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      Когда и при каких условиях в Киеве откроют продовольственные рынки: ответ КГГА

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      Когда и при каких условиях в Киеве откроют продовольственные рынки
      Киевские рынки пока не готовы к открытию, – КГГА / Владимирский рынок

      Агропродовольственные рынки в столице будут открывать постепенно – при условии выполнения предпринимателями санитарных требований. Пока принимать покупателей киевские рынки не готовы.

      Требования к работе рынков, которые разработало правительство и главный санитарный врач Украины, киевская власть детализировала и утвердила. Об этом сообщил советник столичного мэра, секретарь штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко, информирует пресс-служба КГГА.

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      По информации Госпродпотребслужбы, по состоянию на 16:30 30 апреля ни один из агропродовольственных рынков столицы не готов обеспечить выполнение указанных требований. Рынки будут открываться постепенно, с момента, когда будут готовы обеспечить выполнение противоэпидемических требований,
      – сообщил Бондаренко.

      Требования к работе продовольственных рынков:

      • масочный режим работников и посетителей;
      • дистанционная термометрия на входе;
      • недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ;
      • обеспечение дистанции в 3 метра между торговыми местами и дистанцию 1,5 метра между посетителями;
      • дезинфекция контактных поверхностей каждые три часа.

      Начать работу смогут только официальные рынки. Стихийную торговлю запретили. Также будет действовать запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.

      Что известно об открытии рынков в Украине?Кабмин разрешил работу продовольственных рынков с 1 мая. Однако произойдет это только при условии соблюдения определенных требований. Всего в Украине откроют 872 рынка.

      Среди дополнительных элементов контроля – работа двух инспекторов Госпродпотребслужбы на каждом из таких рынков. Ежедневный мониторинг будет проводить и Кабмин.

      Отметим, что рынки в Украине закрыли перед Пасхой, поскольку большинство из них проигнорировали правила, установленные для борьбы с коронавирусом.

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      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Новости Киева Торговля КГГА
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