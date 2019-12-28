Киевский апелляционный суд отпустил экс-беркутовцев из-под ареста: их готовят к обмену

Киевский апелляционный суд отпустил из-под ареста под личное обязательство пятерых бывших сотрудников спецподразделения "Беркут". Их обвиняют в расстрелах людей на Майдане, произошедших в феврале 2014 года.

Так, экс-беркутовцам Олегу Янишевскому, Сергею Зинченко и Павлу Аброськину, которые находились в СИЗО, изменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

К теме! Дело экс-беркутовцев: под СИЗО собираются активисты

Кроме того, под личное обязательство вышли Александр Маринченко (был под круглосуточным домашним арестом) и Сергей Тамтура (находился под ночным домашним арестом).

После того, как судья огласила решение, в зале начали кричать: "Убийцы".

Новость дополняется...