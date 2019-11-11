14:48
11 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ РАСИЗМ НА МАТЧЕ ШАХТЕР – ДИНАМО ИГОРЬ МАЗУР
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Реформа российской армии. Открытие Киселева
      Вєсті Кремля
      18:32, 9 ноября
      Вести.UA: Лагеря для "слуг народа". Комика Молочного поплавило
      Вєсті.UA
      20:59, 8 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ РАСИЗМ НА МАТЧЕ ШАХТЕР – ДИНАМО ИГОРЬ МАЗУР

      Кассовые аппараты нужны и для безналичных операций, – Верланов об изменениях по РРО для ФОПов

      56 Читати новину українською
      Сергей Верланов
      Сергей Верланов / Screenshot

      Согласно новому законодательству кассовые аппараты нужно применять даже тем физическим лицам, которые не работают с наличными. Об этом заявил глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов.

      Об этом он отметил в эфире 24 канала.

      Читайте также: Зеленский подписал указ о неотложных мерах для роста экономики: что должно сделать правительство

      Верланов подчеркнул, что кассовые аппараты необходимы даже в случае перечисления с банковского на банковский счет.

      Что касается третьей группы: да, действительно, на сегодня, по тем нормам, которые есть в законе в случае перечисления с банковского счета на банковский счет, нужно применять РРО,
      – рассказал Верланов.

      Что такое РРО РРО – это регистраторы расчетных операций или же просто – кассовые аппараты и фискальные регистраторы. Эти устройства отвечают за получение чека после покупки товара или услуги. РРО нужен для контроля фискальными службами оборота предприятий и ФЛП, которые принимают оплату от населения наличными и платежными картами.

      Закон о кассовых аппаратах: что нужно знать

      ► ВРУ 20 сентября 2019 года приняла во втором чтении и в целом законопроекты 1053-1 и 1073, о введении обязательных кассовых аппаратов для ФОПов и уменьшения давления на бизнес. Авторами законопроекта являются нардепы от "Слуги народа".

      ► Президент Украины Владимир Зеленский подписал этот закон 17 октября.

      ► Согласно новым правилам, торговые предприятия не должны покупать классические и громоздкие кассовые аппараты – их можно будет заменить сертифицированным программным обеспечением, которое онлайн будет отправлять данные об операциях на сервер налоговой службы.

      ► Также документ предусматривает расширение круга предпринимателей и предприятий, которые эти РРО иметь обязаны.

      ► Также должен быть внедрен так называемый "кэшбек". Он должен способствовать детенизации обращения наличных средств, стимулируя покупателей получать фискальные чеки. Если продавец нарушил кассовую дисциплину, то покупатель сможет рассчитывать на компенсацию 100% стоимости приобретенного товара.

      Видео: глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов и глава Всеукраинского объединения малого и среднего бизнеса "Фортеця" Оксана Продан о новых законах

       

      blog_ava
      Как вылечить геморрой: советы врача
      сегодня
      7204
      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Украины Государственная налоговая служба ФОПы Законодательство
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Зеленський змарнував цей шанс: судова реформа знову на межі провалу
      сегодня , 13:40 Зеленський змарнував цей шанс: судова реформа знову на межі провалу
      Роман Маселко 51
      Что такое расизм: его показательные проявления в Украине, в футболе и быту
      сегодня , 13:01 Что такое расизм: его показательные проявления в Украине, в футболе и быту
      Василь Денисюк 170
      У мене моторошне відчуття, – Зоя Казанжи про результати опитування в ОРДЛО
      сегодня , 12:00 У мене моторошне відчуття, – Зоя Казанжи про результати опитування в ОРДЛО
      Зоя Казанжи 2314
      Расизм на матче "Шахтер" – "Динамо": что произошло и как отреагировали клубы и Тайсон
      сегодня , 11:11 Расизм на матче "Шахтер" – "Динамо": что произошло и как отреагировали клубы и Тайсон
      Вісент Луїс 860
      Письмо из Луганска: что думают друг о друге местные и выехавшие
      сегодня , 10:01 Письмо из Луганска: что думают друг о друге местные и выехавшие
      Ольга Черненко 3520
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук