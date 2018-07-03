Как правильно хранить вино: простые правила

Хорошее вино нужно правильно хранить, чтобы оно не потеряло своих вкусовых свойств и аромата. Даже дома можно создать условия, приближенные к винным погребам, нужно лишь соблюдать несколько простых правил.

Храните вино в темноте

Солнечные лучи или искусственное освещение могут сделать напиток горьким. Наиболее подвержены негативному воздействию света белые вина, красные более устойчивы, но рисковать все же не стоит. Кстати, именно поэтому некоторое вино хранят в бутылках из цветного стекла, которое может защитить напиток от ультрафиолетовых лучей.

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Горизонтальное положение

Как в давние времена, так и сегодня, бутылки с вином принято хранить в горизонтальном положении, чтобы пробка был в постоянном контакте с жидкостью, иначе природный материал, из которого она сделана, высохнет, и пробка потеряет герметичность, а вино свои вкусовые свойства.



Вино нужно хранить в горизонтальном положении, чтобы оно взаимодействовало с пробкой

Кстати, сегодня все чаще используют полимерные и даже металлические пробки. Они прекрасно сохраняют качество вина, не пропуская ни влаги, ни воздуха.

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Прохладная температура

Во время хранения в вине продолжают происходить изменения на молекулярном уровне – поэтому с выдержкой хорошее вино становится еще лучше. Однако для этого нужна соответствующая температура. Некоторые считают, что вино можно хранить при комнатной температуре, но это не так. При слишком высокой температуре вино раскроет свои лучшие качества слишком рано и быстро постареет. Если же будет слишком холодно, процесс замедлится. Оптимальная температура хранения различных сортов вин – +10 или + 12 градусов. При этом нужно поддерживать стабильность температуры.

Оптимальная влажность

В помещениях со слишком большой влажностью на бутылках начнет образовываться плесень. При слишком низкой влажности пробка бутылки будет постепенно высыхать, от чего напиток будет испорчен. Оптимальная влажность для хранения разных сортов – от 65 до 80%.



Контролировать влажность в помещении можно с помощью гигрометра

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Хорошая вентиляция

Через пробку вино дышит, поэтому нужно обеспечить достаточную естественную или искусственную вентиляцию. Не рекомендуется хранить бутылки рядом с другими продуктами и напитками, которые имеют сильный запах. Через пробку вино может впитать этот запах и испортить свой собственный аромат.

Полный покой

Вино любит покой и тишину. Старайтесь как можно меньше двигать бутылки, не возите их собой в машине. С годами в вине опадают осадок, который не любит движения. Домашний холодильник не очень подходит для хранения вина, ведь он постоянно вибрирует.



Такие вина перед подачей нужно продекантировать, то есть перелить в графин, чтобы осадок не попал вам в бокал. Вино в графине стоит на некоторое время оставить "подышать", чтобы раскрыть все богатство вкуса и аромата.



Перед употреблением дайте вину "подышать"

Сколько можно хранить открытое вино

Если бутылка вина не опустошилась за вечер, постарайтесь выпить его в течение недели – дольше оно сможет храниться в идеальном виде.



Слабые – игристые вина. Если снова закупорить бутылку пробкой, они могут простоять не более суток, а без нее – не более нескольких часов. Белые вина сохраняются несколько дольше – от 1 до 3 дней при условии наличия пробки. Красные вина могут продержаться до пяти дней, а крепленые десертные и сладкие вина – самые стойкие, их можно хранить неделю.

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