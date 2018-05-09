22:37
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Кандидат на должность директора ЦРУ назвала Россию одной из смертельных угроз для США

184 Читати новину українською
Кандидат на должность директора ЦРУ назвала Россию одной из смертельных угроз для США
Кандидат на должность директора ЦРУ назвала Россию одной из смертельных угроз для США / Фото из открытых источников

Кандидат на пост директора ЦРУ Джина Хаспел в среду, 9 мая, проходит первую степень своего утверждения в должности. В письменном свидетельстве перед сенатским комитетом по разведке она назвала Россию одной из угроз для Соединенных Штатов.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Читайте также: ЕСПЧ передал четыре дела "Украина против России" в Большую палату суда

Переменная, но все еще смертельная угроза исходит от террористов, а также от авантюризма Ирана, который дестабилизирует; агрессивной, иногда жесткой России и от амбиций Китая на мировой арене,
– заявила Хаспел.

Отметим, что должность главы ЦРУ является вакантной после того, как в марте президент США Дональд Трамп решил отправить в отставку Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США и предложил назначить на его место директора ЦРУ Майка Помпео. Преемником предложили рассмотреть Джина Хаспела.

Напомним, США объявили о введении санкций против нескольких российских военных структур. Среди этих структур фигурируют конструкторское бюро, Институт Минобороны РФ и учебный центр под Санкт-Петербургом.

Теги: Новости политики Новости России Новости США Дональд Трамп Майк Помпео
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 9 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук