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      Як українського танкіста захопили в полон під час боїв за Донецький аеропорт: зворушлива історія

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      24 канал продовжує цикл сюжетів про українців, які залишаються у полоні бойовиків на Донбасі. У цьому матеріалі хочемо розповісти історію командира танку Богдана Пантюшенка, який у січні 2015 року захищав Україну поблизу Донецького аеропорту та потрапив у полон.

      Дружина військовополоненого говорить, що вона з чоловіком говорила вранці 18 січня 2015 року. "Він сказав, що все добре, зідзвонимося ввечері", – каже жінка.

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      Проте ввечері Богдан так і не зателефонував. Натомість пролунав дзвінок від невідомого чоловіка, який, представившись "атаманом войска донского", повідомив, що Богдан у полоні.

      Я не повірила звісно, але мені передали слухавку і Богдан дійсно підтвердив, що це правда,
      – відповіла дружина Вікторія.

      До війни Богдан працював програмістом, згодом був мобілізований у 1-шу окрему танкову бригаду у 2014 році.

      Як захопили у полон Богдана Пантюшенка?

      У січні 2015-го року, під час запеклих боїв біля Путилівського мосту, поблизу Донецького аеропорту, російські бойовики підбили танк, командиром якого був Богдан та захопили екіпаж у полон.

      Перші три місяці були найтяжчими для Вікторії, у СБУ Богдана вважали зниклим безвісти. Поки не з'явилося відео пропагандистів про "базу козачків", де утримували та катували весь цей час українських полонених.

      Богдан Пантюшенко
      Богдан Пантюшенко

      Через три місяці їх забрали в приміщення СБУ. А далі Богдана перевели до Макіївської колонії та у Донецьке СІЗО №5. У серпні цього року так званий суд у Донецьку виніс вирок танкісту – 18 років ув'язнення за нібито терористичну діяльність.

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      На підтримку Богдана Пантюшенка пройшла низка акцій по всій країні. За майже 5 років полону ім'я танкіста тричі потрапляло до списків на обмін. Проте, в останню мить обмін зривався.

      Вікторія надії не полишає. "Ніхто не має права здаватися. Тому що, якщо хтось здається ,то другій половинці дуже тяжко. Тому ми домовилися, що ніхто не впадає в депресію. Якщо тримається він – тримаюся і я", – каже дружина полоненого.

      Дружина з надією продовжує чекати Богдана з полону
      Дружина з надією продовжує чекати Богдана з полону

      Сьогодні Вікторія спілкується з чоловіком через не часте листування та дзвінки та чекає якнайшвидшого повернення Богдана.

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      Автор: Олексій Печій
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Збройні сили України Донецький аеропорт Українці в полоні РФ
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