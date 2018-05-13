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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Команда разработчиков из Boston Dynamics продемонстрировала новые возможности своих роботов

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Boston Dynamics продемонстрировала новые возможности собственных роботов
Boston Dynamics продемонстрировала новые возможности собственных роботов / Фото из свободных источников

Инженеры компании Boston Dynamics показали новые навыки собственных роботов. Человекоподобный робот Atlas научился бегать, отрывая обе ноги от земли, а четвероногий робот SpotMini теперь умеет без помощи оператора передвигаться в зданиях с большим количеством объектов и препятствий на пути.

Видео с испытаниями роботов опубликовали на YouTube-канале компании.

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Создавать двуногих роботов намного сложнее, чем роботов с большим количеством точек опоры, так как их положение нестабильное. Из-за этого их создателям приходится разрабатывать сложные алгоритмы поддержания равновесия, которые позволяют роботу не падать, отклоняя руки и используя моторы в ногах. При ходьбе по неровным или наклонным поверхностям задача усложняется, поэтому некоторые разработчики двуногих роботов, в том числе и Boston Dynamics, активно работают в этом направлении.

Теперь Boston Dynamics продемонстрировала новое умение человекоподобного робота Atlas – бег по горизонтальным и наклонным поверхностям. В ролике можно видеть, что робот именно бежит – он отрывает обе ноги от земли и во время каждого цикла опирается на землю только одной ногой. Кроме того разработчики показали, как Atlas умеет перепрыгивать через бревно. Правда, в прошлом году они продемонстрировали более впечатляющие прыжки работа, в том числе и обратное сальто.

Испытания человекоподобного робота Atlas – смотрите видео

Кроме новых возможностей человекоподобного Atlas разработчики показали, как четвероногий робот SpotMini в течение шести минут передвигается по лабораториям Boston Dynamics в автономном режиме без вмешательства оператора. Перед испытанием оператор вручную провел работа по маршруту, для того, чтобы он создал 3D-карту зданий и местности с помощью своих камер. Для этого у робота есть пять блоков из четырех камер, расположенных по периметру корпуса.

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На карте, показанной в первой части ролика, можно увидеть, что робот перемещается между виртуальными контрольными точками, которые расставлены через несколько метров по всему маршруту, поэтому на некоторых поворотах он резко поворачивает в сторону новой точки. Во время спуска с лестницы ему приходится разворачиваться и спускаться в таком положении. Вероятно, это обусловлено конструкцией ног и распределением веса работа.

Испытания четвероногого робота SpotMini – смотрите видео

Показанный в ролике четвероногий SpotMini – последняя разработка Boston Dynamics, представленная в ноябре 2017 года. Он разработан на основе предыдущей версии, созданной в 2016 году. Новая модель получила гораздо больше камер, а также полноценный корпус, который закрывает почти все элементы конструкции. Он весит 25 килограмм и может поднимать вес массой до 14 килограмм, а также аккумулятор, достаточный для работы в течение 1,5 часа.

Теги: Новости США Техно Искусственный интеллект робототехника
Источник: 24 Канал
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