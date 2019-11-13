Как украинского танкиста захватили в плен в боях за Донецкий аэропорт: трогательная история

24 канал продолжает цикл сюжетов об украинцах, которые остаются в плену боевиков на Донбассе. В этом материале хотим рассказать историю командира танка Богдана Пантюшенко, который в январе 2015 года защищал Украину вблизи Донецкого аэропорта и попал в плен.

Жена военнопленного говорит, что она с мужем говорила утром 18 января 2015 года. "Он сказал, что все хорошо, созвонимся вечером", – говорит женщина.

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Однако вечером Богдан так и не позвонил. Зато раздался звонок от неизвестного мужчины, который, представившись "атаманом войска донского", сообщил, что Богдан в плену.

Я не поверила конечно, но мне передали трубку и Богдан действительно подтвердил, что это правда,

– ответила жена Виктория.

До войны Богдан работал программистом, затем был мобилизован в 1-ю отдельную танковую бригаду в 2014 году.

Как захватили в плен Богдана Пантюшенко?

В январе 2015 года, во время ожесточенных боев у Путиловского моста, вблизи Донецкого аэропорта, российские боевики подбили танк, командиром которого был Богдан и захватили экипаж в плен.

Первые три месяца были самыми тяжелыми для Виктории, в СБУ Богдана считали пропавшим без вести. Пока не появилось видео пропагандистов о "базе казачков", где удерживали и пытали все это время украинских пленных.



Богдан Пантюшенко

Через три месяца их забрали в помещение СБУ. А дальше Богдана перевели в Макеевскую колонию и в Донецкое СИЗО №5. В августе этого года так называемый суд в Донецке вынес приговор танкисту – 18 лет заключения за якобы террористическую деятельность.

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В поддержку Богдана Пантюшенко прошел ряд акций по всей стране. За почти 5 лет плена имя танкиста трижды попадало в списки на обмен. Однако, в последний момент обмен срывался.

Виктория надежды не оставляет. "Никто не имеет права сдаваться. Потому что если кто-то сдается, то второй половинке очень тяжело. Поэтому мы договорились, что никто не впадает в депрессию. Если держится он – держусь и я", – говорит жена пленного.



Жена с надеждой продолжает ждать Богдана из плена

Сегодня Виктория общается с мужем нечастыми переписками и звонками и ждет скорейшего возвращения Богдана.