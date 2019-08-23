Как медиа и украинская музыка помогли завоевать независимость для Украины

Украине 24 августа исполнится 28 лет. Так, уже 28 лет мы строим страну своей мечты, борясь за власть и реформы, побеждая и испытывая поражения в реальных боях на Востоке Украины. Восстановление независимости в 1991 году – это определенная точка отсчета, однако во многих сферах осознание своей собственной национальной отдельности произошло гораздо раньше.

О роли СМИ в становлении независимой Украины

Как это происходило в средствах массовой информации, рассказывает журналист Андрей Куликов, который уже 40 лет работает в этой сфере.

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Все начиналось еще до независимости, где-то с 1988 года, когда начали появляться отдельные статьи в прессе. Был случай, когда газета "Правда" напечатала рассказ Олеся Гончара "Черный яр", который касался Куреневской трагедии начала 1960-х годов в Киеве. Парадокс в том, что даже не в украинском издании была впервые опубликована правда об одной из трагических страниц нашей истории,

– говорит Куликов.

По его словам, если публиковали такие статьи в московских изданиях, на центральном телевидении или всесоюзном радио как сигнал, то это означало, что на эту тему можно уже говорить.



В 90-е в Украине начали показывать важные новости

"Это нетипично и было борьбой украинских журналистов, чтобы начать говорить самим, не дожидаясь разрешения, хотя было тяжело преодолевать цензуру, иногда приходилось идти на хитрости. И это дало свои плоды", – говорит журналист.

Журналисты выполняют очень важную функцию – они создают канал массовой коммуникации в обществе. Будто трубы, по которым течет вода в дома или провода, по которым в наши дома приходит электричество. А смыслы, которые поставляют вам по этим трубам – творят художники. Именно смыслы являются фундаментом для самосознания любой нации.

Вместо украинской музыки запихивали русскую

Эти смыслы создавали современные украинские музыканты, рассказывает Иван Леньо из фолк-рок-группы Kozak System, которого вы можете помнить еще с 90-х по легендарной группе "Гайдамаки".

Украинская музыка имела два периода расцвета. Первый – это конец 80-х годов, когда начинали свою деятельность ВВ ("Вопли Видоплясова", – ред.) и "Братья Гадюкины", позже "Кому вниз", и начались фестивали "Территория А", "Червона рута". Впоследствии извечный враг Украины вмешался, поэтому "Территорию А" закрыли и началось огромное засилье русской музыки. Украинская музыка отошла на задний план,

– рассказывает Иван Леньо.

Он отметил, что все эти группы ушли в прошлое, только некоторым удалось "выжить", в частности ВВ.

Украинская музыка, литература, кино – в конце 80-х – в начале 90-х начала зарождаться настоящая украинская культура, и это было действительно очень важно для общества и молодой страны. Возможно, если бы телеканалы, радиостанции и печатная пресса еще 20 лет назад активно транслировали украинские смыслы и наш собственный культурный продукт – общественный диалог начался бы еще в девяностых годах.

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В какой-то момент украинские медиа оставили украинских художников без аудитории, а значит без хлеба. Талантливые люди, для которых смысл жизни и заключается в поиске смыслов, были просто вынуждены искать других слушателей и зрителей, прежде всего за рубежом – для них это был едва ли не единственный способ выжить.

Как группа Kozak System гастролировала за рубежом

Музыкант, один из лидеров группы Kozak System говорит, что у группы произошла тогда веселая история на границе с Польшей.



Группа Kozak System

"Мы были студентами и не было денег. Я тогда как-то купил старую машинку "Альфа Ромео", на которой мы решили поехать в Польшу на какой-то украинский фестиваль. Эта машина плохо заводилась и выпускала черный дым. Такое произошло на границе, тогда к нам подбежали пограничники (а за границу было труднее выехать, потому что пограничники специфически относились к людям из Советского Союза) и начали указывать на проблемы. Мы достали инструменты и заиграли "Ой там на горі дуб стоїть", так развеселили их и они нас пропустили", – вспоминает Леньо.

Он рассказал, что за границей они хотели хорошо сыграть, чтобы заявить о себе, чтобы пошел слух и группу пригласили на фестиваль в следующем году.

Рабинович сказал не показывать Тимошенко в новостях ТСН

Возможно, это помогло бы избежать конфликтов в будущем. Однако владельцам ТВ каналов – самого влиятельного инструмента информационного воздействия на людей – было интересно другое.

В 1997 году появились телеканалы "1+1" и "Интер". Так началось становление полнопрограммных телеканалов и борьба с новейшей цензурой. Появились новости ТСН и программа Александра Ткаченко "Послесловие". Тогда через несколько месяцев с приближением избирательной кампании на эту телепередачу обратили внимание. Насколько я знаю, Ткаченко сказали "не лезь в определенные отрасли, в частности в газ",

– рассказывает Куликов.

Однако Ткаченко, по словам Куликова, на компромиссы не шел и ответил: "Я или делаю то, что считаю нужным, или меня нет на "1+1".



Александр Ткаченко на телепередаче "Послесловие"

"Случилось так, что его не стало на "плюсах", это было прямым следствием давления из АП. Когда он ушел, то вместо него должен был я возглавить новости, в конце концов я стал директором новостей и меня повезли представить Рабиновичу", – сказал журналист.

Рабинович сидел в своем кабинете на Кловской, меня туда завели и он сказал: "Мне все равно, Куликов он, Петренко или еще кто-то, главное, чтобы не показывал Юлию Тимошенко и Александра Ельяшкевича. Мороза я не могу запретить показывать, потому что он все-таки председатель Верховной Рады, но чем меньше, тем лучше,

– заявил Куликов.

Журналист говорит, что был удивлен, ведь таких указаний он получал мало, даже в советские времена.

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"Очевидно, что мое молчание восприняли как знак согласия, однако это была лишь растерянность. И пока я доехал из того офиса до телеканала, как раз произошла важная новость, в которой фигурировала Тимошенко, и не показать ее я не мог. Короче, на следующее утро я уже не был директором ТСН. А через три месяца, когда меня восстановили, я продержался на этом посту 7 дней, потому что потом случилась новость с Морозом", – добавляет Куликов.



Журналист Андрей Куликов

В конце девяностых все влиятельные СМИ стали собственностью крупных финансово-промышленных групп, они же финансировали и политиков. Таким образом они контролировали государство. До 2004 года ситуация достигла апогея и Оранжевая революция стала логическим финалом этой истории. Однако даже после нее мало что изменилось фундаментально, а худшее, что те же тенденции прослеживаются и сегодня.

Вспоминая работу программы "Свобода слова" в то время, я скажу, что с политиками и политсилами тогда было легче иметь дело, чем к концу президентства Ющенко. Но шло это прежде всего от двух ведущих политсил – "Партии регионов" и "Блока Юлии Тимошенко". Они внедрили внутрипартийный контроль за тем, кто из политиков куда идет. То есть тогда началось согласование через партийные штабы,

– говорит Куликов.

Он уверяет, что лишь с некоторыми нардепами можно было контактировать напрямую и это была форма цензуры.

"Представим, что Пинчук или еще кто-то скажет не приглашать определенных людей на эфиры. Пусть это будет Портнов, хотя никто никогда не запрещал его звать, ведь он вовремя менял политические привязанности. Так вот, если бы я послушался и этого не делал, то это одно. Совсем другое, если бы ему в партии запретили ходить на определенные телеканалы. То есть это разные вещи, но эффект тот же самый", – добавляет журналист.

Вот рассматривать поведение команды Зеленского во время президентских выборов: "никакой цензуры, мы просто не даем интервью", и "наш кандидат не дает интервью, потому что он перегружен запросами" и т.д. – это один из способов цензуры,

– Куликов.

Политики без культуры не существует

Отметим, что политика без культуры не существует: искусство формирует мировоззрение и сознание граждан, украинцы выбирают власть, государство формирует информационную политику страны, а значит и влияет на внутренний украинский диалог.

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А самый эффективный способ содержательного диалога – это культура. Именно отсутствие украинского культурного пространства на востоке Украины и в Крыму позволило России в 2014 году манипулировать украинцами и создать основу для военного вторжения.

Я полностью с этим согласен, и поверьте, не только на территории Востока, а по всей Украине есть проблема недостаточного количества украинского продукта, поэтому молодые люди ориентируются на культурное пространство других стран,

– отвечает Леньо.

"Это опасная штука, потому что каждая страна заботится о своей культуре. Знаете, в Польше попасть на радио почти невозможно. Мы гастролируем более 15 лет и собрали на многих самых топовых фестивалях, нас узнает почти каждый поляк, и до сегодня нам попасть на радио удалось только записав совместные работы с польскими артистами", – отмечает музыкант.

О введении языковых квот в Украине

К сожалению, только после нападения России начались первые попытки сформировать хоть какую-то государственную гуманитарную политику. Действовать надо было немедленно и решительно, соответственно и методы были достаточно радикальны. Один из них – языковые квоты на радио и телевидении. Их введение несколько лет назад вызвало острые споры, однако уже сегодня многие медийщики меняют свою точку зрения.

"Я всегда был против квотирования как инструмента развития, но это работает. Я признаю, что это сработало в Украине и сегодня оказалось эффективным механизмом развития украинского языка. В частности, у нас есть качественный украинский перевод иностранных фильмов", – ответил медиа-деятель, советник Президента по гуманитарной политике Владимир Бородянский.

Помогает ли запрет российского продукта

Другая опасность – советские мифы, они еще очень глубоко сидят в сознании украинцев, многие к ним относятся с ностальгией и агрессор удачно этим манипулирует. Отсутствие внутреннего культурного диалога на эту тему в предыдущие годы только обострило проблему.

Эти мифы Россия использует, чтобы усилить свое влияние на Украину и мобилизовать людей в свою поддержку. Это, между прочим, дополнительный фактор, который побуждает нас к тому, чтобы проводить политику декоммунизации. Это сделали и для того, чтобы ограничить возможности российского влияния и пропаганды на украинцев. Это было в том числе и вопросом безопасности,

– говорит историк Владимир Вятрович.

Вместе с тем были приняты и другие радикальные меры – запрет российских телеканалов в эфирном вещании Украины, ограничение доступа к ряду сайтов, запрет въезда в Украину российским деятелям культуры, которые присоединились к антиукраинской пропаганде. Эти методы были необходимы, однако были ли они достаточно эффективными?



Какие СМИ контролируют украинские олигархи: инфографика 24 канала

"По моему мнению, самым действенным способом является не запрет, а создание альтернативного продукта, который будет отвлекать внимание зрителей. В этом смысле мы, когда спорим о квотах, иногда забываем, что это на самом деле не ограничительный, а поощрительный метод. Вопрос в том, как его подать, ведь они направлены не на то, чтобы уменьшить количество российского в эфире, а чтобы увеличить количество украинского", – уверяет Куликов.

По его словам, когда в Украине есть 90 или даже 60% качественной украинской музыки, тогда не страшны и 40% любой другой. "Если мы сделаем качественные фильмы и программы или интервью, то есть все шансы надеяться, что люди обратят внимание на это на российских каналах. А мы идем простым способом – "обрубаем" доступ, но если эту пустоту не восполнить чем-то другим, то это не даст существенных последствий", – комментирует Куликов.

Кино тоже повлияло на формирование украинского пространства

Еще один невероятно влиятельный инструмент формирования культурного украинского пространства – это кино.

Кино должно позволять осмысливать то, что с нами происходит. Примером могу назвать фильм "Киборги". Хотя зрители чаще смотрят в кино комедии, меньше смотрят драмы. Но такие фильмы нужны, потому что они объясняют настоящее и нашу историю,

– считает Владимир Бородянский.

Смотрите трейлер украинского фильма "Киборги":

И вот здесь главный вопрос – какие смыслы мы можем называть украинскими, какие фильмы, программы, песни, книги – можно назвать полезным украинским продуктом?

"По моему мнению, информационный продукт – это тот, который имеет признаки подачи жизненно важной информации (от того, какие продукты полезно употреблять, до того, где стреляют). Продукты о ситуации, в которых видно, что они возникли в Украине", – говорит Куликов. И добавляет, что фильмы могут быть на разных языках: украинском, русском, венгерском, крымскотатарском или английском.

Об украинских мифах

Мы все должны начать создавать украинские мифы. Вот эту полезную и нужную информацию, которая имеет уникальную характерно украинскую окраску – превратить в истории, которые станут стержнем формирования единого украинского государства.

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Одним из главных мифов нашей Украины будущего должна стать история о несокрушимости украинского духа и воле к победе.

В украинском сознании есть много советских мифов, которые нуждаются в деконструкции. Но в целом один из основополагающих мифов, которые отзываются в украинской ментальности – это миф постоянной борьбы за свободу и свою волю. Как по мне, примером воплощения такого мифа является история Майдана, который в принципе имел мало шансов на успех, но тем не менее эта жертвенность привела к победе,

– историк Владимир Вятрович.

Впереди еще очень много работы: нам надо возродить украинскую киноиндустрию и начать снимать захватывающие и кассовые украинские фильмы и сериалы, сделать модной и популярной украинскую музыку и литературу, реформировать нашу так называемую четвертую власть – СМИ и тому подобное. Ведь нашей стране критически необходимо большое количество свободных от олигархов, независимых и объективных радиостанций, телеканалов, сайтов, журналов и газет.

Только так мы сможем сформулировать нашу национальную идею, которая сплотит всех украинцев, на которую будут ориентироваться политики, которая будет определять внешнюю политику и давать четкий ответ на вопрос, что именно мы должны защищать.