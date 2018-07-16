Как смартфоны влияют на окружающую среду: неожиданные факторы

С каждым годом влияние смартфонов на окружающую среду только ухудшается. В 2007 году технологии брали на себя 1% углеродного воздействия на окружающую среду. При этом по прогнозам уже к 2040 эта цифра достигнет 14%.

Об этом говорится в исследовании университета МакМастер, пишет fastcompany.com.

Дело в том, что новые модели смартфонов появляются чуть ли не каждый день, показывая все лучший функционал. Естественно, люди стали чаще менять свои мобильные устройства. Согласно статистике, среднестатистический пользователь изменяет устройство каждые два года.

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При создании нового смартфона выбрасывается от 85 до 95% всего объема "технологических выбросов" диоксида углерода в течение двух лет. При этом при производстве смартфонов с большими экранами в атмосферу выбрасывается больше углекислого газа.

Так, Apple заявила, что при создании iPhone 7 Plus в атмосферу было выброшено на 10% диоксида углерода больше, чем при производстве iPhone 6. При этом при создании iPhone 6S в атмосферу было выброшено на 57% диоксида углерода больше, чем iPhone 4.

В то же время, повторно перерабатывается только 1% устройств.

Чем опасно углеродное влияние?

Этот газ имеет большое влияние на климат планеты, ведь это один из парниковых газов. Он поглощает и удерживает инфракрасное излучение с поверхности Земли, что приводит к повышению температуры на планете. Рост уровня этого газа в атмосфере Земли ведет к усилению парникового эффекта, а в итоге – к необратимым изменениям климата.

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