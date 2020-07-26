В Киеве благодаря камерам наблюдения нашли и оштрафовали водителя, который развернулся через четыре полосы перед мостом Патона. Это нарушение поразило даже патрульных.

Инспекторы отследили дальнейшее движение водителя и установили его возможное место пребывания. Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

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Как на нарушителя отреагировали в полиции

На поиски нарушителя ориентировали ближайшие экипажи патрульных, и вскоре автомобиль нашли.

Первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Белошицкий назвал это нарушение "настолько наглым, что кажется, что это происходит не в реальной жизни".

Чем руководствуются такие нарушители и какие мысли направляют их поступать именно так, как вы видите на этом видео, лично я не понимаю. Десятки автомобилей были вынуждены остановиться, и только чудом не случилось ДТП, никто не травмировался и не погиб,

– возмутился он.

Смотрите видео с дерзким киевским водителем:

Что грозит горе-водителю

Водителя привлекли к ответственности за создание аварийной ситуации, составив протокол по части 4 статьи 122 (создание аварийной ситуации).

Нарушителю грозит штраф в размере 680 гривен, или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

На фотографиях полиции видно, что машина нарушителя брендирована одной из служб такси.



Задержанный нарушитель / Фото патрульной службы Киева

Камеры автофиксации нарушений ПДД: что нужно знать

На Киевщине уже больше месяца работают камеры автофиксации нарушений. За месяц работы системы автоматической фиксации нарушений ПДД вынесли 398 410 тысяч постановлений об админправонарушениях.

Всего за 30 дней работы системы на счета государственного казначейства поступили 31 миллион 908 тысяч 746 гривен.

Часть этих денег пойдет на оплату услуг по доставке сообщений Укрпочтой и оплату печати постановлений и правонарушений ГПК "Украина".

Оставшиеся деньги будут зачислены в бюджет и направлены на улучшение дорожной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения.

Документы по тем водителям, которые оплатят штраф в течение 30 дней с момента уведомления, передадут в государственную исполнительную службу для взыскания, в соответствии с законом.

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Камеры фиксации нарушений на Киевщине / Инфографика 24 канала