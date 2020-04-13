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      Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин: реальная ситуация – фото, видео

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      Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин. По состоянию на 13 апреля там обнаружили уже более 90 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 3 – смертельные.

      Наразі біля Києво-Печерської лаври перебуває дуже багато правоохоронців, орієнтовно 4 – 5 бригад. Вони чергують біля головного та бокового входу. Про це в прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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      Вона також відзначила, що поліцейські утворили своєрідну стіну біля шлагбаума, наразі всередину на територію лаври  нікого не випускають, а також жодну людину не випускають. 

      Журналістка повідомила, що спочатку один священнослужитель намагався вийти, заявив, що йому потрібно недалеко піти у справах, втім його не випустили. Також не дозволили вийти одній з монахинь.


      Правоохоронці слідкують за дотриманням карантину в лаврі / Скриншот з відео

      Крім цього, на так званому "пункті-пропуску" в Києво-Печерську лавру перебуває лікар у спеціальному захисному одязі. Він вимірює температуру.

      Тут все спокійно, немає нікого з киян чи вірян. Не чути дзвонів чи служби. Є лише поліція й журналісти,
      – розповіла журналістка.

      Вона зазначила, що до лаври приїхали рятувальники, які встановили намети. Однак не прокоментували, для чого це відбулося.

      За словами кореспондентки, намети встановили для правоохоронців, які будуть постійно чергувати і слідкувати, щоб ніхто не заходив на територію лаври, і не виходив звідти.


      Рятувальники встановили намет біля лаври / Скриншот з відео

      Журналістка додала, що лавра закрита для всіх відвідувачів, без винятку. Наразі ні поліція, ні священнослужителі не надали жодних коментарів пресі.

      Що відомо про коронавірус у Києво-Печерській лаврі?

      У лаврі виявили вже 90 випадків коронавірусу, 63 з яких – за минулу добу. Відомо, що серед хворих є й одіозний настоятель Павло, більш відомий як "Паша мерседес".

      Відтак, приміщення монастиря зачинили на карантин та направили туди бригаду медиків, рентген-обладнання та тести.

      Перебіг захворювання COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Людмила Гаврилюк, Марина Васильева
      Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Религия Новости Киева Новости Украины Києво-Печерськая лавра
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