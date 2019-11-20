Как лидер "Исламского государства" оказался в Украине

На прошлой неделе в Киеве задержали одну из ключевых фигур "Исламского государства", самой жестокой террористической организации в мире. Аль-Бара Шишани, по паспорту Цезарь Тохосашвили, гражданин Грузии, был заместителем "министра войны" Умара Шишани.

Он командовал казнями "неверных" – христиан, езидов, мусульман, провинившихся перед "Халифатом", занимался планированием спецопераций и координировал действия тайной игиловской полиции, Амнията.

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Само по себе это событие для всего постсоветского мира – чрезвычайное. С одной стороны, пойман один из важнейших террористов родом из бывшего СССР. С другой – он скрывался в столице демократической Украины, страны, у которой нет визового режима с Евросоюзом, больше года! И не просто скрывался. Он продолжал координировать работу Амнията, подразделения, специализирующегося на слежке, казнях и организации терактов по всему миру. Возникает много вопросов: каким путем он попал на территорию Украины? Какой паспорт использовал? Как он здесь жил и что планировал? Ни на один из этих вопросов поймавшая его Служба безопасности Украины (с оговоркой – вместе с ЦРУ и грузинским МВД) не ответила.

В 2017 году появились новости о том, что Цезаря Тохосашвили вместе с женой и детьми убили при побеге из Ракки, когда на сирийскую часть территорий "Исламского государства" началось масштабное наступление. Теперь мы знаем, что он сбежал сначала в Турцию, а в 2018 году по поддельным документам заехал в Украину.

На фотографии, сделанной во время задержания, в коротко стриженом мужчине с густой щетиной, одетом в куртку дешевой французской марки Decathlon, с трудом можно разглядеть знаменитого Цезаря Тохосашвили. Еще три-четыре года назад, во времена расцвета "Исламского государства", он гордо, с дерзостью, присущей всем игиловцам тех дней, фотографировался с боевиками-побратимами на фоне черного знамени с белой шахадой. Волосы ниже плеч, длинная густая рыжеватая борода. Если бы не военная одежда и "калаш" наперевес, сошел бы за фаната "Металлики". На фото, сделанном СБУ, Цезарь смотрит куда-то в сторону, во взгляде читаются растерянность и испуг. Вот как, оказывается, выглядит конец "джихада", говорит этот взгляд.



Та самая фотография Цезаря Тохосашвили с боевиками-побратимами / Фото из открытых источников

Конец "Исламского государства" начался в октябре этого года, когда президент США Дональд Трамп объявил, что в Сирии убит глава ИГИЛ, один из создателей иракской "Аль-Каиды" Абу Бакр Багдади. По официальной версии, он взорвал себя и двоих сыновей во время рейда американских спецслужб в одном из сирийских поселков. Вскоре президент Турции Рэджеп Эрдоган заявил, что турецкие спецслужбы поймали первую жену Багдади и одну из его дочерей, а в качестве доказательства, что это действительно они, турки предоставили ДНК-экспертизу, которую провели на основе биологического образца, взятого с трусов Багдади. Так мир узнал, что великий террорист носил трусы – как простой смертный. И, как простой смертный, оказался невечным.

И вот, Цезарь Тохосашвили сидит на обыкновенной скамье Шевченковского районного суда в центре Киева, в обыкновенном "аквариуме" для подсудимых. Через эту комнату ежедневно проходят десятки подсудимых по самым разным делам, на этой скамье свои минуты страха провели миллионы людей за всю историю украинского суда. Большой командир "Исламского государства" стал просто одним из них – обыкновенным подсудимым, перед которым украинская судья, спеша и, как все постсоветские судьи, нечленораздельно зачитывает ходатайство украинской недореформированной прокуратуры об аресте и экстрадиции. Цезарь больше не сфотографируется с боевиками-побратимами на фоне черного знамени с белой шахадой и не призовет никого воевать за Халифат на территории чужой страны. Да и большинства его побратимов уже нет в живых.

Как начиналась его история

Цезарь родился в маленьком селе Омало в Панкисском ущелье, одном из красивейших мест на севере Грузии. В ущелье несколько сел, в них проживает около 10 тысяч человек, почти все – этнические кистинцы, чеченцы, несколько веков назад переселившиеся на территорию современной Грузии. Несколько сотен – чеченцы, сбежавшие от первой и второй войн за независимость Ичкерии (война федеральных войск России против Чечни) в конце 90-х – начале нулевых.

Современная история ущелья, чеченского сопротивления и войны в Сирии практически неразделима. В конце девяностых в Панкиси вместе с тысячами мирных беженцев зашло больше тысячи боевиков из различных группировок. Одна из них у многих на слуху: отряд Руслана Гелаева – его еще называли "гелаевским спецназом", есть даже такая песня у служившего там чеченского певца Дениса Муцураева, – оказал большое влияние на это место. Гелаевские боевики тесно сплелись с местными жителями. Старейшины Панкисского ущелья рассказывают, как в те времена кистинцы пускали боевиков к себе жить, приносили им еду, помогали. В ущелье слово "боевик" не имеет негативной окраски: чеченцев здесь приняли с большим уважением, а кроме того, быстро переняли от них определенную культуру и религиозность. Вскоре после прихода "гелаевских" в панкисских селах стали расти мечети салафитского толка – ультраконсервативного направления в исламе, которое привело многих его приверженцев в "Исламское государство".

Один из бывших боевиков, воевавших бок о бок с Русланом Гелаевым, – чеченец, живущий в Панкиси, – хорошо помнит Цезаря Тохосашвили. Он говорит, что тот был не слишком религиозным, зато любил оружие.

"Он был моим студентом, – шутит он, – когда мы занимались экстремальными видами спорта". Экстремальным спортом бывший боевик называет войну. Во времена второй чеченской кампании, в самом начале нулевых, говорит он, Цезарю было около 15 лет. Скорее всего, он участвовал в партизанских вылазках в горы на границе с Чечней и Дагестаном и следил за перемещениями российских федеральных войск. Близкие называли его Умаром. С арабского Умар означает "живучий".

Всего из Панкисского ущелья в Сирию уехало, по разным данным, от 50 до 200 человек. Никто из них не вернулся живым. Почти никто.

Исследователь Фонда международных и стратегических исследований Грузии Алеко Квахадзе говорит, что Цезарь Тохосашвили до того, как стать заместителем военного министра ИГИЛ по Панкиси Умара Шишани (Тархана Батирашвили, который также является его давним другом), воевал в группе с Муслимом Шишани, панкиссцем Мурадом Маргошвили. Однажды между ними произошел конфликт, закончившийся стрельбой, и Цезарь получил серьезное ранение руки – с нее полностью слезла кожа. Он долго лечился в Турции, а когда вернулся в Сирию, решил создать собственную, отдельную от Муслима, группу, но ресурсов ее содержать у него не было. Тогда Цезарю, говорит Квахадзе, предложили перейти в ИГИЛ. А предложение сделал известный на весь мир террорист, однорукий и одноногий чеченец Ахмед Чатаев.

Имя Ахмеда Однорукого – так его называли – прогремело в июне 2016 года, когда в Стамбульском аэропорту произошел крупный теракт. Погибли 45 человека, более 240 оказались ранены. Спустя несколько дней после трагедии американский сенатор Майкл Маккол заявил, что организатором теракта Соединенные Штаты считают Ахмеда Чатаева, одного из лидеров "Исламского государства". Якобы именно он координировал троих смертников, взорвавших себя в аэропорту.

Как ни странно, путь Ахмеда Чатаева, товарища пойманного в Киеве Тохосашвили, тесно связан с историей, которая произошла с ним в начале 2010 года в Украине.



Ахмед Чатаев / Фото Новая газета

Однажды Чатаев оказался на скамье подсудимых в Ужгородском городском суде. Что он делал в Ужгороде – отдельный вопрос, но большинство из тех, кто мог бы на него ответить, сегодня мертвы.

Это было смутное время. До президентских выборов, в которых должен был победить Виктор Янукович, из-за которого в 2014-м произошла революция, оставался всего месяц. А министром внутренних дел, в чьем ведомстве находилась миграционная политика, был кум следующего президента Украины Петра Порошенко – до недавнего времени генеральный прокурор Юрий Луценко. И Луценко заявил, что Ахмеда Чатаева задержали в Ужгороде по запросу России по линии Интерпола, а в телефоне у него якобы нашли фотографии мертвых тел и инструкцию по изготовлению взрывчатки. Неизвестно, правда ли все было так, как сказал Луценко, но телефон послужил формальным поводом арестовать Чатаева до выяснения обстоятельств. Чеченцу выбрали меру пресечения и сообщили, что в ближайшее время он будет выдан России – стране, в которой ему, чеченскому беженцу и по совместительству представителю джихадистской организации "Имарат Кавказ" в Европе, грозила тюрьма и пытки.

Однако, пока Чатаев сидел в обыкновенном украинском СИЗО, ожидая экстрадиции, чеченская диаспора в Европе подняла шум. Чеченцы требовали освободить Чатаева, ведь он – австрийский гражданин и беженец, которому сотрудники ФСБ во время второй чеченской войны, по его словам, во время пыток отрезали руку. В дело включились правозащитные организации: за освобождение Чатаева высказались Винницкая правозащитная группа, правозащитник Евгений Захаров, Amnesty International и другие. В итоге они добились отмены экстрадиции через Европейскую комиссию по правам человека.

Что спасло Чатаева от экстрадиции?

Один бывший сотрудник грузинских спецслужб вспоминает, как в начале января 2010 года, в разгар предвыборной президентской кампании в Украине, ему поступил звонок от Доку Умарова. На тот момент Умаров считался террористом номер один в мире из числа выходцев с Кавказа и был главой группировки "Имарат Кавказ", совершавшей теракты на территории России. Умаров позвонил, чтобы сказать, насколько полезным может быть его представитель Чатаев. Бывший сотрудник грузинских спецслужб согласился помочь, и вскоре ужгородский судья, по его словам, получил вознаграждение, а Чатаев отправился в Грузию, где прожил до 2013 года.



Доку Умаров / Фото AFP

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После череды событий Ахмед Однорукий оказался в Сирии в составе "Исламского государства" и в 2016 году занялся координацией спецопераций Амнията – терактов и интервенций – и подпольных ячеек ИГИЛ на постсоветских территориях. В конце 2017-го, после долгого затишья, он вернулся в Грузию (каким образом – вопрос к грузинским спецслужбам, на который они до сих пор не ответили), где его обнаружили сотрудники ЦРУ вместе с грузинским МВД. Позже опубликовали перехваченную аудиозапись из мессенджера, в которой Чатаев говорил одному из главных палачей ИГИЛ, выходцу из Карачаево-Черкесии Абу Джихаду, что планирует теракты в Грузии. Во время спецоперации по его задержанию Однорукий взорвал себя. По его ДНК спецслужбы установили, что это был именно Чатаев. Они не сообщили, откуда взяли биологический образец. Возможно, у них тоже были его трусы.

У всякого преступника найдется история о том, как он свернул не на ту тропинку. И история о том, как он закончил. Старейшины Панкиси говорят, что у чеченцев война – в крови, а сворачивать некуда, потому что путь один. Но окончание пути может быть разным. Цезарь Тохосашвили, скорее всего, отправится в Грузию, чтобы предстать перед судом и перед согражданами. И станет одним из немногих, кто вернулся с джихада живым.

Почему Украина стала для него удобным местом?

Последние четыре года я исследую терроризм и радикальный религиозный экстремизм на постсоветском пространстве и в Восточной Европе. За это время у меня собралась масса материалов о поведении террористов, их передвижениях и связях, в том числе – благодаря интервью, которые мне удалось у них взять в Украине, Грузии, Турции и Ираке. Особенное внимание я уделяю тому, как люди с террористическим шлейфом путешествуют между государствами и "оседают" в таких странах молодой демократии, как Украина.

В 2017 году я опубликовала ряд резонансных материалов, в которых рассказала о том, что Украина, вероятнее всего, становится местом, где легко спрятаться разным боевикам, воевавшим в Сирии и Ираке. В том числе – из-за коррупции на границах и в миграционной службе. Происходило это как раз в период, когда Украина только получила безвизовый режим с Евросоюзом. К сожалению, после публикаций на меня накинулись чиновники с претензией, что проблема надумана, и я намеренно очерняю государственные структуры (например, замминистра информационной политики даже написал "Белую книгу" про российские фейки, куда включил этот кейс). Однако задержание высокопоставленного командира "Исламского государства" в Киеве спустя более года после того его приезда в страну по поддельным документам, подтверждает: в Украине были и есть группы боевиков, которые продолжают скрываться, и, в том числе, вести подпольную работу. Для многих из них Украина считается безопасным местом.

Автор: Катерина Сергацкова

Источник: Громадское Телевидение

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