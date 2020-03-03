Как правительство Гончарука повлияло на экономику в Украине: комментарий эксперта

На работу правительства влияют много смешанных тенденций и факторов. ВВП Украины растет, хотя и не с такой скоростью, как декларировал Алексей Гончарук. Однако, к сожалению, это происходит не благодаря росту производства или появлению прибавочного продукта, а из-за потребления.

Люди зарабатывают больше денег, те, кто работают за границей, привозят деньги в Украину, а те, кто остались здесь, тратят немного больше. Об этом в эфире 24 канала рассказал глава инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа.

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Он отметил, что правительство Гончарука не смогло достичь четких, понятных и больших вещей. Это произошло из-за того, что в составе правительства почти нет практиков, которые работали бы на результат.

Большинство министров, заместителей привыкли жить и работать с презентациями, которые очень часто не имеют ничего общего с реальной жизнью,

– отметил эксперт.

Впрочем, Игорь Мазепа перечислил несколько важных достижений Кабмина в экономической сфере:

правительство перешло от ежегодного бюджетного планирования на трехлетнее;

реализовал, по его мнению, очень удачные проекты относительно концессий двух портов, ведь за 25 лет никто не смог это выполнить;

урегулировал большинство проблемных вопросов о предоставлении разрешения на использование недр. Отныне все недра идут через прозрачные конкурсы.

По его мнению, смена премьера может дать какую-то задержку, но она продлится недолго, если на новые кадровые назначения не будет потрачено много времени.

Обратите внимание! Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Рады на 4 марта 2020 года. Среди основных вопросов: Кабинет Министров Украины и правоохранительные органы. Именно на этом заседании парламент может отправить в отставку Гончарука и ряд министров действующего правительства.

Что известно об отставке Гончарука?

Накануне в украинских СМИ появилась информация, что Алексей Гончарук после 6 месяцев работы главой Кабмина уйдет в отставку по собственному желанию. Кандидатами на пост нового главы правительства называли олигарха Сергея Тигипко, бизнесмена и чиновника времен Януковича Валерия Хорошковского, действующего главу МВД Арсена Авакова и директора по развитию бизнеса Нафтогаза Юрия Витренко.

Сам Гончарук ранее заявлял, что не писал заявление об увольнении и с президентом об этом не говорил.