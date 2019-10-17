Как стать боссом в Луганске? Нужно "сдать" своих!

Хотите, расскажу историю о том, что лето-2014 было не просто периодом жесткого противостояния и самой высокой точкой этой войны? Я расскажу о том, как это лето оказалось экзаменом на профпригодность.

Моя знакомая до лета 2014 года последние лет двадцать возглавляла неправительственную гуманитарную организацию. Что-то вроде совета ветеранов – только в гораздо больших масштабах. Имела массу наград и регалий, в фотографиях с высшими деятелями власти вся стена в ее кабинете, а грамот в рамках – тех и вовсе не счесть. По мирной жизни работать можно было ровно до того момента, пока не вынесут вперед ногами из кабинета. И работу свою она знала и любила, этого не отнять...

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Но случилась война. А у нее семья, да и как у любого человека страх жить в городе, где свистят снаряды. В общем, она выехала. Честно сказать, без всякой там задней мысли не возвращаться. Да и как не возвращаться – здесь квартира, дача, гараж, работа, машина и прочее-прочее, что прочно привязывает к городу. Но и уехать как бы просто так было нельзя – ее организация должна быть первой в зоне катаклизмов и конфликтов, откликаться и быть на виду, она как бы для этого и создавалась…

Поэтому моя знакомая, обдумав ситуацию, оставляет ключи от офиса своей новой сотруднице, которая никуда ехать не собирается по ряду причин. Вроде, человек она надежный, хотя понять ее не удалось – взяли не так давно на работу. Но и других кандидатур, на кого можно оставить офис, нет – все выезжают за пределы "республики" всем руководящим составом, чтобы переждать там этот конфликт и неразбериху. Ну, хорошо, обо всем условились, ключи передали и выехали...

И здесь происходит та рокировка, которую шахматисты ждут всю партию: противник обнажил все свои слабые места. И новая сотрудница с ключами от офиса вносит список всех выехавших сотрудников в черные скрижали не въездных сюда через своего любовника из "МГБ". В тот список, где находятся все, кому въезд в "республику" заказан по разным причинам. А выехало на тот момент все руководство этой организации. Осталась одна она. И кто возглавит миссию сейчас, если никого нет, а офис, выезжая, передали ей вполне на законных основаниях? Все верно, та самая сотрудница, кто никуда не уехал, кто всю войну был здесь.

С тех пор она руководит пять лет. Штат сотрудников организации новый на 99%. И на любые вопросы, почему она, а не кто-то другой, ответ самый простой – а никого здесь не было. Не из кого было выбирать. А те, кто был раньше, так и не вернулись. И на стене сотни грамот в новом отсчете жизни уже с лета 2014 года. Здесь же у многих их профессиональная жизнь началась именно с лета 2014 года. Но только вы вряд ли бы об этом догадались, что срок работы этого человека на высшей должности всего-то пять лет – по апломбу этих пяти лет не дать никогда. А если спросить что-то, будет долгий рассказ о том, как "мы же не уезжали никуда тем летом... И нам не платили..." И звучит все так убедительно, что просто нельзя не поверить.

Кстати, игра эта в не въездных на обе стороны. Кто-то не может вернуться домой, а кто-то выехать из своего дома, окруженный плотным кольцом благополучия "республики". Вроде как я тебе шах, а ты мне мат.

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