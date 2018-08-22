Когда представят новые iPhone 2018 – инсайдерская информация

Новый модельный ряд iPhone 2018 официально представят 12 сентября. Интересно, что обновление получит и беспроводная зарядка Apple.

Об этом сообщает издание Apple Insider, ссылаясь на данные инсайдеров.



В частности, источники в Германии утверждают, что предварительные заказы на iPhone 2018 начнутся 14 сентября. Поэтому логично, что официальная презентация состоится на несколько дней быстрее.

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Как сообщают источники China Times, на этой же презентации Apple представят и улучшенное беспроводное зарядное устройство AirPower. Предыдущая его версия поддерживала лишь 5 Вт мощности (с обновленной операционной системой – 7,5 Вт), что значительно отставало от аналогичного продукта Samsung. Поэтому Applе может представить беспроводную зарядку с 29 Вт мощности и заряжать три устройства одновременно.

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