На Киевщине авто влетело в грузовик, который от удара перевернулся: жуткое видео
В поселке Макаров, что на Киевщине 28 июля произошло ужасное ДТП. Водитель Nissan проигнорировала дорожный знак "Проезд без остановки запрещен" и на скорости влетела в грузовик. Последний от удара перевернулся на бок.
Что известно о ДТП на Киевщине
Nissan Qashqai с 26-летней девушкой за рулем нарушил ПДД, что и привело к фатальному столкновению. Об этом сообщили на странице патрульной полиции Киевской области в фейсбуке.
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ДТП произошло днем 28 июля на улице Богдана Хмельницкого поселка Макаров. Водитель Nissan не остановилась по требованию дорожного знака и на большой скорости столкнулась с грузовиком Scania.
Заметим, что водитель грузовика двигался по главной дороге "Макаров – Комаровка. В результате ДТП водитель внедорожника получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в больницу.
Призываем водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения! Последствия ДТП не только беда для участников и их семей, но и для полицейских, спасателей и медиков, которые работают на месте аварий! Дорога – это не место для экспериментов. Не допускайте непоправимого,
– отметили в патрульной полиции.
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