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Телеканал новостей 24 Новости Беременность и дети

Какие фразы нельзя говорить детям: неожиданный перечень

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Какие фразы нельзя говорить детям
Какие фразы нельзя говорить детям / bz-berlin.de

В Великобритании выпустили учебник по воспитанию детей, в частности, он содержит список фраз, которые нельзя говорить непослушным детям.

Об этом пишет The Independent.

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Эти высказывания могут негативно повлиять на поведение детей и ухудшить отношения между родителями и детьми.

"Сколько раз я говорил тебе так не делать?";

"Ты меня уже достал!";

"Почему ты не слушаешь?";

"Перестань плакать, ты ведешь себя как ребенок!";

"Потому что я так сказал!";

"Если ты это не выключишь немедленно, никакого сладкого сегодня!".

via GIPHY

Эксперты взамен предложили специальную модель поведения для родителей – ALP. Она состоит из трех этапов: настройка, установка ограничений и решение проблемы.

Прежде всего, родителям необходимо опуститься до уровня ребенка и, глядя в глаза, поговорить в спокойном тоне. Второй этап предусматривает рассказ о приhttps://24tv.ua/ru/zdorove_tag3301/чине своего поступка, а третий – поиск компромисса для решения проблемы.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

 
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Дети Беременность и дети
Источник: 24 Канал
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