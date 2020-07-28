Власть Киева рекомендует не использовать животных для фото и видео
Депутаты Киевского городского совета поддержали проект решения "Об установлении ограничения предоставления видео- и фотоуслуг с использованием животных в городе Киеве". Отныне в Киеве рекомендуют не эксплуатировать животных для фото и видео в коммерческих целях.
Соответствующее решение поддержали 76 депутатов, сообщает пресс-служба Киевсовета.
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Председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики Константин Яловой в фейсбуке отметил, что фотография с животными – это поддержка насилия.
Отныне в столице:
- рекомендуется прекратить эксплуатацию животных, как объектов для фото- и видеоуслуг;
- усиленный контроль Нацполиции в сфере защиты животных и предупреждения жестокого обращения с ними.
Обычно животные очень быстро умирают.
Сегодняшнее решение Киевсовета – это первый шаг к цивилизованному и надлежащему обращению с животными в столице,
– отметил Яловой.
Почему это важно
Животные, которых используют для фото и видео, всю свою короткую жизнь проводят на цепи, без доступа к воде и пище и без возможности естественно двигаться.
Бизнес на животных в Киеве
К городским властям обращаются многие зоозащитные организации, которые обеспокоены проблемой использования животных для "уличных" фотосессий.
"Бизнес" на животных можно увидеть во многих туристических местах, в частности на Крещатике. Депутаты считают, что такой "бизнес" стоит классифицировать именно как жестокое обращение с животными, ведь они не являются домашними любимцами, а лишь способом заработка.
Заметим, что в большинстве европейских государств такие действия недопустимые и неприемлемые, поскольку животные должны быть обеспечены надлежащими условиями содержания.