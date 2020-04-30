Когда и при каких условиях в Киеве откроют продовольственные рынки: ответ КГГА

Агропродовольственные рынки в столице будут открывать постепенно – при условии выполнения предпринимателями санитарных требований. Пока принимать покупателей киевские рынки не готовы.

Требования к работе рынков, которые разработало правительство и главный санитарный врач Украины, киевская власть детализировала и утвердила. Об этом сообщил советник столичного мэра, секретарь штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко, информирует пресс-служба КГГА.

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По информации Госпродпотребслужбы, по состоянию на 16:30 30 апреля ни один из агропродовольственных рынков столицы не готов обеспечить выполнение указанных требований. Рынки будут открываться постепенно, с момента, когда будут готовы обеспечить выполнение противоэпидемических требований,

– сообщил Бондаренко.

Требования к работе продовольственных рынков:

масочный режим работников и посетителей;

дистанционная термометрия на входе;

недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ;

обеспечение дистанции в 3 метра между торговыми местами и дистанцию 1,5 метра между посетителями;

дезинфекция контактных поверхностей каждые три часа.

Начать работу смогут только официальные рынки. Стихийную торговлю запретили. Также будет действовать запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.

Что известно об открытии рынков в Украине?Кабмин разрешил работу продовольственных рынков с 1 мая. Однако произойдет это только при условии соблюдения определенных требований. Всего в Украине откроют 872 рынка.



Среди дополнительных элементов контроля – работа двух инспекторов Госпродпотребслужбы на каждом из таких рынков. Ежедневный мониторинг будет проводить и Кабмин.



Отметим, что рынки в Украине закрыли перед Пасхой, поскольку большинство из них проигнорировали правила, установленные для борьбы с коронавирусом.

Условия для выхода из карантина / Инфографика 24 канала