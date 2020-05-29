В центре Киева подрались ветеран АТО Михаил Майман и бизнесмен Владимир Тесля. Первый ранее заявлял о его избиении со стороны нардепа Ильи Кивы, а второй известен тем, что возглавляет лигу смешанных боевых искусств WWFC.

Сам Михаил Майман в фейсбуке заявил, что именно на него напал Владимир Тесля.

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Только что на меня совершили нападение в центре Киева вооруженная группа бандита Владимира Тесли. В криминальных кругах он известен как "Француз". На месте работает следственно-оперативная группа,

- заявил Майман.

В то же время экс-нардеп Игорь Мосийчук опубликовал видео, где заметна драка между мужчинами. По его словам, драку якобы начал сам ветеран АТО.

"Майман с охраной на Mersedes-S и Maybah заблокировали авто Тесли. В ход пошли пистолеты и нож", – заявил экс-нардеп.

Впрочем, на опубликованном им видео заметно, что первый удар нанес именно Владимир Тесля. На видео также есть еще несколько человек, которые проявляют интерес к драке. Однако по их поведению непонятно, с кем именно они туда пришли.

Возможные охранники практически не принимали никакого участия в драке. Они просто стояли рядом и наблюдали за дракой между Майманом и Теслей. К слову, с "мерседесом" у Мосийчука тоже какие-то неточности, ведь на видео заметно, что из него выходил именно Тесля, а не Майман, как заявил бывший парламентарий.

Драка между Майманом и Теслей в Киеве: смотрите видео

Что известно о Михаиле Маймане?Ранее о нем заговорили после драки с народным депутатом Ильей Кивой. Тогда в ресторане сам депутат подошел к нему и ударил.



В прошлом году он баллотировался самовыдвиженцем в народные депутаты Украины от округа в Шевченковском районе Киева. На момент регистрации был безработным, проживает в Киеве.



На своей странице в фейсбуке называет себя "ветераном войны". Говорит, что служил в батальоне "Святая Мария". Это подразделение в основном состоит из добровольцев политической партии "Братство" Дмитрия Корчинского.

Кто такой Владимир Тесля?Он известный украинский предприниматель и адвокат. Тесля является президентом лиги смешанных боевых искусств WWFC. Он долгое время популяризирует в Украине смешанные боевые искусства и бои MMA.