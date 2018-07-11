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Телеканал новостей 24 Новости Космос

Как звучит Космос: появилась запись волн между Сатурном и его спутником

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Планета Сатурн
Планета Сатурн / Фото из открытых источников

С помощью зонда Cassini ученым удалось обнаружить взаимодействие между Сатурном и его спутником Энцеладом. Зонд зафиксировал плазменные волны между ними.

Об этом сообщает Science Alert.

Так, Cassini удалось уловить звуки плазменных волн, движущихся между Сатурном и Энцеладом.

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"Энцелад действует как маленький генератор электромагнитных волн. Сатурн отвечает на излучение, порожденное движением Энцелада, волнами, которые рождаются в плазмосфере вокруг планеты и ее колец", – рассказал один из авторов исследования, специалист из планет Али Сулейман.

На самом деле в космосе нет реального звука и эти радиоволны не звучат. Они являются электромагнитным излучением. Однако, ученым удалось превратить эти радиоволны на звук, они использовали радиотехнологии, которые мы используем для связи на Земле.

Так "звучит" Сатурн и его спутник

Плазменные волны в диапазоне звуковых частот также электромагнитные, и это именно то, что получил Cassini. Ученые превратили эти сигналы в аудио и ускорили его с 16 минут до 28,5 секунд.

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Теги: Техно Сатурн Космос
Источник: 24 Канал
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