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      Как правительство Гончарука повлияло на экономику в Украине: комментарий эксперта

      - Читати новину українською

      На работу правительства влияют много смешанных тенденций и факторов. ВВП Украины растет, хотя и не с такой скоростью, как декларировал Алексей Гончарук. Однако, к сожалению, это происходит не благодаря росту производства или появлению прибавочного продукта, а из-за потребления.

      Люди зарабатывают больше денег, те, кто работают за границей, привозят деньги в Украину, а те, кто остались здесь, тратят немного больше. Об этом в эфире 24 канала рассказал глава инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа.

      Читайте также: Заявление Гончарука об отставке уже поступило в Верховную Раду

      Он отметил, что правительство Гончарука не смогло достичь четких, понятных и больших вещей. Это произошло из-за того, что в составе правительства почти нет практиков, которые работали бы на результат.

      Большинство министров, заместителей привыкли жить и работать с презентациями, которые очень часто не имеют ничего общего с реальной жизнью,
      – отметил эксперт.

      Впрочем, Игорь Мазепа перечислил несколько важных достижений Кабмина в экономической сфере:

      • правительство перешло от ежегодного бюджетного планирования на трехлетнее;
      • реализовал, по его мнению, очень удачные проекты относительно концессий двух портов, ведь за 25 лет никто не смог это выполнить;
      • урегулировал большинство проблемных вопросов о предоставлении разрешения на использование недр. Отныне все недра идут через прозрачные конкурсы.

      По его мнению, смена премьера может дать какую-то задержку, но она продлится недолго, если на новые кадровые назначения не будет потрачено много времени.

      Обратите внимание! Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Рады на 4 марта 2020 года. Среди основных вопросов: Кабинет Министров Украины и правоохранительные органы. Именно на этом заседании парламент может отправить в отставку Гончарука и ряд министров действующего правительства.

      Что известно об отставке Гончарука?

      Накануне в украинских СМИ появилась информация, что Алексей Гончарук после 6 месяцев работы главой Кабмина уйдет в отставку по собственному желанию. Кандидатами на пост нового главы правительства называли олигарха Сергея Тигипко, бизнесмена и чиновника времен Януковича Валерия Хорошковского, действующего главу МВД Арсена Авакова и директора по развитию бизнеса Нафтогаза Юрия Витренко.

      Сам Гончарук ранее заявлял, что не писал заявление об увольнении и с президентом об этом не говорил.

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      Автор: Марина Васильева
      Теги: Отставка правительства Гончарука Кабинет Министров Украины Новости Украины Новое правительство ВВП Алексей Гончарук
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