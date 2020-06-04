В Киевском национальном университете имени тараса Шевченко утром 4 июня начались обыски. Пока нет конкретной информации, по какой причине правоохранители пришли в вуз.

В университет, по предварительной информации, пришли правоохранители Нацполиции и СБУ. Об обысках 24 каналу стало известно из собственных источников.

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Известно, что пришли именно в центральный, так называемый красный корпус. Как сообщают источники, дело касается вымогательства взятки и Нацполицией уже открыто уголовное производство по материалам СБУ.

Указано, что должностные лица КНУ подозреваются в получении незаконной выгоды от студентов вуза.

Журналисты 24 канала пытаются узнать в официальных источниках детали и причины обысков. В пресс-службе ведомства сейчас отметили, что не комментируют ситуацию и не могут сказать, в каком именно корпусе проводят обыски.

Как сообщает журналистка 24 канала, в красный корпус сейчас пускают только по пропускам. На место прибыл адвокат, который не представился, чьи интересы защищает. Ситуацию он отказался комментировать.



Охрана пускает в вуз лиц с пропусками / Фото Оксаны Тропотяги (24 канал)

Кроме того, в главный корпус приехало авто скорой помощи. Медики пока также не комментируют ситуацию.



На место прибыли медики / Фото Оксаны Тропотяги (24 канал)

Возле корпуса с журналистами пообщался активист из Бюро по противодействию организованной преступности и коррупции Антон Шаповал. Он утверждает, что ему известны случаи коррупции на юридическом факультете. Шаповал рассказал, что передал правоохранителям материалы, по которым те открыли уголовные дела.

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