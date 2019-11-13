Як українського танкіста захопили в полон під час боїв за Донецький аеропорт: зворушлива історія

24 канал продовжує цикл сюжетів про українців, які залишаються у полоні бойовиків на Донбасі. У цьому матеріалі хочемо розповісти історію командира танку Богдана Пантюшенка, який у січні 2015 року захищав Україну поблизу Донецького аеропорту та потрапив у полон.

Дружина військовополоненого говорить, що вона з чоловіком говорила вранці 18 січня 2015 року. "Він сказав, що все добре, зідзвонимося ввечері", – каже жінка.

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Проте ввечері Богдан так і не зателефонував. Натомість пролунав дзвінок від невідомого чоловіка, який, представившись "атаманом войска донского", повідомив, що Богдан у полоні.

Я не повірила звісно, але мені передали слухавку і Богдан дійсно підтвердив, що це правда,

– відповіла дружина Вікторія.

До війни Богдан працював програмістом, згодом був мобілізований у 1-шу окрему танкову бригаду у 2014 році.

Як захопили у полон Богдана Пантюшенка?

У січні 2015-го року, під час запеклих боїв біля Путилівського мосту, поблизу Донецького аеропорту, російські бойовики підбили танк, командиром якого був Богдан та захопили екіпаж у полон.

Перші три місяці були найтяжчими для Вікторії, у СБУ Богдана вважали зниклим безвісти. Поки не з'явилося відео пропагандистів про "базу козачків", де утримували та катували весь цей час українських полонених.



Богдан Пантюшенко

Через три місяці їх забрали в приміщення СБУ. А далі Богдана перевели до Макіївської колонії та у Донецьке СІЗО №5. У серпні цього року так званий суд у Донецьку виніс вирок танкісту – 18 років ув'язнення за нібито терористичну діяльність.

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На підтримку Богдана Пантюшенка пройшла низка акцій по всій країні. За майже 5 років полону ім'я танкіста тричі потрапляло до списків на обмін. Проте, в останню мить обмін зривався.

Вікторія надії не полишає. "Ніхто не має права здаватися. Тому що, якщо хтось здається ,то другій половинці дуже тяжко. Тому ми домовилися, що ніхто не впадає в депресію. Якщо тримається він – тримаюся і я", – каже дружина полоненого.



Дружина з надією продовжує чекати Богдана з полону

Сьогодні Вікторія спілкується з чоловіком через не часте листування та дзвінки та чекає якнайшвидшого повернення Богдана.