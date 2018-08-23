"Как тебе такое, Илон Маск?": популярный мем покорил иностранных пользователей
Иностранные пользователи соцсети Twitter стали публиковать в своих аккаунтах популярный в Украине и России мем "Как тебе такое, Илон Маск?". Отметим, что таким образом они предлагают известному изобретателю оценить нелепые лайфхаки.
Стоит отметить, что мем стал популярным за границей, после того, как американец опубликовал на своей странице в Twitter подборку инноваций, которые изготовлены из подручных средств.
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На картинках изображены невероятные и курьезные модели современных приспособлений, которые упростят повседневную жизнь. Блогеры по всему миру начали постить безумные изобретения с подписью мемов "Как тебе такое, Илон Маск?".
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