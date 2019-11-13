19:02
13 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россия празднует победу над монголо-татарами. Клуб друзей Путина
      Вєсті Кремля
      21:43, 12 ноября
      Вести.UA: Мама Дубинского любит скорость. Уроки от народа для Шуфрича
      Вєсті.UA
      21:14, 12 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Главные новости
      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      Как украинского танкиста захватили в плен в боях за Донецкий аэропорт: трогательная история

      358 Читати новину українською

      24 канал продолжает цикл сюжетов об украинцах, которые остаются в плену боевиков на Донбассе. В этом материале хотим рассказать историю командира танка Богдана Пантюшенко, который в январе 2015 года защищал Украину вблизи Донецкого аэропорта и попал в плен.

      Жена военнопленного говорит, что она с мужем говорила утром 18 января 2015 года. "Он сказал, что все хорошо, созвонимся вечером", – говорит женщина.

      К теме! Бои за Донецкий аэропорт: как украинские военные защищались от российских боевиков

      Однако вечером Богдан так и не позвонил. Зато раздался звонок от неизвестного мужчины, который, представившись "атаманом войска донского", сообщил, что Богдан в плену.

      Я не поверила конечно, но мне передали трубку и Богдан действительно подтвердил, что это правда,
      – ответила жена Виктория.

      До войны Богдан работал программистом, затем был мобилизован в 1-ю отдельную танковую бригаду в 2014 году.

      Как захватили в плен Богдана Пантюшенко?

      В январе 2015 года, во время ожесточенных боев у Путиловского моста, вблизи Донецкого аэропорта, российские боевики подбили танк, командиром которого был Богдан и захватили экипаж в плен.

      Первые три месяца были самыми тяжелыми для Виктории, в СБУ Богдана считали пропавшим без вести. Пока не появилось видео пропагандистов о "базе казачков", где удерживали и пытали все это время украинских пленных.

      Богдан Пантюшенко
      Богдан Пантюшенко

      Через три месяца их забрали в помещение СБУ. А дальше Богдана перевели в Макеевскую колонию и в Донецкое СИЗО №5. В августе этого года так называемый суд в Донецке вынес приговор танкисту – 18 лет заключения за якобы террористическую деятельность.

      Интересно! Донетчанина боевики приговорили к 17 годам за сотрудничество с Украиной: ужасная история

      В поддержку Богдана Пантюшенко прошел ряд акций по всей стране. За почти 5 лет плена имя танкиста трижды попадало в списки на обмен. Однако, в последний момент обмен срывался.

      Виктория надежды не оставляет. "Никто не имеет права сдаваться. Потому что если кто-то сдается, то второй половинке очень тяжело. Поэтому мы договорились, что никто не впадает в депрессию. Если держится он – держусь и я", – говорит жена пленного.

      Дружина з надією продовжує чекати Богдана з полону
      Жена с надеждой продолжает ждать Богдана из плена

      Сегодня Виктория общается с мужем нечастыми переписками и звонками и ждет скорейшего возвращения Богдана.

      blog_ava
      В Украине объявили штормовое предупреждение: где ждать непогоды
      сегодня
      5927
      Автор: Алексей Печий
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Украинцы в плену РФ Вооруженные силы Украины Донецкий аэропорт
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Протидії ринку землі були всюди, або Схемам прийшов кінець
      сегодня , 17:00 Протидії ринку землі були всюди, або Схемам прийшов кінець
      Блог Соцмережі 1420
      Гонконг: "Кто не скачет – вон в Пекин!"
      сегодня , 16:31 Гонконг: "Кто не скачет – вон в Пекин!"
      Борис Немировський 193
      Мне снилось, как чувствую сцену, – Женя Галич о перерыве на год, изменениях и планах O.TORVALD
      сегодня , 16:00 Мне снилось, как чувствую сцену, – Женя Галич о перерыве на год, изменениях и планах O.TORVALD
      Ірина Юрковська 45
      Кто такой Джокер: что известно о пранкере и его скандальных переписках с нардепами
      сегодня , 15:35 Кто такой Джокер: что известно о пранкере и его скандальных переписках с нардепами
      Ірина Вихрущ 250
      В каких странах действует мораторий на продажу земли: инфографика
      сегодня , 15:20 В каких странах действует мораторий на продажу земли: инфографика
      Вероніка Климська 603
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук