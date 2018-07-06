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Как робот CIMON с искусственным интеллектом будет давать советы космонавтам

Инновации 4 Читати новину українською

Будущее наступило: неделённый искусственным интеллектом робот будет давать советы астронавтам и просто разбавит их одиночество в космосе. Экипаж МКС пополнился еще одним членом команды – необычный "пассажир" был отправлен на орбиту вместе со свежей партией груза на борту космического корабля Dragon компании SpaceX.

Так называемый "Интерактивный мобильный компаньон экипажа" или просто, сокращенно на английском, – CIMON (Саймон) – это роботизированный помощник в форме шара – с экраном вместо лица и "мозгом" от IBM.

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Летающее "тело" – результат работы команды робототехников с Airbus – весит около 5 килограммов; перемещается робот в невесомости с помощью крошечных реактивных двигателей.

Робот CIMON допомагатиме астронавтам у космосі
Робот CIMON будет помогать астронавтам в космосе

CIMON умеет разговаривать и отвечать на устные команды, повсюду следуя за своим хозяином. На время эксперимента он будет закреплен за одним из астронавтов, чьи голос и фото были предварительно загружены в его внутреннюю память.

Впрочем, при необходимости робот сможет прийти на помощь и другим астронавтам – CIMON с каждым днем становиться "умнее", а его база данных будет постоянно обновляться и дополняться через облачный сервис IBM.

Робот CIMON
Робот CIMON с каждым днем становиться "умнее"

Кроме того, что робот будет отображать на экране необходимые инструкции и делиться полезной информацией из своей объемной базы данных, он также сможет снимать и демонстрировать различные эксперименты и процедуры, которые астронавты проведут на орбите.

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Особенно такой помощник мог бы пригодится при длительных космических путешествиях, например, скажем, при экспедиции на Марс. Он бы помог оперативно решать внештатные ситуации, не дожидаясь указаний из Центра – пока соответствующий сигнал поступит на Землю и обратно.

Особое внимание разработчики уделят и эмоциональной составляющей искусственного интеллекта, чтобы CIMON не давал скучать и мог в любой момент поднять настроение участникам космических экспедиций.

Источник: 24 Канал
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