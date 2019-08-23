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      Как медиа и украинская музыка помогли завоевать независимость для Украины

      Независимость. Как это было 92 Читати новину українською

      Украине 24 августа исполнится 28 лет. Так, уже 28 лет мы строим страну своей мечты, борясь за власть и реформы, побеждая и испытывая поражения в реальных боях на Востоке Украины. Восстановление независимости в 1991 году – это определенная точка отсчета, однако во многих сферах осознание своей собственной национальной отдельности произошло гораздо раньше.

      О роли СМИ в становлении независимой Украины

      Как это происходило в средствах массовой информации, рассказывает журналист Андрей Куликов, который уже 40 лет работает в этой сфере.

      В предыдущей программе: Как Украина несмотря на сопротивление и агрессию России получила признание в мире

      Все начиналось еще до независимости, где-то с 1988 года, когда начали появляться отдельные статьи в прессе. Был случай, когда газета "Правда" напечатала рассказ Олеся Гончара "Черный яр", который касался Куреневской трагедии начала 1960-х годов в Киеве. Парадокс в том, что даже не в украинском издании была впервые опубликована правда об одной из трагических страниц нашей истории,
      – говорит Куликов.

      По его словам, если публиковали такие статьи в московских изданиях, на центральном телевидении или всесоюзном радио как сигнал, то это означало, что на эту тему можно уже говорить.

      У 90-ті в Україні почали показувати важливі новини
      В 90-е в Украине начали показывать важные новости

      "Это нетипично и было борьбой украинских журналистов, чтобы начать говорить самим, не дожидаясь разрешения, хотя было тяжело преодолевать цензуру, иногда приходилось идти на хитрости. И это дало свои плоды", – говорит журналист.

      Журналисты выполняют очень важную функцию – они создают канал массовой коммуникации в обществе. Будто трубы, по которым течет вода в дома или провода, по которым в наши дома приходит электричество. А смыслы, которые поставляют вам по этим трубам – творят художники. Именно смыслы являются фундаментом для самосознания любой нации.

      Вместо украинской музыки запихивали русскую

      Эти смыслы создавали современные украинские музыканты, рассказывает Иван Леньо из фолк-рок-группы Kozak System, которого вы можете помнить еще с 90-х по легендарной группе "Гайдамаки".

      Украинская музыка имела два периода расцвета. Первый – это конец 80-х годов, когда начинали свою деятельность ВВ ("Вопли Видоплясова", – ред.) и "Братья Гадюкины", позже "Кому вниз", и начались фестивали "Территория А", "Червона рута". Впоследствии извечный враг Украины вмешался, поэтому "Территорию А" закрыли и началось огромное засилье русской музыки. Украинская музыка отошла на задний план,
      – рассказывает Иван Леньо.

      Он отметил, что все эти группы ушли в прошлое, только некоторым удалось "выжить", в частности ВВ.

      Украинская музыка, литература, кино – в конце 80-х – в начале 90-х начала зарождаться настоящая украинская культура, и это было действительно очень важно для общества и молодой страны. Возможно, если бы телеканалы, радиостанции и печатная пресса еще 20 лет назад активно транслировали украинские смыслы и наш собственный культурный продукт – общественный диалог начался бы еще в девяностых годах.

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      В какой-то момент украинские медиа оставили украинских художников без аудитории, а значит без хлеба. Талантливые люди, для которых смысл жизни и заключается в поиске смыслов, были просто вынуждены искать других слушателей и зрителей, прежде всего за рубежом – для них это был едва ли не единственный способ выжить.

      Как группа Kozak System гастролировала за рубежом

      Музыкант, один из лидеров группы Kozak System говорит, что у группы произошла тогда веселая история на границе с Польшей.

      Гурт Kozak System
      Группа Kozak System

      "Мы были студентами и не было денег. Я тогда как-то купил старую машинку "Альфа Ромео", на которой мы решили поехать в Польшу на какой-то украинский фестиваль. Эта машина плохо заводилась и выпускала черный дым. Такое произошло на границе, тогда к нам подбежали пограничники (а за границу было труднее выехать, потому что пограничники специфически относились к людям из Советского Союза) и начали указывать на проблемы. Мы достали инструменты и заиграли "Ой там на горі дуб стоїть", так развеселили их и они нас пропустили", – вспоминает Леньо.

      Он рассказал, что за границей они хотели хорошо сыграть, чтобы заявить о себе, чтобы пошел слух и группу пригласили на фестиваль в следующем году.

      Рабинович сказал не показывать Тимошенко в новостях ТСН

      Возможно, это помогло бы избежать конфликтов в будущем. Однако владельцам ТВ каналов – самого влиятельного инструмента информационного воздействия на людей – было интересно другое.

      В 1997 году появились телеканалы "1+1" и "Интер". Так началось становление полнопрограммных телеканалов и борьба с новейшей цензурой. Появились новости ТСН и программа Александра Ткаченко "Послесловие". Тогда через несколько месяцев с приближением избирательной кампании на эту телепередачу обратили внимание. Насколько я знаю, Ткаченко сказали "не лезь в определенные отрасли, в частности в газ",
      – рассказывает Куликов.

      Однако Ткаченко, по словам Куликова, на компромиссы не шел и ответил: "Я или делаю то, что считаю нужным, или меня нет на "1+1".

      Олександр Ткаченко на телепередачі
      Александр Ткаченко на телепередаче "Послесловие"

      "Случилось так, что его не стало на "плюсах", это было прямым следствием давления из АП. Когда он ушел, то вместо него должен был я возглавить новости, в конце концов я стал директором новостей и меня повезли представить Рабиновичу", – сказал журналист.

      Рабинович сидел в своем кабинете на Кловской, меня туда завели и он сказал: "Мне все равно, Куликов он, Петренко или еще кто-то, главное, чтобы не показывал Юлию Тимошенко и Александра Ельяшкевича. Мороза я не могу запретить показывать, потому что он все-таки председатель Верховной Рады, но чем меньше, тем лучше,
      – заявил Куликов.

      Журналист говорит, что был удивлен, ведь таких указаний он получал мало, даже в советские времена.

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      "Очевидно, что мое молчание восприняли как знак согласия, однако это была лишь растерянность. И пока я доехал из того офиса до телеканала, как раз произошла важная новость, в которой фигурировала Тимошенко, и не показать ее я не мог. Короче, на следующее утро я уже не был директором ТСН. А через три месяца, когда меня восстановили, я продержался на этом посту 7 дней, потому что потом случилась новость с Морозом", – добавляет Куликов.

      Журналіст Андрій Куліков
      Журналист Андрей Куликов

      В конце девяностых все влиятельные СМИ стали собственностью крупных финансово-промышленных групп, они же финансировали и политиков. Таким образом они контролировали государство. До 2004 года ситуация достигла апогея и Оранжевая революция стала логическим финалом этой истории. Однако даже после нее мало что изменилось фундаментально, а худшее, что те же тенденции прослеживаются и сегодня.

      Вспоминая работу программы "Свобода слова" в то время, я скажу, что с политиками и политсилами тогда было легче иметь дело, чем к концу президентства Ющенко. Но шло это прежде всего от двух ведущих политсил – "Партии регионов" и "Блока Юлии Тимошенко". Они внедрили внутрипартийный контроль за тем, кто из политиков куда идет. То есть тогда началось согласование через партийные штабы,
      – говорит Куликов.

      Он уверяет, что лишь с некоторыми нардепами можно было контактировать напрямую и это была форма цензуры.

      "Представим, что Пинчук или еще кто-то скажет не приглашать определенных людей на эфиры. Пусть это будет Портнов, хотя никто никогда не запрещал его звать, ведь он вовремя менял политические привязанности. Так вот, если бы я послушался и этого не делал, то это одно. Совсем другое, если бы ему в партии запретили ходить на определенные телеканалы. То есть это разные вещи, но эффект тот же самый", – добавляет журналист.

      Вот рассматривать поведение команды Зеленского во время президентских выборов: "никакой цензуры, мы просто не даем интервью", и "наш кандидат не дает интервью, потому что он перегружен запросами" и т.д. – это один из способов цензуры,
      – Куликов.

      Политики без культуры не существует

      Отметим, что политика без культуры не существует: искусство формирует мировоззрение и сознание граждан, украинцы выбирают власть, государство формирует информационную политику страны, а значит и влияет на внутренний украинский диалог.

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      А самый эффективный способ содержательного диалога – это культура. Именно отсутствие украинского культурного пространства на востоке Украины и в Крыму позволило России в 2014 году манипулировать украинцами и создать основу для военного вторжения.

      Я полностью с этим согласен, и поверьте, не только на территории Востока, а по всей Украине есть проблема недостаточного количества украинского продукта, поэтому молодые люди ориентируются на культурное пространство других стран,
      – отвечает Леньо.

      "Это опасная штука, потому что каждая страна заботится о своей культуре. Знаете, в Польше попасть на радио почти невозможно. Мы гастролируем более 15 лет и собрали на многих самых топовых фестивалях, нас узнает почти каждый поляк, и до сегодня нам попасть на радио удалось только записав совместные работы с польскими артистами", – отмечает музыкант.

      О введении языковых квот в Украине

      К сожалению, только после нападения России начались первые попытки сформировать хоть какую-то государственную гуманитарную политику. Действовать надо было немедленно и решительно, соответственно и методы были достаточно радикальны. Один из них – языковые квоты на радио и телевидении. Их введение несколько лет назад вызвало острые споры, однако уже сегодня многие медийщики меняют свою точку зрения.

      "Я всегда был против квотирования как инструмента развития, но это работает. Я признаю, что это сработало в Украине и сегодня оказалось эффективным механизмом развития украинского языка. В частности, у нас есть качественный украинский перевод иностранных фильмов", – ответил медиа-деятель, советник Президента по гуманитарной политике Владимир Бородянский.

      Помогает ли запрет российского продукта

      Другая опасность – советские мифы, они еще очень глубоко сидят в сознании украинцев, многие к ним относятся с ностальгией и агрессор удачно этим манипулирует. Отсутствие внутреннего культурного диалога на эту тему в предыдущие годы только обострило проблему.

      Эти мифы Россия использует, чтобы усилить свое влияние на Украину и мобилизовать людей в свою поддержку. Это, между прочим, дополнительный фактор, который побуждает нас к тому, чтобы проводить политику декоммунизации. Это сделали и для того, чтобы ограничить возможности российского влияния и пропаганды на украинцев. Это было в том числе и вопросом безопасности,
      – говорит историк Владимир Вятрович.

      Вместе с тем были приняты и другие радикальные меры – запрет российских телеканалов в эфирном вещании Украины, ограничение доступа к ряду сайтов, запрет въезда в Украину российским деятелям культуры, которые присоединились к антиукраинской пропаганде. Эти методы были необходимы, однако были ли они достаточно эффективными?

      які змі контролюють олігархи
      Какие СМИ контролируют украинские олигархи: инфографика 24 канала

      "По моему мнению, самым действенным способом является не запрет, а создание альтернативного продукта, который будет отвлекать внимание зрителей. В этом смысле мы, когда спорим о квотах, иногда забываем, что это на самом деле не ограничительный, а поощрительный метод. Вопрос в том, как его подать, ведь они направлены не на то, чтобы уменьшить количество российского в эфире, а чтобы увеличить количество украинского", – уверяет Куликов.

      По его словам, когда в Украине есть 90 или даже 60% качественной украинской музыки, тогда не страшны и 40% любой другой. "Если мы сделаем качественные фильмы и программы или интервью, то есть все шансы надеяться, что люди обратят внимание на это на российских каналах. А мы идем простым способом – "обрубаем" доступ, но если эту пустоту не восполнить чем-то другим, то это не даст существенных последствий", – комментирует Куликов.

      Кино тоже повлияло на формирование украинского пространства

      Еще один невероятно влиятельный инструмент формирования культурного украинского пространства – это кино.

      Кино должно позволять осмысливать то, что с нами происходит. Примером могу назвать фильм "Киборги". Хотя зрители чаще смотрят в кино комедии, меньше смотрят драмы. Но такие фильмы нужны, потому что они объясняют настоящее и нашу историю,
      – считает Владимир Бородянский.

      Смотрите трейлер украинского фильма "Киборги":

      И вот здесь главный вопрос – какие смыслы мы можем называть украинскими, какие фильмы, программы, песни, книги – можно назвать полезным украинским продуктом?

      "По моему мнению, информационный продукт – это тот, который имеет признаки подачи жизненно важной информации (от того, какие продукты полезно употреблять, до того, где стреляют). Продукты о ситуации, в которых видно, что они возникли в Украине", – говорит Куликов. И добавляет, что фильмы могут быть на разных языках: украинском, русском, венгерском, крымскотатарском или английском.

      Об украинских мифах

      Мы все должны начать создавать украинские мифы. Вот эту полезную и нужную информацию, которая имеет уникальную характерно украинскую окраску – превратить в истории, которые станут стержнем формирования единого украинского государства.

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      Одним из главных мифов нашей Украины будущего должна стать история о несокрушимости украинского духа и воле к победе.

      В украинском сознании есть много советских мифов, которые нуждаются в деконструкции. Но в целом один из основополагающих мифов, которые отзываются в украинской ментальности – это миф постоянной борьбы за свободу и свою волю. Как по мне, примером воплощения такого мифа является история Майдана, который в принципе имел мало шансов на успех, но тем не менее эта жертвенность привела к победе,
      – историк Владимир Вятрович.

      Впереди еще очень много работы: нам надо возродить украинскую киноиндустрию и начать снимать захватывающие и кассовые украинские фильмы и сериалы, сделать модной и популярной украинскую музыку и литературу, реформировать нашу так называемую четвертую власть – СМИ и тому подобное. Ведь нашей стране критически необходимо большое количество свободных от олигархов, независимых и объективных радиостанций, телеканалов, сайтов, журналов и газет.

      Только так мы сможем сформулировать нашу национальную идею, которая сплотит всех украинцев, на которую будут ориентироваться политики, которая будет определять внешнюю политику и давать четкий ответ на вопрос, что именно мы должны защищать.

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      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Новости России Новости политики Новости Украины День Независимости Журналисты Юлия Тимошенко - новости СМИ Медиа Вадим Рабинович Независимость. Как это было Языковые квоты Новости культуры Музыка
      Источник: 24 канал
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