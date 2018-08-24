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Как собирают смартфон Galaxy Note9 – Samsung показал видео с завода

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Смартфон Galaxy Note9
Смартфон Galaxy Note9 / Фото из открытых источников

24 августа в мире стартуют продажи флагманского смартфона Samsung Galaxy Note9. По случаю этого события компания Samsung обнародовала видеоролик, который является такой себе виртуальной экскурсией на один из заводов южнокорейского гиганта.

Именно там собирают смартфоны Galaxy Note9. На видео запечатлена работа автоматизированной линии, где собираются и тестируются смартфоны Galaxy Note9.

Завод Samsung находится в городе Куми в Южной Корее.

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В Украине смартфон поступит в продажу 31 августа. Однако сегодня, 24 августа, стартуют его предыдущие заказы. В нашей стране будет доступна только базовая версия Samsung Galaxy Note9 с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти по цене 34 999 гривен. Новинку можно будет приобрести в 3 цветах: черном, синем и сиреневом.

Как работает завод Samsung

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Теги: Техно Samsung Смартфоны
Источник: 24 Канал
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