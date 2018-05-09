Кандидат на должность директора ЦРУ назвала Россию одной из смертельных угроз для США

Кандидат на пост директора ЦРУ Джина Хаспел в среду, 9 мая, проходит первую степень своего утверждения в должности. В письменном свидетельстве перед сенатским комитетом по разведке она назвала Россию одной из угроз для Соединенных Штатов.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Читайте также: ЕСПЧ передал четыре дела "Украина против России" в Большую палату суда

Переменная, но все еще смертельная угроза исходит от террористов, а также от авантюризма Ирана, который дестабилизирует; агрессивной, иногда жесткой России и от амбиций Китая на мировой арене,

– заявила Хаспел.

Отметим, что должность главы ЦРУ является вакантной после того, как в марте президент США Дональд Трамп решил отправить в отставку Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США и предложил назначить на его место директора ЦРУ Майка Помпео. Преемником предложили рассмотреть Джина Хаспела.

Напомним, США объявили о введении санкций против нескольких российских военных структур. Среди этих структур фигурируют конструкторское бюро, Институт Минобороны РФ и учебный центр под Санкт-Петербургом.