Как Зеленский будет бороться с коррупцией и когда ожидать снижения цен– топ-5 видео недели

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Зеленський и борьба с коррупцией

Команда Владимира Зеленского решительно настроена искоренить коррупцию в Украине. По их мнению, для этого нужно перезапустить антикоррупционные органы, ввести вознаграждения для тех, кто поможет разоблачить коррупционеров. А чиновники, которые засветились в таких скандалах, будут вынуждены сразу уходить с должности.

После инаугурации Зеленского Руслан Рябошапка должен выполнять функцию главного борца с коррупцией. Он ожидает от НАБУ и САП открытия дел по окружению предшественника. А также расследование скандала Свинарчуков-Гладковских вокруг хищения оборонки. Еще до выборов штабисты Зеленского заявляли, что одним из пунктов его программы является перезапуск антикоррупционной системы. Также пообещали отменить депутатскую неприкосновенность, а госслужащих заставить покидать пост, если засветятся в коррупционном скандале.

Смотрите видео: Как Владимир Зеленский собирается бороться с коррупцией

Украинские военные заняли господствующие позиции

Внезапное продвижение украинских военных стало немалым сюрпризом для боевиков, ведь теперь наши армейцы вышли на стратегическую высоту, где видят, как на ладони, позиции врага. И российские наемники пытаются выбить батальон "Донбасс-Украина" отсюда.

Враг понимает, если не выбьет украинских военных с новых позиций – ему просто придется отходить назад. Теперь боевики в низине, что, по военной науке, очень не выгодно. Поэтому и палят во все стороны.

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Почему в Украине выросли цены и когда будет снижение

Стоимость лука в 2019 году рекордная – 30 гривен, а иногда и до 40 гривен за килограмм. Однако в 2018 году он стоил в пять раз дешевле. Его стоимость не превышала шести гривен за килограмм. В 2019 году цену аграрии объясняют не традиционным весенним подорожанием остатков урожая, а дефицитом и погодой. Из-за тропических дождей в июне-июле часть урожая сгнила. Поэтому фермеры собрали на 120 тысяч тонн меньше, чем планировали.

Аналитики утверждают, что на цены овощей повлиял не только дефицит. А то, что украинские фермеры решили остатки лука направлять на экспорт в ЕС, ведь там можно больше заработать. Поехал к европейцам и лук, который традиционно должны завозить в Украину из Казахстана и Узбекистана.

Рекордная стоимость украинского лука продержится не долго. Созревает первый урожай, поэтому молодой зеленый лук можно будет приобрести уже по 10 гривен. Первое снижение цены можем увидеть уже в конце мая. Ведь, как сообщили в Министерстве экономического развития и торговли, правительство уже начало переговоры с аграриями, чтобы остановить спекулянтов, которые, пользуясь паникой, искусственно завышают цены.

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Вакарчук идет на парламентские выборы

О походе Святослава Вакарчука на парламентские выборы заявили в двух украинских СМИ. Мол, уже собирает команду, имеет штаб, а официально объявит о своем плане через неделю. В пресс-службе артиста пока не комментируют, но говорят его соратники. По информации СМИ, музыкант официально объявит об этом 16 мая и даже покажет команду. На свои источники ссылаются на телеканале ICTV Виктора Пинчука и в издании "Новое время".

Смотрите видео: кто будет в команде Вакарчука

Автостопом в Антарктиду

Недавно львовянин Андрей Мочурад вернулся со станции "Академик Вернадский" в Антарктиде, где пробыл два месяца. Добирался на материк он автостопом и попутными кораблями из Аргентины. А все для того, чтобы снять первый документальный фильм о работе украинских полярников.

Помогал журналисту во время съемок друг Виктор-Николай Гаврилюк. Снимали без сценария, ни один из эпизодов не является выдумкой. По словам Андрея, порой было весело и интересно, а иногда действительно страшно.

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