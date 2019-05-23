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      Ольга Черненко

      Во что верят и чего боятся в "ЛНР" после выборов в Украине

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      Чем обеспокоены жители "ЛДНР" после смены власти в Украине?
      Чем обеспокоены жители "ЛДНР" после смены власти в Украине? / 24 канал

      Выборы в Украине – еще одно ярчайшее доказательство того, что пять лет – огромный срок.

      Если еще осенью 2014 года и даже спустя год большинство "республиканцев" верили, что можно все отмотать назад и вернуться в период жизни до всех этих событий, то сейчас фразу "Мы будем Украиной опять" я слышу все реже.

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      Если кто-то и произносит это, обычно находится десяток тех, кто беззлобно, как с ребенком, пытается урезонить и объяснить:

      Уже не будем Украиной никогда... Может, будем Россией, но, скорее всего, будем Абхазией, а Украиной мы уже никогда не будем.

      Это звучит не от того, что кто-то противник Украины, а потому, что по всем логическим законам она уже никак не вписывается в новый формат жизни здесь – с российскими паспортами, российским оружием, российскими кураторами, тоннами российской гуманитарки, войной...

      По всем законам военного дела, это – нелогичная война. Разве бывает так, что те, с кем мы воюем, платит пенсии нашим родителям и социальные выплаты нашим детям? Разве бывает так, что слушая сводки об обстрелах, мы спешим в ближайший украинский паспортный стол, чтобы получить новый украинский паспорт, а за ним и загранпаспорт? Разве бывает так, что воюя на стороне армии "ЛНР" и "ДНР", матери этих "бойцов" передают им деньги и продукты с Украины, где живут, – чтобы помочь жить здесь. Еще тонны контрабанды, десятки новых "профессий", все это разве вписывается в какие-то классические каноны войны? Вряд ли.

      К выборам в Украине отнеслись все вокруг максимально спокойно. Волнение если и было, то больше о том, какие будут перемены в тот же день – будут ли пускать через мост, будут ли работать банки и не отменят ли пенсии. А сам факт выборов для многих был ровно таким же, как женитьба принца Гарри, где-то очень далеко – интересно и не больше. Ни азарта, ни волнения я не увидела ни у кого.

      Когда стало известно, что победил Зеленский, было много иронии – "теперь посмеемся". Но и ирония было не злобной. Еще много шутят о том, кто будет теперь в кабинете министров, кого приведет в свою команду новый Президент Украины – коллег-юмористов? А те, кто пострадал от этой войны, потеряв дома, здоровье, близких, прежний уклад жизни, верят, что с новой властью все будет иначе. Что кошмар этой войны уйдет в прошлое вместе с прежним президентом. Многие ведь привязывают эту войну к тому, кто был в этот период у власти. Если было плохо, то виноват был действующий президент, а теперь он ушел и есть надежда на перемены, на лучшее, на новый и светлый виток жизни.

      Люди в "ЛНР" будто бы ждут перемен, верят в них. А между тем боятся того, что с переменами поменяется и вся их жизнь – уйдут те преференции, которые дала им эта война – две пенсии, некоторую стабильность, налаженную схему поездок в Украину. А за событиями в Украине наблюдают, как бы между прочим, услышав что-то в местных новостях, наткнувшись глазами на строчку новостей в социальных сетях. И все в этот раз странно – новый Президент Украины известный комик и юморист, а вместе с тем идет война, и люди продолжают погибать по обе стороны войны в разрез со всеми законами доброго юмора.

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      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Президент Украины Владимир Зеленский Новости политики Публикации Война на Донбассе Российская пропаганда Оккупированные территории Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Новости Луганска
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