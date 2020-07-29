В поселке Макаров, что на Киевщине 28 июля произошло ужасное ДТП. Водитель Nissan проигнорировала дорожный знак "Проезд без остановки запрещен" и на скорости влетела в грузовик. Последний от удара перевернулся на бок.

Что известно о ДТП на Киевщине

Nissan Qashqai с 26-летней девушкой за рулем нарушил ПДД, что и привело к фатальному столкновению. Об этом сообщили на странице патрульной полиции Киевской области в фейсбуке.

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ДТП произошло днем ​​28 июля на улице Богдана Хмельницкого поселка Макаров. Водитель Nissan не остановилась по требованию дорожного знака и на большой скорости столкнулась с грузовиком Scania.

Заметим, что водитель грузовика двигался по главной дороге "Макаров – Комаровка. В результате ДТП водитель внедорожника получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в больницу.

Призываем водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения! Последствия ДТП не только беда для участников и их семей, но и для полицейских, спасателей и медиков, которые работают на месте аварий! Дорога – это не место для экспериментов. Не допускайте непоправимого,

– отметили в патрульной полиции.

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