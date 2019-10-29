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      Какими проблемами Киева занимается советник Кличко Бахматов

      8 Читати новину українською
      Максим Бахматов
      Максим Бахматов / "Хмарочос"

      Советник мэра Киева Максим Бахматов создал и возглавил координационную группу по планированию и улучшение городского трафика Kyiv Traffic Group. Ее цель – регулярное измерение трафика Киева.

      Как рассказал он в интервью изданию "Хмарочос", для этого группа будет взаимодействовать с сервисами Uber, Bolt, Uklon и Waze, поскольку они, по словам Бахматова, "уже очень много знают о трафике".

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      "Сегодня никто не знает, каков уровень пробок в Киеве и какова его его ежедневная динамика. Есть аналитика компании TomTom, которая показывает, что украинская столица находится на 13 месте по затратам времени в пробках, но ей доверять – это вопрос. То есть такого инструмента, который бы показал уровень заторов, у нас нет. И наша первая задача – получить этот инструмент, который бы объективно оценивал ситуацию с трафиком в Киеве", – подчеркнул Бахматов.

      Также он сообщил и о первых результатах работы координационной группы по планированию и улучшение городского трафика. По его словам киевская власть договорилась с полицией, что те будут дежурить на 12 полосах общественного транспорта  в часы пик (с семи до десяти утра и с пяти до восьми вечера). В итоге правоохранители бдут выписывать штрафы тем, кто заезжает на полосы общественного транспорта.

      Теперь эти полосы свободны, ими пользуется общественный транспорт, так как автомобилям на эти полосы заезжать теперь опасно. Но есть и рагули, которые этого не понимают. Камеры зафиксировали 27 автомобилей, которые каждый день заезжают на полосу общественного транспорта на улице Вернадского. Я попросил составить этот список наш IT-департамент. Теперь можно сказать: "Ты, ты и ты – рагуль. Создаешь опасность для велосипедистов. Не даешь нормально проехать общественному транспорту. Мы будем тебя находить, наказывать и насиловать. Морально, конечно". И это все можно делать благодаря smart city технологиям,
      – отметил советник городского головы Киева.

      Еще одна задача группы – уменьшение смертности в ДТП.

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      "В 2019 году, с января по октябрь, в транспортных происшествиях погибли 42 пешехода. Я думаю, если поработать с наиболее опасными перекрестками, то в следующем году эта цифра может быть вдвое меньше. После того, как разберемся с этими и другими задачами, будем переходить к более глобальных решений", – констатировал Бахматов.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Виталий Кличко Авто Штрафы Новости Киева Новости Украины Новости политики
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