Кобзон в больнице: появились новые данные о состоянии тяжелобольного артиста

Российский и советский певец, депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон все еще находится в одной из больниц Москвы.

Об этом сообщил коллега певца Лев Лещенко, передает "ТАСС".

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Отметим, сегодня, 7 августа, росСМИ сообщили, что Кобзона выписали из больницы, а дальнейшую помощь ему будут оказывать дома.

В то же время, его коллега возразил эту иформацию, отметив, что именно сегодня получил данные о том, что Кобзон продолжает оставаться в больнице.

Не выписан, он в больнице, состояние у него средней тяжести, но стабильное,

– сказал Лещенко.

Также, Лещенко рассказал, что общался по телефону с женой Кобзона Нелли.

Напомним, в конце июля популярного советского и российского певца Иосифа Кобзона госпитализировали в тяжелом состоянии. Впоследствии ряд СМИ сообщили, что его состояние существенно ухудшилось и он впал в кому.