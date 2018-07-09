Какие фразы нельзя говорить детям: неожиданный перечень

В Великобритании выпустили учебник по воспитанию детей, в частности, он содержит список фраз, которые нельзя говорить непослушным детям.

Об этом пишет The Independent.

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Эти высказывания могут негативно повлиять на поведение детей и ухудшить отношения между родителями и детьми.

"Сколько раз я говорил тебе так не делать?";

"Ты меня уже достал!";

"Почему ты не слушаешь?";

"Перестань плакать, ты ведешь себя как ребенок!";

"Потому что я так сказал!";

"Если ты это не выключишь немедленно, никакого сладкого сегодня!".

Эксперты взамен предложили специальную модель поведения для родителей – ALP. Она состоит из трех этапов: настройка, установка ограничений и решение проблемы.

Прежде всего, родителям необходимо опуститься до уровня ребенка и, глядя в глаза, поговорить в спокойном тоне. Второй этап предусматривает рассказ о приhttps://24tv.ua/ru/zdorove_tag3301/чине своего поступка, а третий – поиск компромисса для решения проблемы.

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