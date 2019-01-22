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      Какой элитной недвижимостью владеет экс-налоговик времен Януковича: цифры впечатляют

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      Какой элитной недвижимостью владеет экс-налоговик времен Януковича
      Какой элитной недвижимостью владеет экс-налоговик времен Януковича / 24 канал

      После громкого ареста и засекреченной сделки со следствием глава налоговой милиции времен Януковича Андрей Головач отделался "условным сроком" и сохранил многочисленные активы.

      Об этом говорится в расследовании Дарьи Степановой для программы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

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      Андрей Головач возглавлял налоговую милицию с 2010 по 2014 год. После Революции достоинства генерал-полковника люстрировали. В августе 2016 года – арестовали. В декабре того же года он заключил тайное соглашение с прокурорами, якобы дал ценные показания, оплатил (по словам Юрия Луценко) в бюджет 130 миллионов гривен и получил приговор – пять лет лишения свободы с испытательным сроком один год. И уже через год, в начале 2018 года, погасил судимость – за примерное поведение.

      головач
      Андрей Головач

      Генеральная прокуратура обвиняла бывшего главного налогового милиционера в участии в махинациях с возмещением НДС на сумму в три миллиарда гривен. На некоторое время прокуроры арестовали имущество экс-топ-чиновника и его родственников. Состояние Головача оказалось настолько впечатляющими, что прокуратура даже посвятила ему отдельный ролик. В кино вошли пять люксовых автомобилей и мотоциклов, многочисленные дома под Киевом в закрытом коттеджном городке, рестораны и элитные бутики в Киеве. Все это великолепие в 2016 году следствие оценило в полмиллиарда гривен.

      В августе 2016 года генпрокурор Юрий Луценко лично обещал на камеры заключение и полную конфискацию имущества Андрея Головача. Но этого не произошло. После засекреченной сделки со следствием арест с имущества сняли, а сам Головач на свободе. И, как выяснили журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", у него осталось даже больше, чем показали в ролике прокуратуры. В частности, часть одного из самых пафосных ТРЦ Киева – "Арены-сити" – под названием Arena Entertainment.

      арена сіті
      ТРЦ Киева Arena Entertainment

      Там, на шести тысячах квадратных метров, расположены многочисленные развлекательные заведения – от авторского пива до стрип-клубов. В 2015 году у Arena Entertainment сменился собственник. Застройщик сообщал, что продал ее киприоту по имени Еллинас Кристодоулос. Он значится бенефициаром компании "Арена-Капитал", которой руководит Людмила Дука. За этими людьми стоит настоящий владелец – Андрей Головач – так утверждают его бывшие деловые партнеры.

      В частности, ресторатор Олег Шейнкер в конце 2018 года после корпоративного конфликта с Головачами прямо назвал развлекательный комплекс Arena Entertainment собственностью экс-налоговика.

      головач
      Объяснение ресторатора Олега Шейнкера

      Это подтверждают и представители Олега Аверьянова, партнера семьи Головачей с другого, аграрного, бизнеса. В частности, по данным юриста Аверьянова, одну из его оффшорных компаний – Skynet Marketing LTD – переписали на уже упомянутую Людмилу Дуку в интересах Головачей. Юрист Виктор Сурник называет Людмилу Дуку подставным лицом экс-налоговика.

      Характерно также, что в 2015 году, после продажи застройщиком Arena Entertainment, планы по развитию развлекательного комплекса комментировал не формально владелец-киприот, а партнер семьи Головача – ресторатор Шейнкер. В конце 2018 года журналисты "Наших денег с Денисом Бигусом" в течение месяца регулярно фиксировали черную Audi А8 Андрея Головача на паркинге "Арены". Машина приезжает в развлекательный комплекс по 2-3 раза в неделю, в будни.

      головач
      Авто Андрея Головача

      В письменном ответе программе сын Андрея Головача Александр, опроверг отношение его семьи к компании "Арена-капитал" и комплексу Arena Entertainment. Впрочем ответ Головача-младшего никак не объясняет, почему машина его отца ездит в "Арену", как на работу. И почему у водителя этой машины есть специальная карточка в паркинге развлекательного комплекса, нечто вроде абонемента на парковку, что доказывает: машина экс-налоговика ездит в "Арену" постоянно.

      Кроме Arena Entertainment, у семьи экс-налоговика осталось 13 домов под Киевом в элитном коттеджном городке "Солнечная долина". Из них 11 записаны на его свата – днепровского пенсионера Валентина Шкилева, еще по одному – на жену и сына. Приблизительная стоимость этих недвижимых инвестиций – 15 миллионов долларов. На свата дома переписали буквально за два месяца до ареста Головача, причем тогда их было больше, часть уже продали.

      головач
      Недвижимость, записанная на свата экс-налоговика Головача

      Сервисная компания, которая обслуживает этот городок, тоже записана на свата (он имеет 85%). У сына Головача остались довольно известные столичные рестораны – "Водка Гриль" и "Тиесто Гриль". А на самом экс-милиционере с женой – две квартиры в новостройках в центре Киева.

      Смотрите полный выпуск программы "Наши деньги" с Денисом Бигусом":

       

      Теги: Новости Украины Новости Киева Расследования Елитная недвижемость Новости недвижимости мира Коррупция Государственная налоговая служба Виктор Янукович Деньги ГПУ
      Источник: 24 Канал
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