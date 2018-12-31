Как празднуют Новый год в центре Киева: видео с главной елки страны

В столице на Софиевской площади возле главной елки страны уже собрались люди, чтобы встретить Новый год.

Об этом в прямом эфире рассказал корреспондент 24 канала.

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На Софиевские площади достаточно людно. Из развлечений есть симфонический оркестр, который играет спокойную музыку. Также есть достаточно большой фудкорт.

А "главный спонсор праздника" – глинтвейн, из алкоголя больше ничего нет. Поэтому и люди вокруг спокойны, никто не нарушает общественного порядка. Хотя, конечно, есть и исключения – люди в нетрезвом состоянии хотели сорвать включение корреспондента 24 канала. Тем не менее, это единичный случай.

Все, кто собрались в центре Киева, имеют приподнятое и праздничное настроение. Люди рассказывают, что в целом довольны 2018-ым годом, некоторые говорят, что он принес довольно много положительных изменений. Все ждут 2019 года, окончания войны и все только лучшее для себя и страны!