют проблемы с концентрацией внимания, становятся более раздражительными. Вместе со "сдвигом" часов снижается также работоспособность людей.

Хотя разговоры о том, что в Украине больше не будут переводить часы, ведутся не впервые – стрелки на циферблатах, регулярно два раза в год – в последнее воскресенье октября и марта продолжают "прыгать" туда-сюда. Собственно, откуда такая традиция?

Зачем нужен перевод часов?

Почти сто лет назад в Великобритании впервые решили дважды в год переводить стрелки часов – англичане считали, что это поможет значительно экономить расход энергетических ресурсов и уже в 1918 году эту идею поддержали американцы.

На сегодняшний день летнее и зимнее время действует более чем в 110 странах мира на всех широтах. И оправдываются эти корректировки работы часовых механизмов все так же: экономия электроэнергии и энергоносителей, устойчивая работа единой энергосистемы страны, согласованность транспортных грузопотоков, организация теле-и радиовещания.

А вот не переводит часов в целом аж 161 страна, а именно: Гвинея, Вьетнам, Алжир, Афганистан, Ангола, Китай, Россия, Кения, Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Тунис, Перу, Япония, Южная Корея, Северная Корея, Филиппины, Пакистан, Афганистан и другие.

На 15 минут позже

Врачи и ученые, которые занимаются исследованием психологического и физиологического состояния человека, выработали список рекомендаций, которые помогут легче перейти на зимнее время и чувствовать себя гармонично и комфортно. Например, специалист по сну Ричард Шейн в своей колонке, размещенной на сайте издания The Huffington Post, дал несколько советов, которые помогут привыкнуть к новому ритму.

1. Помните, что на выходных вы наверняка без особых проблем оставались спать еще дольше, чем на один дополнительный час, так ваш организм может приспособиться к более позднему засыпанию. Этот факт поможет вам немного успокоиться перед предстоящим переводом времени.

2. В течение недели до перевода времени начните ложиться спать немного позже. Сначала отправляйтесь спать на 15 минут позже. Затем, каждые два дня "сдвигайте" график еще на 15 минут. Это поможет постепенно смещать ваши ритмы сна и синхронизировать их с изменением времени.

3. Также в течение недели попробуйте понемногу сдвигать время вечером. Это поможет структурировать ваш вечер и немного передвинуть время перед сном.

4. Открывайте шторы, как только проснетесь. Вечером, наоборот закрывайте, чтобы успокоиться перед сном.

5. Регулируйте яркость света в комнате, постепенно уменьшая освещение с приближением окончания дня.

6. Начинайте приготовление ко сну и успокаивайтесь понемногу за час до момента, когда приходит время для сна, согласно новому графику. Раньше, до перевода времени, в это время вы уже спали.

7. Теплая ванна – отличный способ, чтобы расслабиться перед сном.



Теплая ванна – отличный способ, чтобы расслабиться перед сном

8. Кофеин и алкоголь мешают циклу сна. За день или два до перевода времени – ограничьте потребление этих напитков. Это поможет легче и естественнее сместить график сна.

9. Если вам нужно вздремнуть в середине дня, сделайте это немного позже, чем обычно, и не дольше 30 минут.

10. Если у вас есть дети, помогите им также постепенно адаптироваться к переводу времени, например, используя советы 2-5.

Тренировка организма

С практическими советами Шейна соглашаются и наши отечественные врачи и психологи. К примеру, уже в субботу "мысленно" можно переводить стрелки, то есть не ждать утра воскресенья, а предварительно подстроить свой режим дня под это время, говорит главный врач киевского городского центра здоровья Отто Стойка.

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Как вариант, говорит он, можно ложиться спать "по старинке", а вставать на час раньше. Таким образом, будет больше времени в запасе утром до выхода на работу. А здоровью это не повредит: можно спокойно покушать, сделать больше дел и не забыть о зарядке.

Более выраженно на перевод часов реагируют пожилые люди, те, кто чувствительны к метеосменам или имеют хронические заболевания. Также следует тщательно следить за режимом дня у детей. Лучшая адаптация – полноценный сон, к которому стоит добавить вечерние прогулки,

– подчеркнул Стойка.

Стоит также быть готовым к тому, комментирует доцент кафедры клинической психологии Киевского института современной психологии и психотерапии Виктория Пономарева, день уменьшится и когда за окном будет темно, будет много активного времени. Однако, не стоит по этому поводу депрессировать, а – воспринимать как естественное положение вещей и заранее подтренировать организм.

Осень – это действительно пора, которую люди переносят тяжело. Не скажу, что тяжелее, чем переход с зимы на весну. Нужно быть готовым к тому, что неприятные переживания обостряются. Но этого не стоит пугаться. А принимать это как данность, некоторые изменения, которые происходят каждый год,

– отмечает Пономарева.

Не забывайте обязательно поднимать себе настроение, добавляет она. Вечерние прогулки, просмотр фильмов, любимая музыка, хобби, проведение времени с детьми – делайте то, что приносит вам удовольствие. И обязательно подготовьтесь хотя бы за день-два до "подкручивания" часов, чтобы это не стало для вас неожиданным сюрпризом. Начинать подготовку можно уже.

Зачем переводить часы?Переход на летнее и зимнее время впервые ввели в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток. В СССР начали переводить стрелки часов впервые только в 1981 году. Сейчас более 110 стран мира переходят на "летнее" и "зимнее" время. А вот не переводит часов в целом аж 161 страна, а именно: Гвинея, Вьетнам, Алжир, Афганистан, Ангола, Китай, Россия, Кения, Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Тунис, Перу, Япония, Южная Корея, Северная Корея, Филиппины, Пакистан и другие. В 2011 году Верховная Рада пыталась отменить перевод часов на зимнее время, но под давлением общественности принятое постановление было отменено.

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