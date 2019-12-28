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      Киевский апелляционный суд отпустил экс-беркутовцев из-под ареста: их готовят к обмену

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      Киевский апелляционный суд отпустил из-под ареста под личное обязательство пятерых бывших сотрудников спецподразделения "Беркут". Их обвиняют в расстрелах людей на Майдане, произошедших в феврале 2014 года.

      Так, экс-беркутовцам Олегу Янишевскому, Сергею Зинченко и Павлу Аброськину, которые находились в СИЗО, изменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

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      Кроме того, под личное обязательство вышли Александр Маринченко (был под круглосуточным домашним арестом) и Сергей Тамтура (находился под ночным домашним арестом).

      После того, как судья огласила решение, в зале начали кричать: "Убийцы".

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Апелляционний суд Киева Новости Киева Судьи Революция достоинства Обмен пленными Беркут Новости Украины
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