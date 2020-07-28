Депутаты Киевского городского совета поддержали проект решения "Об установлении ограничения предоставления видео- и фотоуслуг с использованием животных в городе Киеве". Отныне в Киеве рекомендуют не эксплуатировать животных для фото и видео в коммерческих целях.

Соответствующее решение поддержали 76 депутатов, сообщает пресс-служба Киевсовета.

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Председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики Константин Яловой в фейсбуке отметил, что фотография с животными – это поддержка насилия.

Отныне в столице:

рекомендуется прекратить эксплуатацию животных, как объектов для фото- и видеоуслуг;

усиленный контроль Нацполиции в сфере защиты животных и предупреждения жестокого обращения с ними.

Обычно животные очень быстро умирают.

Сегодняшнее решение Киевсовета – это первый шаг к цивилизованному и надлежащему обращению с животными в столице,

– отметил Яловой.

Почему это важно

Животные, которых используют для фото и видео, всю свою короткую жизнь проводят на цепи, без доступа к воде и пище и без возможности естественно двигаться.

Бизнес на животных в Киеве

К городским властям обращаются многие зоозащитные организации, которые обеспокоены проблемой использования животных для "уличных" фотосессий.

"Бизнес" на животных можно увидеть во многих туристических местах, в частности на Крещатике. Депутаты считают, что такой "бизнес" стоит классифицировать именно как жестокое обращение с животными, ведь они не являются домашними любимцами, а лишь способом заработка.

Заметим, что в большинстве европейских государств такие действия недопустимые и неприемлемые, поскольку животные должны быть обеспечены надлежащими условиями содержания.