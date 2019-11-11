Кассовые аппараты нужны и для безналичных операций, – Верланов об изменениях по РРО для ФОПов

Согласно новому законодательству кассовые аппараты нужно применять даже тем физическим лицам, которые не работают с наличными. Об этом заявил глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов.

Об этом он отметил в эфире 24 канала.

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Верланов подчеркнул, что кассовые аппараты необходимы даже в случае перечисления с банковского на банковский счет.

Что касается третьей группы: да, действительно, на сегодня, по тем нормам, которые есть в законе в случае перечисления с банковского счета на банковский счет, нужно применять РРО,

– рассказал Верланов.

Что такое РРО РРО – это регистраторы расчетных операций или же просто – кассовые аппараты и фискальные регистраторы. Эти устройства отвечают за получение чека после покупки товара или услуги. РРО нужен для контроля фискальными службами оборота предприятий и ФЛП, которые принимают оплату от населения наличными и платежными картами.

Закон о кассовых аппаратах: что нужно знать

► ВРУ 20 сентября 2019 года приняла во втором чтении и в целом законопроекты 1053-1 и 1073, о введении обязательных кассовых аппаратов для ФОПов и уменьшения давления на бизнес. Авторами законопроекта являются нардепы от "Слуги народа".

► Президент Украины Владимир Зеленский подписал этот закон 17 октября.

► Согласно новым правилам, торговые предприятия не должны покупать классические и громоздкие кассовые аппараты – их можно будет заменить сертифицированным программным обеспечением, которое онлайн будет отправлять данные об операциях на сервер налоговой службы.

► Также документ предусматривает расширение круга предпринимателей и предприятий, которые эти РРО иметь обязаны.

► Также должен быть внедрен так называемый "кэшбек". Он должен способствовать детенизации обращения наличных средств, стимулируя покупателей получать фискальные чеки. Если продавец нарушил кассовую дисциплину, то покупатель сможет рассчитывать на компенсацию 100% стоимости приобретенного товара.

Видео: глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов и глава Всеукраинского объединения малого и среднего бизнеса "Фортеця" Оксана Продан о новых законах