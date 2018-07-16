10:57
16 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 15°C
  • вторник
    21°C 18°C
  • среда
    22°C 19°C
  • четверг
    25°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Страна долгожителей. Мафия бессмертна
Вєсті Кремля
18:42, 14 июля
Вести.UA. Жир. Как Барна телепортатором стал. Федерика и Могерини окончательно поссорились
Вєсті.UA
19:24, 14 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

Как смартфоны влияют на окружающую среду: неожиданные факторы

152 Читати новину українською
Как смартфоны влияют на окружающую среду
Как смартфоны влияют на окружающую среду / uk.etcetera.media

С каждым годом влияние смартфонов на окружающую среду только ухудшается. В 2007 году технологии брали на себя 1% углеродного воздействия на окружающую среду. При этом по прогнозам уже к 2040 эта цифра достигнет 14%.

Об этом говорится в исследовании университета МакМастер, пишет fastcompany.com.

Дело в том, что новые модели смартфонов появляются чуть ли не каждый день, показывая все лучший функционал. Естественно, люди стали чаще менять свои мобильные устройства. Согласно статистике, среднестатистический пользователь изменяет устройство каждые два года.

Читайте также: Зубная щетка с бумаги: украинский эко-стартап покорил Европу и Америку

При создании нового смартфона выбрасывается от 85 до 95% всего объема "технологических выбросов" диоксида углерода в течение двух лет. При этом при производстве смартфонов с большими экранами в атмосферу выбрасывается больше углекислого газа.

Так, Apple заявила, что при создании iPhone 7 Plus в атмосферу было выброшено на 10% диоксида углерода больше, чем при производстве iPhone 6. При этом при создании iPhone 6S в атмосферу было выброшено на 57% диоксида углерода больше, чем iPhone 4.

В то же время, повторно перерабатывается только 1% устройств.

Чем опасно углеродное влияние?
Этот газ имеет большое влияние на климат планеты, ведь это один из парниковых газов. Он поглощает и удерживает инфракрасное излучение с поверхности Земли, что приводит к повышению температуры на планете. Рост уровня этого газа в атмосфере Земли ведет к усилению парникового эффекта, а в итоге – к необратимым изменениям климата.

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно

Теги: Техно Экология Смартфоны
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Страх и ужас – реальные истории из жизни луганчан
сегодня, 08:42 Страх и ужас – реальные истории из жизни луганчан
Ольга Черненко 887
ТОП-3 хороших смартфона, которые стоят меньше 3 тысяч гривен
15 июля, 12:02 ТОП-3 хороших смартфона, которые стоят меньше 3 тысяч гривен
3503
Как вывести 16 видов пятен
12 июля, 16:00 Как вывести 16 видов пятен
Главные новости 15 июля: финал ЧМ-2018, пожар на Закарпатье, Хабенский в базе "Миротворца"
сегодня, 08:01 Главные новости 15 июля: финал ЧМ-2018, пожар на Закарпатье, Хабенский в базе "Миротворца"
1602
Ошуканий Фірташ, "Слава Україні" від хорватів та як правильно обрати кавун: топ-5 блогів тижня
15 июля, 22:00 Ошуканий Фірташ, "Слава Україні" від хорватів та як правильно обрати кавун: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1532
Xiaomi официально представила смартфоны Xiaomi Mi8 и Xiaomi Mi8 SE: обзор, характеристики и цена
 31 мая , 13:46
Samsung официально представила Galaxy A6 и Galaxy A6 Plus: характеристики, цена
 2 мая , 14:02
Куда пойти на День Киева 2018: афиша праздничных мероприятий
23 мая , 12:30
Субсидии в Украине: правительство изменило правила начисления
 28 апреля , 17:27
Xiaomi представила MIUI 10: какие смартфоны и когда получат прошивку
 31 мая , 18:05
Реформа регистрации места жительства: что предлагает новый законопроект
 26 апреля , 20:01
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук