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      Катастрофа Boeing 737 в Індонезії: з'явилося відео з літаком і пасажирами перед вильотом

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      З'явилося відео зі літаком Boeing 737 авіакомпанії Lion Air перед смертельним вильотом
      З'явилося відео зі літаком Boeing 737 авіакомпанії Lion Air перед смертельним вильотом / Business Insider

      У мережі оприлюднили відео, на якому видно останні миті перед вильотом Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, що впав у море в Індонезії. На кадрах, зокрема, можна побачити сам літак і посадку пасажирів. Відомо, що це ролик надіслав своїй дружині один із пасажирів того злощасного рейсу.

      Про це пише Associated Press.

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      Журналісти зазначають, що Пол Фердінанд Айорбаба надіслав своїй дружині Інчі це відео через WhatsApp. Жінка побачила повідомлення о 6:30 ранку, а потім знову заснула. Через хвилину після цього літак впав у море.

      "Це був його останній контакт зі мною, його останнє повідомлення мені", – розповіла жінка.

      На оприлюдненому відео Пол демонструє свій квиток і номер рейсу JT 610, літак, на якому він полетить, а також проходження через контроль в аеропорту та свій шлях до літака. На відео також можна побачити деяких інших пасажирів того рейсу, що стоять у черзі перед посадкою на борт.

      Додамо, що чоловік зняв відео приблизно за 35 хвилин до зльоту. Приблизно о 9:00 ранку його дружина у новинах побачила про катастрофу якогось літака.

      Я знову переглянула відео. Я подивилася на посадковий талон, який він показав на відео. Я почала вірити, що він опинився в цьому розбитому літаку. Я дзвонила йому, надсилала повідомлення у WhatsApp, сподіваючись, що він не полетів, або щось змусило його скасувати поїздку, але відповіді не було,
      – каже жінка.

      Пасажир Boeing 737 за півгодини до катастрофи в Індонезії зняв відео з літаком 

      Нагадаємо, пасажирський літак Boeing 737 приватної індонезійської компанії Lion Air зазнав катастрофи 29 жовтня. Пізніше стало відомо про те, що він впав у море поблизу західного узбережжя острова Ява.Лайнер здійснював рейс із JT-610 зі столиці країни Джакарти до міста Панкалпінанг на острові Банка. Повітряне судно зникло з радарів приблизно через 10 хвилин після вильоту зі столичного аеропорту. На борту перебувало 189 людей, з яких 8 членів екіпажу. Не вижив ніхто.

      Падіння пасажирського літака Boeing 737 в Індонезії: що відомо про інцидент 

      падіння літака Boeing 737 у море в індонезії: хроніка останніх подій
      Теги: Жертви Катастрофа авіація Катастрофа літака Boeing 737 в Індонезії Індонезія
      Джерело: 24 Канал
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