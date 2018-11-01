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      Катастрофа Boeing 737 в Индонезии: появилось видео с самолетом и пассажирами перед вылетом

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      Появилось видео со самолетом Boeing 737 авиакомпании Lion Air перед смертельным вылетом
      Появилось видео со самолетом Boeing 737 авиакомпании Lion Air перед смертельным вылетом / Business Insider

      В сети появилось видео, на котором видно последние мгновения перед вылетом Boeing 737 авиакомпании Lion Air, упавшего в море в Индонезии. На кадрах, в частности, можно увидеть сам самолет и посадку пассажиров. Известно, что это ролик прислал своей жене один из пассажиров того злополучного рейса.

      Об этом пишет Associated Press.

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      Журналисты отмечают, что Пол Фердинанд Айорбаба прислал своей жене Инчи это видео через WhatsApp. Женщина увидела сообщение в 6:30 утра, а потом снова уснула. Через минуту после этого самолет упал в море.

      "Это был его последний контакт со мной, его последнее сообщение мне", – рассказала она.

      На обнародованном видео Пол демонстрирует свой билет и номер рейса JT 610, самолет, на котором он полетит, а также прохождение через контроль в аэропорту и свой путь к самолету. На видео можно увидеть других пассажиров того рейса, стоящих в очереди перед посадкой на борт.

      Добавим, что мужчина снял видео примерно за 35 минут до взлета. Примерно в 9:00 утра его жена в новостях увидела о катастрофе какого-то самолета.

      Я снова пересмотрела видео. Я посмотрела на посадочный талон, который он показал на видео. Я начала верить, что он оказался в этом разбитом самолете. Я звонила ему, посылала сообщение WhatsApp, надеясь, что он не полетел, или что-то заставило его отменить поездку, но ответа не было,
      – говорит женщина.

      Пассажир Boeing 737 за полчаса до катастрофы в Индонезии снял видео с самолетом

      Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 частной индонезийской компании Lion Air потерпел катастрофу 29 октября. Позже стало известно о том, что он упал в море у западного побережья острова Ява.Лайнер совершавший рейс из JT-610 из столицы страны Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка. Воздушное судно исчезло с радаров примерно через 10 минут после вылета из столичного аэропорта. На борту находились 189 человек, из которых 8 членов экипажа. Не выжил никто.

      Падения пассажирского самолета Boeing 737 в Индонезии: что известно об инциденте

      падение самолета boeing 737 в море в индонезии: хроника событий 
      Теги: Жертвы Индонезия Катастрофа самолета Boeing 737 в Индонезии авиация Катастрофа
      Источник: 24 Канал
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