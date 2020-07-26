Наглости нет предела: водитель в Киеве развернулся через 4 полосы, это шокировало даже полицию
В Киеве благодаря камерам наблюдения нашли и оштрафовали водителя, который развернулся через четыре полосы перед мостом Патона. Это нарушение поразило даже патрульных.
Инспекторы отследили дальнейшее движение водителя и установили его возможное место пребывания. Об этом сообщила патрульная полиция Киева.
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Как на нарушителя отреагировали в полиции
На поиски нарушителя ориентировали ближайшие экипажи патрульных, и вскоре автомобиль нашли.
Первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Белошицкий назвал это нарушение "настолько наглым, что кажется, что это происходит не в реальной жизни".
Чем руководствуются такие нарушители и какие мысли направляют их поступать именно так, как вы видите на этом видео, лично я не понимаю. Десятки автомобилей были вынуждены остановиться, и только чудом не случилось ДТП, никто не травмировался и не погиб,
– возмутился он.
Смотрите видео с дерзким киевским водителем:
Что грозит горе-водителю
- Водителя привлекли к ответственности за создание аварийной ситуации, составив протокол по части 4 статьи 122 (создание аварийной ситуации).
- Нарушителю грозит штраф в размере 680 гривен, или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.
- На фотографиях полиции видно, что машина нарушителя брендирована одной из служб такси.
Задержанный нарушитель / Фото патрульной службы Киева
Камеры автофиксации нарушений ПДД: что нужно знать
- На Киевщине уже больше месяца работают камеры автофиксации нарушений. За месяц работы системы автоматической фиксации нарушений ПДД вынесли 398 410 тысяч постановлений об админправонарушениях.
- Всего за 30 дней работы системы на счета государственного казначейства поступили 31 миллион 908 тысяч 746 гривен.
- Часть этих денег пойдет на оплату услуг по доставке сообщений Укрпочтой и оплату печати постановлений и правонарушений ГПК "Украина".
- Оставшиеся деньги будут зачислены в бюджет и направлены на улучшение дорожной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения.
- Документы по тем водителям, которые оплатят штраф в течение 30 дней с момента уведомления, передадут в государственную исполнительную службу для взыскания, в соответствии с законом.
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Камеры фиксации нарушений на Киевщине / Инфографика 24 канала